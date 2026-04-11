Học sinh phổ thông ‘chạy đà’ vào đời: Chọn ngành sai có thể trả giá nhiều năm

SVO - Không ít học sinh lớp 12 vẫn loay hoay với câu hỏi ‘thi gì, học gì’ ngay trước ngưỡng cửa đại học. Nhưng trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh, chọn sai ngành không chỉ là một quyết định nhất thời, mà có thể kéo theo nhiều năm điều chỉnh.

Đây cũng là vấn đề được đặt ra tại hội thảo “Hành trình khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo từ trung học phổ thông” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Sở GD – ĐT Hà Nội tổ chức ngày 11/4 tại trường THPT Đa Phúc.

Tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh thị trường lao động biến động nhanh, hướng nghiệp không chỉ dừng ở việc chọn ngành, chọn trường mà cần gắn với nhu cầu nhân lực và xu thế chuyển đổi số.

Hàng nghìn học sinh tham gia Hội thảo.

PGS. TS Nguyễn Công Tiệp - Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhận định, việc trang bị tư duy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo từ sớm giúp học sinh chủ động hơn trong lựa chọn nghề nghiệp và thích ứng với thị trường lao động.

Ở góc độ chuyên môn, PGS. TS Đồng Huy Giới - Giảng viên cao cấp Khoa Công nghệ Sinh học cho rằng, giáo dục STEM đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực có khả năng thích ứng và tư duy liên ngành. Một số lĩnh vực như công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, công nghệ thông tin, logistics đang có nhu cầu tuyển dụng cao.

Học lực trung bình vẫn có cơ hội nếu chọn đúng hướng

Một trong những nội dung được học sinh quan tâm là cơ hội việc làm đối với người có học lực trung bình.

PGS. TS Nguyễn Công Tiệp - Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam chia sẻ tại Hội thảo.

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Công Tiệp cho rằng việc hiểu rõ năng lực bản thân là yếu tố then chốt. Thay vì chạy theo những ngành “hot”, học sinh cần lựa chọn ngành phù hợp với khả năng và kiên trì theo đuổi.

Theo ông, cơ hội việc làm không phụ thuộc hoàn toàn vào học lực ban đầu mà gắn với quá trình rèn luyện trong đại học và kỹ năng thực tế. Dẫn chứng từ Học viện cho thấy tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt trên 97%.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng khuyến nghị học sinh chủ động tìm hiểu thông tin, tham gia trải nghiệm thực tế để có quyết định phù hợp.

Tăng kết nối giữa đào tạo và thực tiễn

Hội thảo cũng đề cập vai trò của khởi nghiệp trong quá trình phát triển cá nhân. PGS. TS Bùi Thị Nga - Giảng viên Khoa Công nghệ Sinh học cho biết, hoạt động khởi nghiệp tại Học viện đã thu hút nhiều dự án tham gia trong những năm qua.

Học sinh đặt vấn đề tại Hội thảo.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Vũ Xuân Nguyên - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần IGB cho rằng, học sinh cần xác định rõ mục tiêu và hướng đi phù hợp, đồng thời có thể khai thác tiềm năng từ địa phương kết hợp với công nghệ để tạo giá trị.

Sau hội thảo, nhiều học sinh cho biết, các em đã có thêm thông tin và định hướng rõ ràng hơn trong việc lựa chọn ngành học.