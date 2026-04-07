7 phương pháp mà AI hỗ trợ người mắc ADHD cải thiện cuộc sống mỗi ngày

SVO - Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang mở ra những công cụ hỗ trợ mới, giúp những người gặp khó khăn trong việc tập trung và tổ chức cuộc sống có thêm giải pháp thích nghi linh hoạt hơn.

Theo Vietnamnet và Tomsguide, ADHD là một rối loạn thần kinh phát triển phổ biến, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tập trung, kiểm soát hành vi và quản lý thời gian. Với nhiều người mắc chứng tăng động và giảm chú ý, những việc tưởng chừng đơn giản như ghi nhớ lịch hẹn, sắp xếp công việc hay hoàn thành một nhiệm vụ dài hơi lại trở thành thách thức lớn mỗi ngày.

Áp lực và sự quá tải thường trực ở người mắc ADHD trong việc tập trung và quản lý công việc. Ảnh: Midjourney

Theo Madhurani Khare - bác sĩ tại Penn Medicine (Mỹ), AI có thể đóng vai trò như một “trợ lý cá nhân số” giúp người mắc ADHD cải thiện khả năng tổ chức, quản lý thời gian và duy trì thói quen. Tuy nhiên, bà cũng lưu ý rằng việc lựa chọn công cụ phù hợp là không đơn giản, bởi thị trường hiện có quá nhiều ứng dụng AI với tính năng chồng lấn.

AI mở ra hướng tiếp cận mới trong quản lý ADHD

Các phương pháp truyền thống để kiểm soát ADHD thường bao gồm sử dụng thuốc, trị liệu hành vi và điều chỉnh lối sống. Dù hiệu quả, những cách tiếp cận này vẫn đòi hỏi mức độ tự kỷ luật cao điều vốn là trở ngại lớn với người mắc ADHD.

AI mang đến một hướng tiếp cận hoàn toàn khác: cá nhân hóa và thích nghi theo từng người dùng. Nhờ khả năng học từ dữ liệu hành vi, AI có thể “hiểu” cách một người làm việc, từ đó đưa ra nhắc nhở, gợi ý và chiến lược phù hợp theo thời gian thực.

AI góp phần tạo ra những giải pháp mới trong quản lý và hỗ trợ người mắc ADHD. Ảnh: Midjourney

1. Không còn quên lịch hẹn và công việc

Một trong những khó khăn phổ biến nhất của người ADHD là quên việc hoặc trễ hẹn. Các trợ lý ảo như Siri hay Google Assistant có thể đóng vai trò như một “bộ nhớ ngoài”, liên tục nhắc nhở người dùng về các công việc cần làm.

Chỉ cần thiết lập một lần, hệ thống sẽ gửi thông báo đúng thời điểm - từ uống thuốc, tham gia cuộc họp đến các deadline quan trọng. Điều này giúp giảm đáng kể căng thẳng và cảm giác quá tải trong cuộc sống hằng ngày.

2. Tự động sắp xếp ưu tiên công việc

Với người ADHD, việc lập danh sách công việc không khó, nhưng xác định việc nào quan trọng hơn lại là một thách thức.

Các nền tảng như Monday.com hay Jira sử dụng AI để tự động ưu tiên nhiệm vụ, thậm chí điều chỉnh theo tiến độ thực tế trong ngày. Nhờ đó, người dùng có thể tập trung vào những việc quan trọng nhất mà không bị “ngợp” bởi danh sách dài.

3. Biến dự án lớn thành các bước nhỏ

Sự trì hoãn (procrastination) là hệ quả thường thấy khi người ADHD phải đối mặt với các nhiệm vụ lớn.

AI giúp giải quyết vấn đề này bằng cách chia nhỏ công việc thành các bước cụ thể và dễ thực hiện hơn. Ứng dụng như TrevorAI còn cho phép áp dụng phương pháp “time-blocking” phân chia thời gian trong ngày thành các khung rõ ràng, giúp người dùng duy trì tiến độ ổn định.

4. Cải thiện khả năng tập trung

Duy trì sự tập trung trong thời gian dài là một trong những thử thách lớn nhất với người ADHD.

AI có thể đề xuất các phương pháp làm việc khoa học, như chia nhỏ thời gian làm việc xen kẽ nghỉ ngắn (tương tự kỹ thuật Pomodoro). Một số công cụ như Superhuman hay Sunsama còn hỗ trợ theo thời gian thực, giúp người dùng giữ luồng công việc mạch lạc và tránh bị phân tâm.

5. Cá nhân hóa việc học và làm việc

Khả năng “học” từ hành vi người dùng là điểm mạnh lớn nhất của AI. Nhờ đó, các nền tảng như Attensi, Realtalk hay Absorb LMS có thể đề xuất nội dung học tập, phương pháp tiếp cận và bài tập phù hợp với từng cá nhân.

Điều này đặc biệt hữu ích với người ADHD - những người thường gặp khó khăn với phương pháp học truyền thống mang tính “một kích thước cho tất cả”.

6. Theo dõi cảm xúc và hành vi

Không chỉ hỗ trợ công việc, AI còn giúp theo dõi sức khỏe tinh thần. Các nền tảng như Affectiva sử dụng công nghệ nhận diện cảm xúc để phân tích trạng thái tâm lý dựa trên hành vi và biểu hiện.

Những dữ liệu này giúp người dùng hiểu rõ hơn về bản thân, từ đó điều chỉnh chiến lược quản lý ADHD một cách linh hoạt và hiệu quả hơn.

7. Nhắc nhở và tối ưu việc dùng thuốc

Với nhiều người, việc tuân thủ lịch uống thuốc là yếu tố then chốt trong kiểm soát ADHD. Tuy nhiên, việc quên liều hoặc uống không đúng giờ vẫn xảy ra thường xuyên.

Các ứng dụng như Healthily giúp nhắc nhở đúng giờ và thậm chí theo dõi hiệu quả của thuốc. Một số hệ thống còn cung cấp dữ liệu cho bác sĩ, hỗ trợ điều chỉnh phác đồ điều trị theo hướng cá nhân hóa.

AI - trợ lý đắc lực nhưng không thể thay thế con người

Dù mang lại nhiều lợi ích, các chuyên gia cũng cảnh báo không nên phụ thuộc hoàn toàn vào AI. Theo bác sĩ Khare, việc lạm dụng công nghệ có thể khiến người dùng, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, giảm khả năng tự giải quyết vấn đề.

AI nên được xem là công cụ hỗ trợ, không phải sự thay thế cho các kỹ năng cá nhân hay các phương pháp điều trị truyền thống.