Từ sân khấu sinh viên đến học bổng Top 100 thế giới của nữ sinh Việt

SVO - Tốt nghiệp loại Xuất sắc tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Nguyễn Bảo Trang tiếp tục theo đuổi con đường học thuật khi giành học bổng UTS Academic Excellence International Scholarship tại University of Technology Sydney – một trong những trường đại học thuộc Top 100 Thế giới. Từ những trải nghiệm trên sân khấu, cô từng bước định hình hướng đi trong lĩnh vực truyền thông và không ngừng hoàn thiện bản thân để thích nghi với môi trường quốc tế.

Dấu mốc tốt nghiệp và quá trình tích lũy kinh nghiệm

Sinh năm 2004, Nguyễn Bảo Trang tốt nghiệp loại Xuất sắc ngành Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Thương hiệu tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Việc hoàn thành chương trình học sớm cùng kết quả học tập nổi bật không chỉ thể hiện sự nỗ lực mà còn cho thấy định hướng rõ ràng của cô trong việc phát triển bản thân ngay từ những năm đầu đại học. Không lựa chọn dừng lại sau cột mốc này, Trang tiếp tục theo đuổi con đường học thuật và giành được học bổng UTS Academic Excellence International Scholarship để theo học chương trình Thạc sĩ ngành Truyền thông Chiến lược tại University of Technology Sydney (Úc).

Bảo Trang trong ngày tốt nghiệp.

Trước khi bước vào môi trường học tập quốc tế, Trang đã tích lũy kinh nghiệm từ sớm thông qua các hoạt động thực tế. Với vai trò trong Ban Lãnh đạo Đội Tổ chức Sự kiện thuộc Đội Văn nghệ Xung kích, cô góp mặt trong nhiều chương trình như Welcome to AJC, Press Beauty, Liveshow Kịch và Liveshow Nhảy. Không dừng lại ở việc hỗ trợ, Trang còn trực tiếp đảm nhiệm nhiều khâu trong quá trình tổ chức, từ lên ý tưởng nội dung, phối hợp các thành viên đến theo dõi tiến độ và xử lý các tình huống phát sinh.

Bảo Trang (thứ 4 từ trái qua) trong thời gian hoạt động Đội Tổ chức Sự kiện.

Những trải nghiệm này giúp Trang hiểu rằng một sự kiện thành công không chỉ đến từ ý tưởng sáng tạo, mà còn phụ thuộc vào sự phối hợp chặt chẽ giữa các cá nhân. Chính môi trường đó đã rèn luyện cho cô khả năng làm việc nhóm, quản lý thời gian và thích nghi với những thay đổi liên tục, những kỹ năng quan trọng không chỉ trong học tập mà còn trong môi trường làm việc sau này.

Những sân khấu đầu tiên và cách một hướng đi dần được hình thành

Việc tham gia tổ chức sự kiện mang đến cho Trang những bài học mà không sách vở nào có thể thay thế. Từ việc xây dựng ý tưởng, triển khai chương trình đến điều phối nhân sự và xử lý các tình huống phát sinh, mỗi giai đoạn đều đòi hỏi sự linh hoạt, chủ động và tinh thần trách nhiệm cao.

Bảo Trang (thứ 4 từ trái qua) tham gia quá trình chuẩn bị và điều phối chương trình.

“Có những lúc mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch, nhưng chính những khoảnh khắc đó giúp mình học được cách bình tĩnh và tìm ra hướng giải quyết nhanh nhất. Áp lực không phải là trở ngại, mà là cách để mình trưởng thành”, Trang chia sẻ.

Qua quá trình đó, Trang dần nhận ra rằng mỗi chương trình không chỉ là một hoạt động giải trí, mà còn là một không gian truyền tải thông điệp và kết nối con người. Việc quan sát cách khán giả đón nhận, cách thông điệp được truyền đi và cách một sự kiện có thể tạo ra cảm xúc đã khiến cô bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về vai trò của truyền thông trong đời sống xã hội.

