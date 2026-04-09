Từ ‘không yêu Ngoại giao’ đến hành trình khám phá thế giới

SVO - Từng “vỡ mộng” ngay từ năm nhất với bảng điểm thấp, Nguyễn Thị Hoài Thương (2004), sinh viên năm cuối của Học viện Ngoại giao, đã tự kéo mình trở lại, lội ngược dòng đạt GPA xuất sắc và tham gia nhiều diễn đàn quốc tế. Hành trình ấy không bắt đầu bằng đam mê, mà từ một lựa chọn “ dám ở lại” và đi đến cùng.

Không yêu ngành học từ đầu, từng “đánh rơi mình” giữa môi trường đại học

“Thành thật mà nói, mình không yêu Ngoại giao ngay từ đầu. Tuy nhiên, mình cảm ơn Hoài Thương ở tuổi 18 đã quyết định ở lại với Ngoại giao, yêu và gắn bó suốt thời sinh viên”, Thương chia sẻ khi nhắc lại lựa chọn quan trọng của mình.

Thương cho biết, cô từng đỗ vào nhiều trường đại học nhờ xét tuyển sớm nên có thời gian cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng. Sau khi tìm hiểu thông tin qua các nền tảng, lắng nghe tư vấn từ giáo viên và những người đi trước, cô quyết định theo học tại Học viện Ngoại giao - môi trường được biết đến với tính học thuật cao, năng động và có nhiều cơ hội tiếp cận quốc tế.

Hoài Thương, sinh viên Học viện Ngoại giao, từng trải qua giai đoạn GPA tụt dốc năm nhất trước khi bứt lên với những dấu ấn nổi bật trong học tập và hoạt động quốc tế.

Trước đó, Thương từng ấp ủ ước mơ theo ngành Công an, nhưng khi không đạt được, cô chuyển hướng sang Ngoại giao như một lựa chọn phù hợp ở thời điểm ấy.

Thế nhưng, chính việc lựa chọn không xuất phát từ đam mê lại khiến những ngày đầu đại học của cô trở nên chông chênh.

“Từ nhỏ mình luôn được dạy và nhận thức được tầm quan trọng của việc học… nhưng môi trường năng động, nhiều bạn bè giỏi vượt trội và học ngành mình không thực sự yêu thích nên mình đã ngợp trong giai đoạn đầu. Mình thề mình còn chẳng biết làm slide như thế nào?”, Hoài Thương hóm hỉnh chia sẻ.

Cú “sốc” lớn nhất đến sau năm nhất.

“Và rồi điểm của mình rơi tự do xuống rất thấp. Mình bỏ quên bản thân ở ánh hào quang hồi còn là học sinh với điểm số cao ngút, top đầu, giải học sinh giỏi… Mình không duy trì được điểm số mà mình kỳ vọng, nên mình càng nản hơn” .

“Kéo bảng điểm dở tệ lên Xuất sắc” và tìm lại hướng đi

Nhận ra bản thân ngày càng tụt dốc, Hoài Thương đã chọn cách thay đổi. Bước sang năm 2 và 3, cô bắt đầu học nghiêm túc hơn, đồng thời tham gia nhiều hoạt động để tự “đẩy” mình ra khỏi trạng thái trì trệ.

“Nhưng lên năm 2-3 mình đã dốc sức học, vừa học vừa tham gia hoạt động ngoại khoá nên cũng khá nặng. Rồi mình cũng kéo được bảng điểm dở tệ của mình lên Xuất sắc. Mình rất tự hào vì mình đã vượt qua được giai đoạn khủng hoảng ấy để đi tiếp. Mình dành sự biết ơn sâu sắc đối với Hội Sinh viên Học viện Ngoại giao vì đã nâng bước mình trong hành trình ấy” .

Cô hiện tại là thực tập sinh tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, trước đó có cơ hội làm việc tại Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và tham gia các hoạt động liên quan đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển. Những trải nghiệm này giúp cô có cái nhìn thực tế hơn về công việc trong ngành ngoại giao.

“Trải nghiệm nào cũng cho mình những kỷ niệm đáng nhớ. Mình được khám phá các quốc gia trên thế giới, có thể giao tiếp với người nước ngoài một cách tự tin và học hỏi kinh nghiệm từ các học giả, nhà nghiên cứu”, Thương nói .

Hoài Thương tháp tùng Đại sứ Dino Patti Djalal, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Indonesia tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025.

Cô từng tham gia nhiều chương trình quốc tế như chương trình trao đổi thanh niên ASEAN - Hàn Quốc, Đối thoại châu Á, ASEAN Future Forum hay P4G. Đáng chú ý, Thương được tin tưởng giao vai trò trưởng nhóm sinh viên và phát biểu tại Đại học Nữ sinh Sungshin (Hàn Quốc), đồng thời được tài trợ toàn phần tham gia chương trình nghiên cứu về quan hệ quốc tế.

