Á quân 'Rap Việt' 24k.Right, Mason Nguyễn, Gill lên tiếng xin lỗi vì câu rap nhạy cảm của B Ray

SVO - Mới đây, trên sóng livestream, 24k.Right đã lên tiếng xin lỗi các chị em và xin rút kinh nghiệm về sử dụng ngôn từ sau ồn ào liên quan đến line rap của B Ray.

Sự việc ồn ào này bắt nguồn từ livestream trên kênh của 24k.Right thực hiện, có sự tham gia của B Ray, Mason Nguyễn và Gill. Trong đoạn livestream này, B Ray bất ngờ ngẫu hứng câu rap, chứa nội dung nhạy cảm. Mà theo nhiều netizen, câu rap này vô tình nhắc đến các nữ nghệ sĩ tham gia Em xinh say hi.

Ngay lập tức, đoạn cắt từ livestream này nhận về sự chỉ trích lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng, câu rap đó thể hiện sự xem thường phái nữ nói chung, nhắc đến các Em xinh say hi nói riêng. Điều đáng nói là 24k.Right, Mason Nguyễn và Gil cũng hưởng ứng theo câu rap thiếu văn hóa, thiếu chuẩn mực của B Ray.

Sau khi nhận thấy vấn đề gây tranh cãi, B Ray đã lên tiếng xin lỗi về câu rap đó ngay trên sóng livestream. Anh cho biết, thấy may mắn khi chưa thu âm câu rap này, nói lời xin lỗi vẫn chưa đủ thành tâm đến khán giả.

24k.Right cũng lên tiếng gửi lời xin lỗi đến tất cả phái nữ nói chung và các Em xinh say hi nói riêng. Anh cũng xin lỗi khán giả khi để mọi người xem nội dung tranh cãi này. Á quân Rap Việt nói: "Đây là một bài học để tôi nghiêm túc rút kinh nghiệm. Đặc biệt về các nội dung livestream. Tôi sẽ chú ý hơn việc kiểm soát cảm xúc, ngôn từ".

'Anh trai say hi' Mason Nguyễn sau đó cũng lên tiếng xin lỗi khi hưởng ứng câu rap nhạy cảm của B Ray. Anh cho biết, ngay thời điểm đó đã không nhận ra sự nghiêm trọng về nội dung của câu rap đó đối với khán giả đại chúng.

"Tôi xin lỗi vì đã có những phản ứng không phù hợp trong một nội dung đang gây tranh cãi. Tôi đã nhận thức được nội dung đó gây ra nhiều sự khó chịu, bất bình và thất vọng cho mọi người. Đây cũng là bài học để tôi rèn luyện việc kiểm soát cảm xúc cũng như sử dụng ngôn từ cẩn trọng hơn", Mason Nguyễn bày tỏ.

Phía 'anh trai' Gill vẫn chưa có lên tiếng gì về những tranh cãi này. Đây không phải lần đầu B Ray vướng phải tranh cãi liên quan đến ca từ hay phát ngôn. Vài sản phẩm âm nhạc của anh từng nhận nhiều ý kiến trái chiều vì nội dung không phù hợp.