Tân Hoa khôi USSH Gralent: Sự bứt phá của 'ngọn lửa pha lê'

SVO - Chiến thắng của Tú Quyên đã giúp Viện Báo “giữ chuỗi” ba lần liên tiếp có sinh viên đăng quang Hoa khôi Tài sắc Nhân văn - USSH Gralent. Cuộc thi do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, tìm kiếm những gương mặt đại diện cho vẻ đẹp trí tuệ, bản lĩnh và nhân ái của sinh viên USSH trong thời đại mới.

Nguyễn Ngọc Tú Quyên, sinh năm 2007, là sinh viên khóa K70 Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (SJC), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH), Đại học Quốc gia Hà Nội. Theo học ngành Báo chí, nữ sinh Hạ Long ước mơ trở thành người dẫn chương trình và biên tập viên truyền hình.

Ngoài vương miện Hoa khôi, Tú Quyên còn giành thêm 2 giải thưởng phụ: Miss Tài năng và Miss Trình diễn trang phục ấn tượng nhất.

Từ nữ sinh năm nhất rụt rè đến “ngọn lửa pha lê” kiêu hãnh

Chia sẻ với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong, Tú Quyên thừa nhận bản thân bước vào cuộc thi với không ít rụt rè của một sinh viên năm nhất. Tuy nhiên, chính sự động viên của gia đình, bạn bè và đặc biệt là các thầy cô, anh chị tại SJC đã tiếp thêm sức mạnh để cô bứt phá.

Tú Quyên trong những ngày đầu của cuộc thi USSH Gralent.

Hành trình tại USSH Gralent của Quyên luôn ngập tràn yêu thương và những lời động viên chân thành, kể cả từ những khán giả chưa từng gặp mặt. Trong suốt cuộc thi, Viện SJC cùng tập thể lớp K70 Báo chí B luôn là hậu phương vững chắc, hỗ trợ cô trong từng phần thi, kêu gọi bình chọn và cập nhật tin tức. Mọi người không chỉ sẵn sàng đồng hành, cùng đổ những giọt mồ hôi phía sau cánh gà, mà còn cười cổ vũ và hò reo thật lớn mỗi khi thấy nữ sinh tỏa sáng trên sân khấu.

Nữ sinh dần trưởng thành qua các vòng thi phụ.

Tú Quyên tại vòng Bán kết và hoạt động thiện nguyện của cuộc thi.

Nhắc đến hành trình tại USSH Gralent, phần thi khiến Tú Quyên tự hào và dồn nhiều tâm huyết nhất chính là phần thi Tài năng. Lấy cảm hứng từ tinh thần của cuộc thi năm nay “Shine bright like a crystal flame” (Toả sáng như một ngọn lửa pha lê), cô đã tự lên ý tưởng và xây dựng câu chuyện cho tiết mục mang tên “Rise & Shine”. Bài dự thi gửi gắm thông điệp về sự bứt phá khỏi những trói buộc tiêu cực để trở thành “ngọn lửa pha lê” kiêu hãnh.

Tiết mục của Tú Quyên tại vòng thi Tài năng.

Tân Hoa khôi nhớ lại: “Mình khá liều lĩnh khi kết hợp khiêu vũ thể thao (dancesport), một bộ môn chưa từng học qua với phần múa đương đại. Việc giữ thăng bằng trên đôi giày nhảy những ngày đầu thực sự là một thử thách khó nhằn. Nhưng sau hai tuần tập luyện cao độ, dù chưa thật sự hoàn hảo, phần trình diễn bùng nổ và tạo được hiệu ứng tích cực cho khán giả đã là niềm hạnh phúc vô giá đối với mình”.

Giọt nước mắt vỡ oà và cú “hat-trick” tự hào của Viện Báo

Đêm Chung kết 29/3 đánh dấu cột mốc khó quên khi chiếc vương miện danh giá gọi tên Nguyễn Ngọc Tú Quyên. Trong giây phút ấy, cô không giấu nổi những giọt nước mắt hạnh phúc.

