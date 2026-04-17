'Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2018' Đỗ Nhật Hà chính thức lên tiếng về việc đi thi 'Miss grand all stars'

Miss grand all stars 2026 đang thu hút sự quan tâm của các "beauty fan". Trong đó, ai sẽ đại diện Việt Nam trong mùa thi đầu tiên này cũng trở thành câu hỏi được netizen quan tâm. Hiện tại, phía Hoa hậu Hương Giang vẫn chưa có thông báo chính thức liệu cô sẽ tham gia mùa thi năm nay.

Còn Hoa hậu Đỗ Nhật Hà chính thức chia sẻ thông tin khi nhận được thông báo từ phía ban tổ chức của cuộc thi: "Theo nội dung phản hồi, việc lựa chọn đại diện từ Việt Nam sẽ tuân theo một “arrangement”, được hiểu là một cơ chế/thoả thuận riêng, theo đó chỉ có một đại diện được ghi nhận. Bên cạnh đó, Hà cũng rất cảm kích khi nhận được lời đánh giá tích cực từ ban tổ chức, cùng đề nghị chào đón Hà trong mùa giải tiếp theo MGI all stars 2nd edition".

Chính vì vậy, Hoa hậu Đỗ Nhật Hà hoàn toàn tôn trọng quy định và cơ chế của ban tổ chức. Cô cũng xin phép không đưa ra bất kỳ kết luận nào và tin rằng, mỗi người sẽ có góc nhìn riêng.

Đồng thời, Đỗ Nhật Hà cũng xin khẳng định, cô tham gia với tinh thần nghiêm túc, thiện chí và sự chuẩn bị chỉn chu. Cô không có bất kỳ chủ đích nào trong việc tạo tranh cãi hay “đánh bóng tên tuổi”. Tất cả những gì cô thực hiện đều dựa trên việc làm việc trực tiếp, minh bạch với ban tổ chức.

Sau cùng, Đỗ Nhật Hà cho rằng, dù ai là người đại diện Việt Nam năm nay, chúng ta đều cùng mang trên mình hai tiếng Việt Nam. Nếu hành trình này có tiếp tục hay không, cô vẫn luôn trân trọng cơ hội và biết ơn tất cả sự yêu thương, ủng hộ từ mọi người. Đỗ Nhật Hà cũng hy vọng khán giả sẽ tiếp tục dõi theo và ủng hộ đại diện Việt Nam tại Miss grand all stars 2026 trong chặng đường sắp tới.