THPT Mỹ Đình sau 5 năm: Mở rộng quy mô và khẳng định chất lượng giáo dục

SVO - Thành lập trong bối cảnh dịch Covid-19, Trường THPT Mỹ Đình đã trải qua hành trình 5 năm nhiều thử thách để từng bước phát triển, khẳng định chất lượng giáo dục. Chương trình “5 năm kiến tạo - Dấu ấn tự hào” là dịp nhìn lại chặng đường đã qua và định hình hướng đi cho giai đoạn tiếp theo.

Trong không khí trang trọng và nhiều cảm xúc, Trường THPT Mỹ Đình tổ chức chương trình “5 năm kiến tạo - Dấu ấn tự hào” với chủ đề “Khát vọng xanh”, chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập (2021 - 2026). Sự kiện có sự tham dự của đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, lãnh đạo địa phương, cùng các thế hệ cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, cô giáo Nguyễn Thu Hà - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các cấp lãnh đạo Thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và địa phương đã luôn quan tâm, chỉ đạo và đồng hành cùng nhà trường ngay từ những ngày đầu thành lập. Không chỉ điểm lại một cách ngắn gọn hành trình 5 năm đầy cảm xúc và dấu ấn, bài phát biểu của cô còn là những tâm sự chân thành, những hồi ức sâu sắc về một chặng đường đi qua nhiều gian khó nhưng giàu nghĩa tình, qua đó khẳng định giá trị cốt lõi mà nhà trường đã bền bỉ xây dựng. Cô chia sẻ đầy xúc động: “Với một ngôi trường còn rất mới như THPT Mỹ Đình, chúng ta chưa có bề dày truyền thống được kế thừa để tự hào, nhưng chúng ta vẫn có quyền tự hào vì những gì chúng ta đã, đang vun đắp và cùng nhau tạo nên mỗi ngày.” Cô cũng đặc biệt gửi lời tri ân tới tới các thế hệ nhà giáo, các bậc cha mẹ học sinh và các thế hệ học sinh đầu tiên - những người đã góp phần đặt nền móng và viết nên những trang đầu của lịch sử Nhà trường.

Từ gian khó khởi đầu đến ổn định và phát triển

Trường THPT Mỹ Đình được thành lập theo Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của UBND TP. Hà Nội, là cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Trong năm học đầu tiên 2021-2022, nhà trường đi vào hoạt động với quy mô 10 lớp, gần 400 học sinh cùng 21 giáo viên, nhân viên được tuyển chọn từ các trường THPT trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - Phó Giám đốc Sở GDĐT cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng ban của Sở tặng hoa chúc mừng Nhà trường

Ra đời trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hoạt động dạy và học gặp nhiều khó khăn, song tập thể nhà trường đã đồng lòng, đoàn kết, nhanh chóng thích ứng, từng bước ổn định và xây dựng nền tảng phát triển.

Sau 5 năm, quy mô trường tăng lên 47 lớp với 2.121 học sinh trong năm học 2025 - 2026. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng được mở rộng, đáp ứng yêu cầu phát triển. Từ một ngôi trường mới thành lập, THPT Mỹ Đình dần tạo dựng được vị thế trong hệ thống giáo dục của TP. Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - Phó Giám đốc Sở GDĐT và đồng chí Đỗ Khắc Đạo - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Từ Liêm tặng hoa chúc mừng 21 thầy cô thuộc thế hệ đầu tiên xây dựng nền móng của Trường THPT Mỹ Đình.

Khẳng định chất lượng, tạo dựng niềm tin

Song song với việc mở rộng quy mô, chất lượng giáo dục của nhà trường được duy trì ổn định và từng bước nâng cao. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT của các khóa đạt 100%; tỷ lệ học sinh trúng tuyển đại học đạt trên 99%. Nhiều học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp; nhiều bộ môn đạt vị trí xếp hạng đáng tự hào trong toàn Thành phố. Điều này góp phần khẳng định chất lượng dạy và học của nhà trường.

Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tập thể nhà trường trong suốt 5 năm qua, đồng thời đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sự chủ động của Ban Giám hiệu, sự tận tâm của đội ngũ giáo viên và sự cố gắng của học sinh trong việc từng bước khẳng định chất lượng giáo dục, tạo dựng niềm tin với phụ huynh và xã hội.

Đồng thời, lãnh đạo Sở cũng định hướng nhà trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường học tập an toàn, nhân văn, phát triển bền vững và tạo dựng dấu ấn riêng trong thời gian tới.

Hướng tới “Trường học hạnh phúc” và phát triển bền vững

Năm năm là chặng đường chưa dài, nhưng đủ để Trường THPT Mỹ Đình định hình hướng đi và xây dựng nền tảng phát triển. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn về đội ngũ, về điều kiện tổ chức dạy học, nhà trường đã từng bước trưởng thành, không chỉ về quy mô mà còn về chất lượng và bản sắc giáo dục.

Với định hướng xây dựng “Trường học hạnh phúc”, nhà trường chú trọng phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất học sinh, kiến tạo môi trường học tập thân thiện, nhân văn, nơi mỗi học sinh được tôn trọng, được truyền cảm hứng và được khuyến khích phát triển bản thân.

Trên nền tảng đã được vun đắp, Trường THPT Mỹ Đình tiếp tục hướng tới mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục của Thủ đô và đất nước.