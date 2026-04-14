Xôn xao bài tập 'có một không hai' của giáo sư kỹ thuật khiến cộng đồng mạng dậy sóng

SVO - Theo Vietnamnet, trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội nhờ bài tập "không giống ai", một giáo sư kỹ thuật người Hàn Quốc đã chính thức lên tiếng giải thích. Hóa ra, nhiệm vụ gây tranh cãi này đã được ông duy trì bền bỉ suốt 6 năm với một mục đích giáo dục sâu sắc.

“Tôi thấy xót xa khi nhìn các bạn trẻ mang quá nhiều áp lực về tương lai”, ông chia sẻ.

Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, bài tập do giáo sư Kang Dong-woo, giảng dạy ngành Hóa kỹ thuật tại Đại học Quốc gia Chungbuk, giao cho sinh viên trong học phần Toán kỹ thuật học kỳ này.

Thông báo bài tập nêu rõ: “Hãy đến các địa điểm ngắm hoa anh đào tại Cheongju hoặc nơi bạn sinh sống trong mùa hoa nở tháng 4, chụp ảnh và nộp lại”.

Du khách đổ về đông kín Lễ hội hoa anh đào Yeongnangho quanh hồ Yeongnangho, thành phố Sokcho, tỉnh Gangwon (Hàn Quốc), ngày 11/4. Ảnh: Yonhap

Giáo sư cũng giải thích mục đích của bài tập: Giúp “nuôi dưỡng tâm hồn” cho những sinh viên kỹ thuật đang mệt mỏi về tinh thần. Ông viết: “Chẳng phải chúng ta nên dành ít nhất một ngày tạm gác việc học để tận hưởng sự ấm áp của mùa xuân?”.

Tuy nhiên, bài tập cũng kèm một yêu cầu khá nghiêm ngặt: Sinh viên không được chụp ảnh ở khuôn viên trường hoặc gần nhà, mà phải đến những địa điểm ngắm hoa nổi tiếng, đông người.

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, thông báo này nhanh chóng thu hút sự quan tâm, đạt khoảng 20.000 lượt thích trên Instagram.

Theo The Korea Times, nhiều người bày tỏ sự cảm kích trước sự tinh tế và chân thành của vị giáo sư. Một số ý kiến cho rằng người trẻ xứng đáng nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ xã hội. Không ít người cũng nhớ lại những người thầy từng giao các “bài tập đặc biệt” tương tự.

Trước sự chú ý lớn từ dư luận, Giáo sư Kang đã trực tiếp lên tiếng trên Instagram ngày 3/4: “Tôi chính là người đã giao bài tập đó. Tôi thấy các bạn sinh viên dần trở nên mệt mỏi vì áp lực việc làm, gánh nặng xây dựng hồ sơ cá nhân và những bất định về tương lai. Các em không còn giữ được sự tươi vui, năng động như trước và đó là lý do tôi nghĩ ra bài tập này”.

Trong một cuộc phỏng vấn riêng với Yonhap, ông Kang chia sẻ đã duy trì bài tập này hằng năm từ 2021 và tất cả sinh viên đều thực hiện, nộp ảnh đầy đủ.

Ông cũng nhắn gửi: “Không chỉ sinh viên, tôi hy vọng mọi người đều có thể tận hưởng mùa xuân - dù là trên đường đi làm hay trong lúc dạo bộ - và lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc sống”.

Cuối cùng, vị giáo sư gửi lời cảm ơn trước sự quan tâm của cộng đồng, đồng thời cho biết sẽ xem đó là động lực để trở thành một người thầy tốt hơn, vừa quan tâm đến sinh viên, vừa giảng dạy hiệu quả.