AI tái định nghĩa phát hiện sớm ung thư qua phân tích tế bào

SVO - Những tiến bộ trong công nghệ hình ảnh và trí tuệ nhân tạo đang mở ra cách tiếp cận mới, giúp quá trình nhận diện bất thường trong y học trở nên trực quan, nhanh chóng và đáng tin cậy hơn.

Ảnh chụp cắt lớp toàn bộ tiêu bản. Nguồn: Nature (2026)

Theo Vietnamnet và Medical Xpress, các chuyên gia phải tìm kiếm những thay đổi rất nhỏ về hình thái 3D của tế bào - những dấu hiệu sớm có thể liên quan đến sự hình thành ung thư. Công việc này không chỉ đòi hỏi độ chính xác cao mà còn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của người đọc mẫu.

Trong bối cảnh đó, trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra một hướng tiếp cận mới - nhanh hơn, tự động hơn và tiềm năng chính xác hơn.

Xây dựng “bản đồ số 3D” của từng tế bào

Trong một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Nature, các nhà khoa học đã giới thiệu một hệ thống AI có khả năng quét và phân tích mẫu tế bào theo cách hoàn toàn mới.

Cốt lõi của công nghệ này là một phương pháp có tên Whole-Slide Edge Tomography. Hệ thống sử dụng máy quét để chụp nhiều hình ảnh ở các độ sâu khác nhau của cùng một lam kính, từ đó tái tạo thành mô hình số 3D của từng tế bào.

Khác với cách quan sát truyền thống chỉ dựa trên ảnh 2D, phương pháp này cho phép nhìn thấy cấu trúc tế bào một cách toàn diện hơn - từ hình dạng bề ngoài đến các chi tiết bên trong.

Sau khi mô hình 3D được tạo ra, hệ thống AI sẽ tự động: Nhận diện từng tế bào riêng lẻ. Phân tích hình dạng, cấu trúc nội bào và Đánh giá mức độ “bình thường” hay “bất thường”

Toàn bộ dữ liệu này sau đó được tổ chức theo một phương pháp mới do nhóm nghiên cứu đề xuất, gọi là Cluster of Morphological Differentiation (CMD).

Nhìn “toàn cảnh bệnh lý” thay vì tìm kim trong đống cỏ

Điểm đột phá của phương pháp CMD là khả năng trực quan hóa toàn bộ quần thể tế bào trên một bản đồ. Thay vì buộc bác sĩ phải “soi” từng tế bào để tìm ra một số ít tế bào bất thường, hệ thống sẽ: Sắp xếp các tế bào theo mức độ biến đổi hình thái và Hiển thị rõ ràng vị trí của tế bào khỏe mạnh và tế bào đang tiến triển bệnh. Điều này giúp bác sĩ nhìn thấy xu hướng bệnh lý ngay lập tức, giống như quan sát một bản đồ nhiệt thay vì tìm kiếm thủ công từng điểm bất thường.

Cách tiếp cận này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giảm nguy cơ bỏ sót những dấu hiệu tinh vi - vốn rất dễ bị bỏ qua trong quá trình quan sát thủ công.

Hiệu quả được kiểm chứng trên dữ liệu thực tế

Để đánh giá hiệu quả, nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm hệ thống trên hàng trăm mẫu tế bào cổ tử cung. Kết quả cho thấy AI đạt độ chính xác cao trong việc phân biệt các giai đoạn bệnh.

Đáng chú ý, AI còn phát hiện ra các tế bào bất thường trong những mẫu trước đó đã được chuyên gia đánh giá là bình thường - cho thấy tiềm năng hỗ trợ chẩn đoán vượt ngoài khả năng quan sát thủ công.

Phân tích chỉ trong vài phút

Không chỉ chính xác, hệ thống còn có tốc độ xử lý vượt trội.

Trong khi việc phân tích một lam kính theo phương pháp truyền thống có thể mất hàng giờ, hệ thống AI này có thể hoàn thành toàn bộ quá trình chỉ trong vài phút. Ở cấp độ từng tế bào, độ chính xác của AI gần như đạt mức hoàn hảo trong việc phân biệt tế bào khỏe mạnh và tế bào bất thường.

AI mở ra bước tiến mới trong phát hiện sớm ung thư. Ảnh: Midjourney

Điều này mở ra khả năng cho việc tăng tốc đáng kể quy trình sàng lọc, giảm tải cho bác sĩ giải phẫu bệnh và nâng cao hiệu quả chẩn đoán trên quy mô lớn.

Bước tiến tới chẩn đoán khách quan và tự động hóa

Theo nhóm nghiên cứu, nền tảng này đặt nền móng cho một hệ thống tế bào học hoàn toàn mới - nơi quá trình phân tích có thể Tự động hóa ở cấp độ lâm sàng, Đảm bảo tính khách quan và nhất quán và Cho phép tái lập kết quả giữa các cơ sở y tế.

Quan trọng hơn, cách tiếp cận dựa trên dữ liệu và mô hình hóa này còn mở ra khả năng khám phá các đặc điểm bệnh học mới mà trước đây con người khó nhận ra.

Hướng tới mở rộng sang nhiều loại ung thư

Hiện tại, hệ thống đã được chứng minh hiệu quả trong sàng lọc ung thư cổ tử cung. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu.

Nhóm nghiên cứu đang lên kế hoạch mở rộng nền tảng này sang các loại ung thư khác, với kỳ vọng xây dựng một hệ thống sàng lọc đa năng có thể áp dụng rộng rãi trong y học.

Nếu thành công, công nghệ này có thể Thay đổi cách thức chẩn đoán ung thư, Rút ngắn thời gian phát hiện bệnh và Tăng khả năng phát hiện sớm - yếu tố quyết định trong điều trị

Tương lai của chẩn đoán ung thư

Sự kết hợp giữa hình ảnh 3D và AI đang mở ra một bước ngoặt trong lĩnh vực giải phẫu bệnh. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào quan sát thủ công, các bác sĩ có thể dựa vào những hệ thống thông minh để hỗ trợ ra quyết định nhanh hơn và chính xác hơn.

Trong bối cảnh số lượng bệnh nhân ngày càng tăng và nguồn lực y tế còn hạn chế, những giải pháp như vậy không chỉ mang ý nghĩa công nghệ, mà còn có giá trị lớn về mặt xã hội.

AI có thể không thay thế bác sĩ, nhưng rõ ràng đang trở thành một “đồng nghiệp số” - giúp con người nhìn thấy những điều mà trước đây rất khó nhận ra.