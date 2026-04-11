Bị ĐH Oxford từ chối, thần đồng người Hàn Quốc với chỉ số IQ 204 đã biến thất bại thành cơ hội

SVO - Baek Kang Hyun, thần đồng người Hàn Quốc, từng được mệnh danh là một trong những bộ óc trẻ sáng giá nhất thế giới, đang thu hút sự chú ý trở lại khi tiết lộ anh tự phát triển trò chơi của riêng mình, sau khi bị ĐH Oxford từ chối.

Baek đã chia sẻ trên mạng xã hội và kênh YouTube của mình rằng anh đã phát hành trò chơi nhập vai giải đố chiến thuật tự phát triển đầu tiên, đánh dấu một chương mới sau giai đoạn khó khăn mà anh mô tả: "Sau khi kết quả tuyển sinh vào ĐH Oxford được công bố vào tháng Giêng, tôi đã trải qua rất nhiều đau khổ. Nhưng vượt qua nỗi đau đó, tôi đã nỗ lực ngày đêm trong vài tháng qua để vượt qua giới hạn của bản thân, và đây là kết quả”.

Anh ấy mô tả trò chơi là một thách thức logic, trí nhớ và kỹ năng tâm lý của người chơi, đồng thời nói thêm: “Đây là một dự án do tôi tự phát triển, nhưng quy mô của nó không hề thua kém các công ty game lớn. Đây là tác phẩm đầu tay quý giá của tôi, được xây dựng hoàn toàn dựa trên quyết tâm của bản thân”.

Baek cũng đã lên tiếng về những lời chỉ trích trên mạng, với lập trường kiên quyết: “Một số người để lại những bình luận vô căn cứ, ác ý, nhưng chúng chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Tất cả những bình luận như vậy đều được tự động lọc bỏ, vì vậy, chúng không bao giờ đến được tay tôi. Các bạn chỉ đang lãng phí thời gian quý báu của mình. Từ hôm nay, tôi sẽ lặng lẽ tiếp tục thử thách bản thân hướng tới những ước mơ mới”.