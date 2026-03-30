Trải nghiệm lớp học robot tại Trung Quốc

SVO - Lớp học này diễn ra tại trường CĐ nghề và Kỹ thuật Thanh Đảo, cho phép sinh viên học được nhiều kỹ năng về robot, một ngành công nghiệp mà Trung Quốc đang là một trong những nước dẫn đầu thế giới.

Mới đây, tại trung tâm huấn luyện robot thông minh có khả năng tương tác vật lý của trường CĐ nghề và Kỹ thuật Thanh Đảo, một robot hình người đã trình diễn các hiệu ứng lập trình chuyển động trong lớp học.

Từ đầu năm nay, trường CĐ Nghề và Kỹ thuật Thanh Đảo, dựa trên cơ sở đào tạo robot thông minh tích hợp, đã đưa ngày càng nhiều kịch bản ứng dụng robot vào lớp học, thúc đẩy sự tích hợp sâu rộng giữa trí tuệ nhân tạo và giảng dạy cơ bản, và từng bước xây dựng một hệ thống giảng dạy và nghiên cứu tích hợp trí tuệ tích hợp, phần cứng robot và điều khiển thông minh.

Sinh viên trường CĐ nghề và Kỹ thuật Thanh Đảo đã thực hành vận hành robot trong lớp học.

Tại đây, sinh viên không chỉ được vận hành và huấn luyện robot, thực hiện phát triển thứ cấp robot, mà còn học vận hành và bảo trì thiết bị robot, thu thập dữ liệu và dịch vụ hậu mãi, nắm vững các kỹ năng tổng hợp cần thiết cho ngành công nghiệp robot thông minh tích hợp hiện nay.