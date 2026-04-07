Cận cảnh bữa ăn đạm bạc đến khó tin tại Viện nghiên cứu hàng đầu Hàn Quốc

Hoàng Trang (Tổng hợp)

SVO - Theo Vietnamnet, hình ảnh bữa cơm sơ sài tại một đơn vị nghiên cứu khoa học Hàn Quốc đang khiến dư luận dậy sóng. Trái ngược với kỳ vọng về chế độ đãi ngộ dành cho các "trí tuệ tương lai", thực tế phũ phàng này đang đặt ra dấu hỏi lớn về việc chăm lo đời sống cho đội ngũ nhân sự tại đây.

Viện Khoa học Cơ bản (IBS) của Hàn Quốc được thành lập năm 2011, xây dựng theo mô hình Viện Max Planck (Đức), với mục tiêu hướng tới nghiên cứu đẳng cấp thế giới.

Tuy nhiên, một bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội về suất ăn giá 5.000 won (khoảng 87.000 đồng) với cơm màu hẩm, củ cải muối và vài miếng xúc xích cá đã làm dấy lên tranh cãi, cho thấy sự chênh lệch lớn giữa tham vọng khoa học và điều kiện phục vụ cơ bản.

Suất ăn gồm cơm ngả màu, xúc xích cá và củ cải muối được phục vụ tại căng tin của Viện Khoa học Cơ bản (IBS) ở Daejeon. Ảnh: IBS/The Korea Times

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật hệ gen thuộc IBS, ông Koo Bon-kyoung, đã công khai chỉ trích chất lượng bữa ăn trên Facebook hồi tháng trước. Theo ông, đồ ăn kém chất lượng không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến các nhà nghiên cứu phải ra ngoài ăn, nơi một bữa trưa thường có giá trên 10.000 won (khoảng hơn 170.000 đồng).

“Vấn đề căng tin tại trụ sở IBS không còn là chuyện phúc lợi đơn thuần. Đây là vấn đề của môi trường nghiên cứu, của năng suất và của cả cộng đồng”, ông Koo nhấn mạnh.

Trong khi công việc nghiên cứu đòi hỏi sự tập trung cao độ, nhiều nhà khoa học lại phải mất thời gian tìm kiếm bữa ăn phù hợp bên ngoài. Theo ông Koo, việc này kéo dài thời gian di chuyển và chờ đợi, làm gián đoạn hiệu quả làm việc buổi chiều.

"Điều này cho thấy một nghịch lý: nghiên cứu cần nguồn lực hiện đại, nhưng cách đối xử với con người lại rất hạn chế. Cách một tổ chức chăm lo bữa ăn cho nhân sự chính là thước đo rõ nhất cho điều đó”, ông Koo nói thêm.

Theo The Korea Times, tranh cãi càng trở nên gay gắt khi ông Kim Byung-min, giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Hallym, đăng tải bức ảnh bữa ăn “gây sốc” lên mạng xã hội sau khi dùng bữa cùng ông Koo. Ông đặt câu hỏi về ưu tiên của viện, cho rằng cần cải tổ bộ máy hành chính, thay vì chỉ nói về việc đãi ngộ tốt và tăng chi cho nghiên cứu.

“Ai lại muốn làm việc tại một viện nghiên cứu mà phục vụ những bữa ăn như thế này?”, ông Kim đặt vấn đề.

Trên mạng, nhiều người so sánh suất ăn với “cơm tù”. Thậm chí, có ý kiến mỉa mai rằng các nhà khoa học có thể suy dinh dưỡng trước khi kịp giành giải Nobel.

Hoàng Trang (Tổng hợp)
#Viện nghiên cứu #Bữa ăn căng tin #nhà khoa học #Hàn Quốc