Bảo Trang khi học tập tại University of Technology Sydney.

Bên cạnh hoạt động sự kiện, Trang còn làm việc tại công ty hỗ trợ doanh nghiệp thực thi các FTA và giải quyết các vấn đề liên quan đến xuất nhập khẩu, qua đó có cơ hội tiếp cận môi trường chuyên nghiệp và hiểu rõ hơn về cách các tổ chức vận hành. Trải nghiệm này giúp cô nhận ra sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tiễn, đồng thời hiểu rõ hơn về vai trò của truyền thông trong bối cảnh toàn cầu hóa. Chính sự kết hợp giữa trải nghiệm thực tế và quan sát cá nhân đã giúp Trang xác định rõ định hướng theo đuổi ngành truyền thông chiến lược như một con đường lâu dài.

Bước vào môi trường mới, nơi mọi tiêu chuẩn đều thay đổi là khi học cách thích nghi

Khi bước vào môi trường học tập tại University of Technology Sydney, Trang tiếp tục đối mặt với những thử thách mới. Khối lượng kiến thức lớn, yêu cầu học thuật cao và phương pháp học mang tính phản biện buộc cô phải thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận.

Bảo Trang trong thời gian sinh sống và học tập ở Úc.

Không chỉ dừng lại ở việc tiếp thu kiến thức, Trang còn phải học cách phân tích vấn đề ở nhiều góc độ, xây dựng lập luận chặt chẽ và thể hiện quan điểm cá nhân một cách rõ ràng. Việc làm quen với cách học này không dễ dàng, đặc biệt khi phải sử dụng tiếng Anh học thuật trong môi trường quốc tế với yêu cầu cao về tính logic và tính chính xác.

Trong giai đoạn đầu, cô không tránh khỏi áp lực và những lúc nghi ngờ bản thân. Tuy nhiên, thay vì né tránh, Trang lựa chọn đối diện với khó khăn và từng bước cải thiện phương pháp học. Cô chủ động tìm kiếm tài liệu, trao đổi với bạn bè và giảng viên, đồng thời không ngừng rèn luyện kỹ năng viết, phân tích và phản biện.

“Việc học trong môi trường quốc tế khiến mình phải thay đổi cách tiếp cận vấn đề và rèn luyện tư duy nhiều hơn, nhưng cũng chính điều đó giúp mình trưởng thành rõ rệt qua từng giai đoạn”, Trang chia sẻ.

Những tiến bộ nhỏ qua từng bài luận hay mỗi lần trình bày giúp cô dần xây dựng sự tự tin và bản lĩnh trong hành trình học tập. Từ đó, Trang không chỉ thích nghi mà còn chủ động tận dụng môi trường học tập quốc tế để phát triển bản thân một cách toàn diện.

Nhìn lại hành trình đã qua để hiểu giá trị của sự bền bỉ và lựa chọn mình theo đuổi

Theo đuổi lĩnh vực truyền thông, Trang hiểu rõ sức mạnh của thông điệp và vai trò của người làm nghề trong việc định hình nhận thức xã hội. Cô mong muốn trong tương lai có thể tham gia vào các chiến dịch truyền thông mang ý nghĩa xã hội, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực và tạo ra những ảnh hưởng bền vững trong cộng đồng.

Bảo Trang (ngoài cùng bên phải) tham gia tổ chức Welcome to AJC tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

“Hành trình của mình không phải là những bước nhảy vọt, mà là sự tích lũy từ những điều nhỏ nhất", Trang cho biết.

Từ những trải nghiệm ban đầu đến môi trường học tập quốc tế, Nguyễn Bảo Trang đang từng bước khẳng định hình ảnh của một người trẻ bản lĩnh, kiên trì và có định hướng rõ ràng. Hành trình phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng với nền tảng đã xây dựng, cô tiếp tục tiến về phía trước bằng sự nỗ lực bền bỉ và niềm tin vào giá trị mà mình theo đuổi.

(Ảnh: NVCC)