Câu chuyện về nguồn sáng mãi lan tỏa của cựu sinh viên Lưu Thái Khải

SVO - Trong bài luận cá nhân ứng tuyển cho học bổng toàn phần của Đại học RMIT Việt Nam năm 2016, Lưu Thái Khải từng ví vai trò lãnh đạo như việc đấu dây, lắp ráp rồi bật đèn – phép ẩn dụ cho việc đặt đúng người vào đúng vị trí để họ có thể cùng nhau tỏa sáng. “Vấn đề không phải mỗi người trong chúng ta đều có thể tỏa sáng, nhưng chính sự cộng tác của tất cả mới khiến thế giới này bừng sáng”, Khải viết.

Mười năm sau, tư tưởng lãnh đạo trao quyền, tạo điều kiện để người khác tỏa sáng vẫn làm kim chỉ nam trong cách Khải lãnh đạo, dẫn dắt doanh nghiệp và định hướng các mối quan hệ với cộng đồng.

Lưu Thái Quang Khải (thứ ba từ trái sang) nhận Học bổng toàn phần Đại học RMIT Việt Nam năm 2016. (Hình: RMIT)

Thắp sáng con đường phía trước

Nhận được học bổng danh giá nhất của Đại học RMIT để học Digital Marketing là bước ngoặc cuộc đời Khải. Trước đó, anh luôn nghĩ cơ hội này quá xa vời. Trong thời gian đi học, anh làm đủ thứ công việc tự do cho nhiều phòng ban trong trường, tận dụng kỹ năng nhiếp ảnh và thiết kế, để có chút thu nhập trang trải cuộc sống. Với Khải, những năm tháng đó đã tôi luyện nên anh của ngày hôm nay, vừa thử thách, vừa giúp anh đứng vững, và hơn hết, dạy anh những bài học sâu sắc về tinh thần trách nhiệm.

Song tiềm năng lãnh đạo của Khải đã được ghi nhận từ rất sớm. Cô Lê Thị Bích Lệ, Phó hiệu trưởng trường THPT Chuyên Thăng Long (tỉnh Lâm Đồng) năm 2016, nhớ về Khải như một cậu học trò nhạy bén, giàu khả năng thuyết phục và điềm đạm đáng kinh ngạc trước áp lực, người có thể “nhanh chóng nghĩ ra giải pháp khi gặp vấn đề với thái độ chắc chắn như thể em đã chuẩn bị sẵn từ trước vậy”.

Và những gì Khải tiếp thu được từ thời gian học tại RMIT, tư duy mạch lạc, các khung phương pháp rõ ràng và tính kỷ luật chiến lược, dần dà đã trở thành mạch dẫn trong cách anh kiến tạo và lãnh đạo, xây dựng nền tảng để anh cùng các cộng sự sáng lập một doanh nghiệp lấy phát triển bền vững làm trọng tâm hoạt động.

Lưu Thái Quang Khải, cựu sinh viên Đại học RMIT Việt Nam (Hình: NVCC)

Xây dựng kinh tế tuần hoàn với hệ sinh thái mắc ca

Năm 2018, Khải cùng Nguyễn Thị Bảo Châu, chị họ của anh và là đồng sáng lập công ty, quyết định biến vườn mắc ca tiên phong thừa hưởng từ gia đình thành Maca Đại Việt, doanh nghiệp đứng sau Mắc ca Ông Ba – một thương hiệu đặt trọng tâm vào phát triển bền vững, chuẩn mực thiết kế và nâng tầm nông nghiệp.

Sứ mệnh của họ rõ ràng và đầy tham vọng: trở thành đơn vị dẫn đầu và tiên phong của ngành mắc ca Việt Nam, thiết lập những chuẩn mực mới về chất lượng và đổi mới; không ngừng nâng tầm mắc ca Việt, liên tục đẩy mạnh khoa học và kỹ nghệ trong trồng trọt, chế biến và tiêu dùng; cải thiện đời sống nông dân thông qua đầu ra ổn định, công bằng và khả năng tiếp cận với chuyên môn khoa học quốc tế; và đưa hạt mắc ca Việt vươn ra thế giới, khẳng định vị thế toàn cầu cho một sản phẩm thuần Việt đáng tự hào.

Từ ngày đầu, họ đã cam kết với triết lý “Nền tảng xanh, Tiến bộ số” – mô hình chuyển đổi kép kết hợp giữa nguồn nguyên liệu bền vững và tối ưu hóa công nghệ. Nền tảng vững chắc cho hướng tiếp cận này là trang trại thử nghiệm rộng một hecta tại Đơn Dương (Lâm Đồng), đồng thời là nơi thí điểm, đào tạo và cung ứng cây giống cho gần 500 hộ nông dân. Song song đó là sáng kiến trồng rừng dựa trên mô hình hợp tác xã tại Chư Mo Rai, Quảng Ngãi (tỉnh Kon Tum cũ), hỗ trợ 50 hecta mắc ca đồng thời tạo sinh kế cho các hộ gia đinh người dân tộc thiểu số nơi đây, cùng một hệ thống thu mua kết nối với hơn 300 hecta tại Đắk Lắk, góp phần ổn định nguồn cung và đảm bảo chất lượng đồng nhất cho toàn chuỗi giá trị.

