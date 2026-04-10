Bị cha bỏ mặc nhưng có mẹ là điểm tựa, chàng trai bại não viết nên kỳ tích tại Harvard

SVO - Theo Vietnamnet, bị cha ruồng bỏ vì chứng bại não bẩm sinh, Đinh Trịnh (Trung Quốc) tưởng như đã bị số phận định đoạt trong bóng tối. Thế nhưng, bằng đôi chân của mình và trái tim kiên cường của người mẹ, anh đã viết nên một huyền thoại đời thực khi bước lên bục vinh quang để nhận tấm bằng thạc sĩ tại Đại học Harvard danh giá.

Từ cậu bé bị bố ruồng bỏ và bạn bè bắt nạt trở thành cố vấn pháp lý tài năng

Đó là câu chuyện cảm động của Đinh Trịnh, 37 tuổi, mắc chứng bại não từ khi mới chào đời. Mẹ anh - bà Tấu Hồng Yến, năm nay 62 tuổi - đã khiến hàng triệu người xúc động khi kiên quyết không từ bỏ con trai, bất chấp mọi khó khăn và định kiến.

Đinh Trịnh bị bại não do một sai sót y tế khi chào đời năm 1988. Thời điểm ấy, các bác sĩ, thậm chí cả cha ruột của anh, đã khuyên bà Tấu từ bỏ đứa bé. Nhưng bà đã dũng cảm đối mặt và tuyên bố: “Tôi là mẹ nó. Tôi đã chăm bẵm con từng ngày từ khi còn trong bụng, sao có thể từ bỏ? Nếu ai dám rút ống thở của nó, tôi sẽ liều mạng!”.

Người mẹ tận tụy Tấu Hồng Yến luôn khích lệ con làm mọi việc. Ảnh: Ifeng

Ngay từ nhỏ, Đinh Trịnh đã gặp khó khăn khi vận động bên trái cơ thể, nhưng trí tuệ của cậu lại rất nhanh nhạy. Bà Tấu, một giảng viên đại học, không chỉ hỗ trợ con học tập mà còn kiên trì rèn luyện thể lực cho con. Suốt một năm, bà dạy con sử dụng đũa thay vì thìa, để sau này con không phải giải thích về tình trạng sức khỏe của mình mỗi khi có ai hỏi. Bà nói: “Đó là vì phẩm giá của con”.

Gánh vác mọi khó khăn để con có cơ hội

Cuộc sống khi đó vô cùng chật vật. Bà Tấu chỉ kiếm được 100 nhân dân tệ (khoảng hơn 361 nghìn đồng) mỗi tháng, trong khi chi phí phục hồi chức năng cho con tiêu tốn gần 5 nhân dân tệ (khoảng 18 nghìn đồng) mỗi lần, cách ngày lại phải thực hiện một lần. Để có tiền nuôi con và điều trị, bà Tấu làm đủ nghề: từ dạy lớp kỹ năng mềm, đến bán bảo hiểm. Sau này, vào năm 1998, bà được bầu làm đại biểu Quốc hội tại địa phương và người mẹ ấy ban ngày là một chính trị gia, buổi tối vẫn đi bán bảo hiểm.

Mặc dù bị bại não từ nhỏ, Đinh Trịnh vẫn tốt nghiệp 2 trường đại học danh giá thế giới. Ảnh: Ifeng

Với người chồng bỏ mặc con trai từ lúc chào đời, bà đã ly hôn ông khi Đinh Trịnh lên 10 tuổi. Sau ly hôn, mẹ chồng bà lại chọn sống với con dâu và cháu, cùng nhau chăm sóc cậu bé khuyết tật.

Trong quá trình lớn lên, gặp không ít thách thức với cơ thể không khỏe mạnh, Đinh Trịnh thường xuyên nói: “Con không làm được đâu” trước những thách thức. Mỗi lần như vậy, bà Tấu luôn nhẹ nhàng động viên: “Cứ thử đi con”.

Chàng trai chạm đến đỉnh cao học thuật sau nỗ lực không ngừng

Từ tiểu học đến cao học, Đinh Trịnh luôn đạt thành tích nổi bật. Năm 2007, anh đỗ nhiều trường đại học hàng đầu Trung Quốc và chọn theo học Đại học Bắc Kinh. Sau đó, anh tiếp tục học cao học tại Trường Luật Quốc tế thuộc Đại học này.

Nhờ sự khuyến khích của các thầy cô, Đinh Trịnh mạnh dạn nộp đơn và trúng tuyển chương trình thạc sĩ luật tại Đại học Harvard (Mỹ). Anh đã hoàn thành khóa học và thi đỗ kỳ thi luật sư bang New York (Mỹ) chỉ trong một năm.

Hiện tại, Đinh đang làm cố vấn pháp lý cho một công ty tại quê nhà ở Trung Quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, bà Tấu xúc động khi lật lại từng tờ giấy khai sinh, bảng điểm, và nhật ký hành trình của con: “Khi thấy con thành công, tôi lại nhớ về đứa bé từng suýt bị rút ống thở, đứa trẻ từng bị bạn bè bắt nạt. Đêm dài cuối cùng cũng qua”.

Câu chuyện về người mẹ đơn thân kiên cường đã lay động hàng triệu cư dân mạng Trung Quốc.

“Một người mẹ vĩ đại, đã dành tất cả tình yêu và sự ủng hộ cho con mình”, một người viết. “Người mẹ và bà nội ở lại. Người cha thì bỏ đi. Phụ nữ mới là trụ cột gia đình!”, một người khác bình luận. “Người mẹ không chỉ dạy con kỹ năng, mà còn dạy con phẩm giá và sự tự tin”, một cư dân mạng chia sẻ.