Tú Quyên tỏa sáng tại Chung kết USSH Gralent qua từng phần thi: Đồng diễn, Áo dài, Trang phục Dạ hội và Ứng xử.

Nhớ lại khoảnh khắc đăng quang, Quyên vẫn không khỏi xúc động: “Khi nhìn xuống sân khấu, thấy mọi người vẫy cờ, thổi kèn và gọi tên, trái tim mình như vỡ òa. Chẳng đợi hiệu lệnh từ MC, các bạn đã lao lên ôm chầm lấy mình. Giây phút đó, mình đã bật khóc vì hạnh phúc.

Thấy mình khóc, mọi người liền trêu: ‘Lúc trước cứng đầu không chịu đi thi, suýt nữa thì Viện Báo mất một hoa khôi’ hay ‘Tú Quyên thành công giữ chuỗi hoa khôi cho Viện Báo rồi’. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để mình cảm nhận được tình yêu thương và sự tự hào của mọi người. Mình thật sự biết ơn tất cả rất nhiều”.

Tú Quyên và mẹ tại đêm Chung kết USSH Gralent.

Cuộc thi đã khép lại, nhưng với Tú Quyên, “tài sản” lớn nhất mang về không chỉ là danh hiệu mà còn là những kỷ niệm dưới mái nhà chung USSH Gralent. Ký ức khó quên nhất với cô lại chỉ là câu hỏi mộc mạc “Tối nay ăn gì?” mỗi khi nhóm thí sinh kết thúc những giờ tập mệt nhoài.

Bản lĩnh Nhân Văn trong thời đại AI

Không chỉ gây ấn tượng bằng tài năng và vẻ đẹp rạng rỡ, Tú Quyên còn chinh phục Ban giám khảo bằng tư duy chiều sâu được thể hiện trong phần thi ứng xử. Tại đêm Chung kết, khi nhận được câu hỏi từ PGS.TS Đặng Hồng Sơn - Phó Hiệu trưởng nhà trường, về điều giúp sinh viên USSH có thể tự tin bước ra thế giới, Tú Quyên đã có phần ứng xử đầy thuyết phục khi đặt giá trị cốt lõi của con người lên bàn cân với trí tuệ nhân tạo (AI).

Tú Quyên tự tin trả lời câu hỏi ứng xử.

"Mình tin rằng điều giúp sinh viên Nhân văn tự tin bước ra thế giới hôm nay chính là nền tảng văn hóa cốt lõi, đạo đức và những giá trị nhân văn mà chúng mình được giáo dục. Đó là những thứ dễ dàng bị mai một trong bối cảnh AI đang dần thay thế con người ở nhiều lĩnh vực. Một sinh viên nắm chắc nền tảng ấy, kết hợp cùng lòng nhân ái có thể tự tin lan tỏa những giá trị tích cực và đẹp đẽ nhất", Quyên khẳng định.

Câu trả lời ấy cũng hoàn toàn trùng khớp với kim chỉ nam trong cuộc sống mà gia đình luôn răn dạy Quyên là “Thành nhân trước thành danh". Tân Hoa khôi bày tỏ rằng cô luôn đề cao việc rèn luyện đạo đức, nhân cách và trách nhiệm trước khi theo đuổi sự nổi tiếng hay những thành công về tài chính.

Một số hình ảnh đời thường của tân Hoa khôi USSH.

Nói về dự định tương lai, tân Hoa khôi USSH Gralent cho biết cô vẫn chưa có ý định chinh chiến tại các cuộc thi sắc đẹp ở quy mô lớn hơn. Nữ sinh muốn tập trung "làm giàu" trí tuệ và trải nghiệm cá nhân qua những thử thách mới. Tú Quyên chia sẻ mục tiêu lớn nhất hiện tại của cô là dùng sức trẻ, tiếng nói của bản thân để đóng góp sâu sắc hơn vào các dự án thiện nguyện cộng đồng và các phong trào của nhà trường.

Ảnh: NVCC