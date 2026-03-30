Viện Hoá học lên tiếng về nghi vấn của dự án giải Nhất Cuộc thi KHKT Quốc gia liên quan đến PGS. TS Hoàng Mai Hà

SVO - Trước lùm xùm quanh dự án đạt giải Nhất cuộc thi KHKT quốc gia 2026, Viện Hoá học vừa có văn bản chính thức khẳng định không liên quan và đề nghị sớm xác minh làm rõ. Trao đổi với phóng viên chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong, PGS. TS Hoàng Mai Hà cũng bày tỏ mong muốn Ban Tổ chức cùng các cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc nhằm bảo vệ uy tín cá nhân.

Những ngày gần đây, dư luận đặc biệt chú ý đến dự án “Phát triển vật liệu polyurethane composite đa chức năng chống cháy, cách nhiệt, kháng vi sinh hướng tới ứng dụng trong xây dựng và đời sống” - công trình đạt giải Nhất tại Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia năm 2026. Theo một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội, công trình này được cho là có mức độ tương đồng với các nghiên cứu khoa học của nhóm do PGS. TS Hoàng Mai Hà chủ trì.

Viện Hoá học chính thức lên tiếng

Theo Viện Hóa học, trong bối cảnh khoa học mở và chia sẻ tri thức ngày càng phổ biến, việc các đề tài nghiên cứu của học sinh có nét tương đồng với các công bố trước đó là hiện tượng có thể xảy ra. Tuy nhiên, mọi đánh giá cần dựa trên cơ sở khoa học, được xem xét khách quan, toàn diện và tuân thủ các quy định về liêm chính học thuật.

Viện Hoá học (thuộc viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đề nghị cần sớm làm rõ thông tin liên quan dự án đạt giải Nhất KHKT quốc gia 2026. (Ảnh minh hoạ: CTTĐT VHLKHCN Việt Nam)

Các công trình về vật liệu chống cháy của PGS.TS Hoàng Mai Hà đã được công bố rộng rãi từ năm 2019 trên các kênh khoa học chính thống. Bên cạnh đó, ông cũng chủ động chia sẻ kết quả nghiên cứu nhằm tạo điều kiện cho cộng đồng khoa học, đặc biệt là thế hệ trẻ, tham khảo và phát triển hướng nghiên cứu mới.

Viện nhấn mạnh: việc tiếp cận và sử dụng các kết quả đã công bố là hoạt động bình thường, nhưng cần tuân thủ nghiêm các quy định về trích dẫn và liêm chính khoa học. Trách nhiệm này thuộc về cá nhân, tổ chức sử dụng cũng như các hội đồng thẩm định, ban tổ chức cuộc thi.

PGS.TS Hoàng Mai Hà: “Không có liên quan đến dự án, mong được giải oan.”

Liên quan đến vụ việc, PGS.TS Hoàng Mai Hà khẳng định không có bất kỳ mối liên hệ, hợp tác hay hướng dẫn nào đối với nhóm học sinh thực hiện dự án. Ông cho hay bản thân chỉ biết đến công trình thông qua thông tin trên mạng xã hội.

Theo thông tin công bố của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: TS. Hoàng Mai Hà sinh năm 1980, được bổ nhiệm vào vị trí Phó Viện trưởng Viện Hóa Học từ 1/5/2019. Ông tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa Hà Nội chuyên ngành Công nghệ Hữu Cơ và Hóa dầu năm 2003 và đạt học vị Tiến sĩ chuyên ngành Hóa Học Cao Phân tử tại Đại học Korea, Hàn Quốc năm 2011. Sau khi tốt nghiệp đại học, TS. Hoàng Mai Hà vào làm việc tại Viện Hóa Học từ năm 2003 cho tới nay. Trong quá trình công tác, ông đã chủ nhiệm thành công 2 đề tài thuộc Quỹ Phát Triển Khoa Học và Công nghệ Quốc Gia, chủ nhiệm và tham gia nhiều đề tài các cấp. Ông cũng là tác giả và đồng tác giả của 2 bằng sáng chế, trên 30 công bố quốc tế trên các tạp chí thuộc danh mục ISI, gần 20 công bố trên các tạp chí trong nước.

Ông Hoàng Mai Hà bình luận dưới bài viết của tài khoản Alméry Jacqueline trong group Liêm chính Khoa học: “Tôi khẳng định lại là tôi không quen biết, chưa từng gặp và không hướng dẫn các em học sinh của đề tài này.”

Khi phóng viên chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong gọi điện trao đổi cùng PGS.TS Hoàng Mai Hà, ông bày tỏ mong muốn Bộ Giáo dục & Đào tạo và cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, làm rõ trước những thông tin chưa được kiểm chứng gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và tổ chức. “Liên quan đến những đồn đoán cho rằng tôi là người cung cấp mọi thứ, tôi rất mong việc đó sớm được xác minh vì điều này đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều”, PGS.TS Hoàng Mai Hà chia sẻ.