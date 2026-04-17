Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

'Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2018' Đỗ Nhật Hà chính thức lên tiếng về việc đi thi 'Miss grand all stars'

Văn Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Sau nhiều đồn đoán về đại diện Việt Nam tại 'Miss grand all stars 2026', Hoa hậu Đỗ Nhật Hà chính thức lên tiếng.

Miss grand all stars 2026 đang thu hút sự quan tâm của các "beauty fan". Trong đó, ai sẽ đại diện Việt Nam trong mùa thi đầu tiên này cũng trở thành câu hỏi được netizen quan tâm. Hiện tại, phía Hoa hậu Hương Giang vẫn chưa có thông báo chính thức liệu cô sẽ tham gia mùa thi năm nay.

670688958-2506943536403838-8122610929984499463-n.jpg

Còn Hoa hậu Đỗ Nhật Hà chính thức chia sẻ thông tin khi nhận được thông báo từ phía ban tổ chức của cuộc thi: "Theo nội dung phản hồi, việc lựa chọn đại diện từ Việt Nam sẽ tuân theo một “arrangement”, được hiểu là một cơ chế/thoả thuận riêng, theo đó chỉ có một đại diện được ghi nhận. Bên cạnh đó, Hà cũng rất cảm kích khi nhận được lời đánh giá tích cực từ ban tổ chức, cùng đề nghị chào đón Hà trong mùa giải tiếp theo MGI all stars 2nd edition".

669834610-2506943699737155-2226599751987049415-n.jpg

Chính vì vậy, Hoa hậu Đỗ Nhật Hà hoàn toàn tôn trọng quy định và cơ chế của ban tổ chức. Cô cũng xin phép không đưa ra bất kỳ kết luận nào và tin rằng, mỗi người sẽ có góc nhìn riêng.

668909336-2506943733070485-6866283075167936860-n.jpg

Đồng thời, Đỗ Nhật Hà cũng xin khẳng định, cô tham gia với tinh thần nghiêm túc, thiện chí và sự chuẩn bị chỉn chu. Cô không có bất kỳ chủ đích nào trong việc tạo tranh cãi hay “đánh bóng tên tuổi”. Tất cả những gì cô thực hiện đều dựa trên việc làm việc trực tiếp, minh bạch với ban tổ chức.

669338974-2506943453070513-3796646062965971561-n.jpg
668544215-2506943686403823-883402236132992373-n.jpg

Sau cùng, Đỗ Nhật Hà cho rằng, dù ai là người đại diện Việt Nam năm nay, chúng ta đều cùng mang trên mình hai tiếng Việt Nam. Nếu hành trình này có tiếp tục hay không, cô vẫn luôn trân trọng cơ hội và biết ơn tất cả sự yêu thương, ủng hộ từ mọi người. Đỗ Nhật Hà cũng hy vọng khán giả sẽ tiếp tục dõi theo và ủng hộ đại diện Việt Nam tại Miss grand all stars 2026 trong chặng đường sắp tới.

Xem thêm

Cùng chuyên mục