“Mình còn có cơ hội làm Liaison Officer cho các ‘think tank’ nổi tiếng tại Diễn đàn Tương lai ASEAN… Với một cô gái học trường làng, profile bình thường như mình nhưng được trải nghiệm qua các sự kiện quốc tế như vậy, mình cũng khá tự hào”, cô chia sẻ .

Hoài Thương, 1 trong 5 học giả, được tài trợ toàn phần tham gia Đối thoại Châu Á (ASIAN DIALOGUE 2025) tại Bangkok, Thái Lan.

Song song với đó, định hướng học thuật của Thương cũng dần rõ nét hơn.

“Về định hướng nghiên cứu, mình bắt đầu hành trình nghiên cứu từ năm 3 đại học… mình tin chỉ ở đây mới gặp được những người bạn tốt, những người thầy/cô tuyệt vời như thế. Mình phải cảm ơn học phần Chính sách Đối Ngoại của ThS. Vũ Đoàn Kết đã đưa mình chạm đến lĩnh vực nghiên cứu một cách nghiêm túc về các chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại giao” .

Cô cũng dành sự trân trọng cho người thầy đã đồng hành trong quá trình nghiên cứu khoa học: “ThS. Hoàng Văn Hanh là người định hướng để mình theo đuổi sâu hơn lĩnh vực quan hệ quốc tế. Thầy cũng là người đầu tiên sửa bài tham luận để mình có thể phát biểu tại MGIMO (Nga), đồng thời đưa ra rất nhiều góp ý quan trọng trong quá trình học tập và nghiên cứu”.

Hoài Thương cùng đoàn sinh viên Việt Nam tham dự Chương trình Giao lưu Văn hoá dành cho Tài năng Tương lai giữa Hàn Quốc và ASEAN tại Seoul, Hàn Quốc

Từ những hướng dẫn của thầy cô trong trường, cô còn có cơ hội tiếp cận môi trường thực tiễn thông qua các kỳ thực tập và hoạt động chuyên môn.

“Mình chưa nhiều kinh nghiệm và ‘độ chín’ như các cán bộ Ngoại giao, nhưng ở vị trí là sinh viên, mình nhận thấy kiến thức chuyên ngành vững, phong thái, tác phong chuẩn chỉnh, chuyên nghiệp; khéo léo trong xử lý các vấn đề phát sinh là những yếu tố quan trọng khi làm việc” .

Hoài Thương nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” tại Học viện Ngoại giao

Áp lực, quá tải và cách một sinh viên tự giữ nhịp

Việc vừa học, vừa nghiên cứu, vừa làm việc và tham gia các chương trình quốc tế khiến Thương nhiều lần rơi vào trạng thái quá tải.

“Chắc chắn có, nhìn mình khoẻ khoắn vậy thôi nhưng mình hay ốm vặt. Mình vẫn nhớ hồi năm 2-3 còn nhiều sức trẻ, mình tham gia Hội Sinh viên Học viện Ngoại giao, năng nổ lắm, rồi đi thực tập, đi làm thêm. Đôi lúc cũng muốn nghỉ ngơi nhưng mình hay lướt thấy các video tiktok truyền cảm hứng của các bạn đồng trang lứa, mình thấy bản thân cần cố gắng tiếp tục chứ không nên bỏ cuộc ấy” .

Hoài Thương dần trưởng thành và khẳng định mình bằng hành trình nỗ lực không ngừng tại Học viện Ngoại giao.

Ở thời điểm hiện tại, khối lượng công việc của cô vẫn dày đặc. “Hiện tại, mình vừa làm Khóa luận tốt nghiệp, vừa làm Nghiên cứu khoa học và vừa thực tập và ôn thi IELTS, khá nặng gánh nhưng mình vẫn cố gắng cân bằng vì mình tin, nếu bây giờ mình ráng một xíu thì sau này mình sẽ đỡ cực đi một xíu” .

Để duy trì nhịp độ, Thương xây dựng cho mình những thói quen rất cụ thể: “Mình thường lên to-do-list theo ngày các việc cần làm trước khi đi ngủ, đó là cách duy nhất mình làm để xử lý các công việc. Nhiều hôm mệt mình cũng ngủ nướng nhưng đa số sẽ dậy đúng giờ để kịp làm việc… Mình không phải dị nhân nên cũng hay thức khuya và ngủ không đủ giấc” .

“Thiên tài là 1% cảm hứng và 99% nỗ lực… Và tin mình đi, hoa sẽ nở trên những nỗ lực của các cậu”, Hoài Thương nhắn gửi.