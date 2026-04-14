Nghiên cứu sinh tiến sĩ qua đời, hé lộ cáo buộc với giáo sư hướng dẫn

Nguyễn Phương

SVO - Một nghiên cứu sinh tiến sĩ được xác nhận đã qua đời, sự việc càng gây chú ý khi sau đó xuất hiện bức thư để lại với những cáo buộc quấy rối liên quan đến giáo sư hướng dẫn.

Theo Vietnamnet, theo cảnh sát, nạn nhân là nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành thực vật học trong hai năm qua. Cô được phát hiện tử vong trong phòng ngủ vào ngày 12/4. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu được một bức thư tuyệt mệnh được cho là của nạn nhân, trong đó nêu rõ việc bị người hướng dẫn quấy rối tinh thần và có hành vi không đúng mực.

Trang Times of India cho biết, người hướng dẫn của nạn nhân, ông A. Benniamin - nhà khoa học cấp cao, 50 tuổi, đồng thời là người đứng đầu một đơn vị thuộc Cơ quan Khảo sát Thực vật Ấn Độ (BSI) tại khu Koregaon Park - đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó.

Vụ việc được khởi tố dựa trên đơn trình báo của cha nạn nhân. Theo nội dung đơn, từ tháng 8/2025, nữ nghiên cứu sinh liên tục bị người hướng dẫn có hành vi sai trái, cư xử không phù hợp và gây áp lực tâm lý trong quá trình nghiên cứu.

Thanh tra cảnh sát Bhojraj Misal cho biết nghi phạm bị bắt theo các điều khoản của Bộ luật Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), gồm tội xúi giục tự tử và hành vi tấn công, sử dụng vũ lực với phụ nữ nhằm xúc phạm danh dự.

“Bức thư thu được tại hiện trường cho thấy nạn nhân quy trách nhiệm cho người hướng dẫn. Chúng tôi đang tiếp tục điều tra và sẽ giám định chữ viết trong thư”, ông Misal nói.

Cũng theo cảnh sát, trong thời gian gần đây, nạn nhân có dấu hiệu căng thẳng và đã chia sẻ sự việc với gia đình. Người hướng dẫn được cho là từng gửi thư xin lỗi, cam kết không tái diễn hành vi, song sự việc vẫn dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Nghi phạm đã được đưa ra tòa và bị tạm giam để phục vụ điều tra đến ngày 15/4.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