Hệ sinh thái này góp phần ổn định chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ các cộng đồng ở khu vực nông thôn. Những lợi ích môi trường của cây mắc ca như bộ rễ sâu, khả năng giữ đất tốt và khả năng hấp thụ tới ba tấn CO₂ trên mỗi hecta mỗi năm, càng củng cố khả năng đóng góp của mô hình này đối với việc sử dụng đất bền vững.

Để hỗ trợ quá trình mở rộng công ty, Khải đã dẫn dắt phát triển một hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP dành riêng cho doanh nghiệp, giám sát toàn bộ các khâu từ sản xuất, lưu kho, đến dự báo và bán hàng. Ngay giai đoạn vận hành đầu tiên từ tháng 8-10/2025, hệ thống đã giúp tăng 25% sản lượng hằng tuần, giảm 5% lượng điện tiêu thụ và cắt giảm đến hai chữ số đối với các lượng rác thải từ giấy, bìa carton và bao bì không gắn nhãn. Hệ thống cũng giúp tiết kiệm hơn 20 giờ lao động kho bãi mỗi tháng, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp cam kết thu mua tổng cộng tối thiểu 100 tấn sản lượng mắt ca mỗi năm.

Giữ ánh sáng cho mọi người

Trong nội bộ Maca Đại Việt, phong cách lãnh đạo của Khải phản chiếu triết lý “bóng đèn” anh vẫn luôn theo đuổi từ mười năm trước. Tổ chức vận hành gần như không phân cấp tầng nấc, nơi trách nhiệm được chia sẻ thay vì phân thành nhiều tầng. Mỗi thành viên, từ công nhân sản xuất đến nhân viên bán lẻ, đều được trao quyền thông qua các công cụ số tích hợp trong hệ thống ERP. Doanh nghiệp cũng duy trì được cân bằng giới rõ rệt, với phụ nữ chiếm hơn 45% lực lượng lao động.

Khải từng đùa rằng, “Tôi là nhà vô địch của thất bại”, không chỉ để tự giễu mà để thừa nhận rằng mỗi cú ngã đều trở thành một yếu tố giúp hệ thống vận hành hiệu quả hơn. Những năm đại dịch COVID-19 cũng là phép thử sức bền của anh và đội ngũ lãnh đạo, nhân viên Maca Đại Việt khi chuỗi cung ứng bị gián đoạn, sản xuất biến động và thị trường thay đổi liên tục. Bằng cách xem những thách thức này là cơ hội để tinh chỉnh quy trình, Khải đã củng cố cả doanh nghiệp lẫn sứ mệnh mà doanh nghiệp của anh theo đuổi.

Khải luôn tiếp cận mọi việc với tầm nhìn dài hạn. Thay vì phản ứng trước sức ép ngắn hạn, Khải nghĩ về lộ trình 5, 10, thậm chí 15 năm, hoạch định cho nguồn cung bền vững, mức độ trưởng thành số và chu kỳ phát triển sản phẩm sao cho không bị kiệt sức hay cạn kiệt nguồn lực.

Ngày nay, sản phẩm của Maca Đại Việt đã có mặt tại mười quốc gia. Mô hình vận hành của doanh nghiệp vừa được vinh danh trong chương trình CSI 100 về phát triển bền vững – một thành tích hiếm thấy ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ở lộ trình 2026, doanh nghiệp dự kiến ra mắt sáu sản phẩm mới với phần cốt lõi vẫn là hạt mắc ca.

Dẫu đi qua nhiều mốc trưởng thành và phát triển, điều giữ Khải luôn vững vàng vẫn là niềm tin anh đã viết ra năm 18 tuổi: lãnh đạo không phải là một cá nhân tỏa sáng mà là kiến tạo môi trường để cả tập thể cùng tỏa sáng. Anh từng viết rằng trong một ngày hội do anh chủ trì tổ chức hồi học trung học, khi nhìn mọi người vui hưởng thành quả chung, trái tim anh như được “sưởi ấm bởi thứ ánh sáng khó gọi thành lời từ chiếc bóng đèn bên dưới”.

Và đến ngày hôm nay, anh vẫn đang tiếp tục thắp sáng những “bóng đèn” ấy – trên những nông trại, trong nhà máy, giữa cộng đồng và ngay tại doanh nghiệp của mình, phản chiếu những giá trị mà anh đã bày tỏ từ một thập kỷ trước.