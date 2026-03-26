Hoa khôi ghi dấu với danh hiệu Sinh viên 5 tốt, tích cực trong phong trào Đoàn - Hội

SVO - Không chỉ gây ấn tượng với danh hiệu Hoa khôi Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội năm 2025, Vũ Minh Anh - sinh viên năm ba Viện Tài chính - Ngân hàng, còn là gương mặt sinh viên tiêu biểu khi liên tục ghi dấu trong học tập, nhiệt huyết trong hoạt động Đoàn - Hội và các chương trình thiện nguyện. Với cô, hành trình tuổi trẻ không chỉ là tỏa sáng trên sân khấu mà còn là những đóng góp bền bỉ cho cộng đồng.

Nhan sắc và bản lĩnh song hành

Đăng quang ngôi vị Miss FBU 2025, Minh Anh gây ấn tượng với vẻ ngoài rạng rỡ cùng phong thái tự tin, năng động. Tuy nhiên, điều khiến cô được đánh giá cao không chỉ dừng lại ở ngoại hình mà còn ở bản lĩnh, khả năng giao tiếp và tinh thần cầu tiến.

Minh Anh cho rằng danh hiệu Hoa khôi có thể mang lại sự tỏa sáng về ngoại hình, nhưng chính công tác Đoàn đã bồi đắp cho cô vẻ đẹp từ bên trong - vẻ đẹp của sự nhiệt huyết và tinh thần phụng sự

Ít ai biết rằng, phía sau ánh hào quang của danh hiệu là một quá trình rèn luyện nghiêm túc bởi "thua đời 1-0" là cụm từ Minh Anh chia sẻ về hành trình khi mới bắt đầu tham gia Sinh viên thanh lịch FBU 2025 - không hiểu biết về sắc đẹp, không có kỹ năng trình diễn, không có nhiều hiểu biết về giao tiếp. Chính xuất phát điểm ấy lại trở thành động lực để cô không ngừng nỗ lực. Ngay từ khi quyết định ghi danh vào đấu trường Sinh viên Thanh lịch FBU 2025, cô đã không ngừng tìm kiếm cơ hội học hỏi, chủ động trau dồi từ những người đi trước để hoàn thiện bản thân từng ngày.

Danh hiệu Hoa khôi vì thế không chỉ là sự ghi nhận về tài sắc mà còn là “trái ngọt” xứng đáng cho một quá trình rèn luyện bền bỉ. Ở Minh Anh, nhan sắc không tách rời bản lĩnh, mà chính bản lĩnh đã làm nên vẻ đẹp bền vững phía sau danh hiệu Hoa khôi.

Nhiệt huyết giữ lửa trong phong trào Đoàn - Hội

Nếu trên sân khấu, Minh Anh tỏa sáng với danh hiệu Hoa khôi, thì trong đời thường, cô nàng là một sinh viên chăm chỉ, kỷ luật và đầy nhiệt huyết với các hoạt động phong trào. Cô vẫn duy trì GPA 3.34 cùng hàng loạt giấy khen như sinh viên Giỏi, Xuất sắc, Đoàn viên xuất sắc và Tình nguyện viên xuất sắc qua các năm học. Minh Anh cho rằng việc học luôn là nền tảng cốt lõi, giúp mỗi sinh viên phát triển lâu dài và bền vững trong tương lai.

Vũ Minh Anh là thành viên ban chủ nhiệm CLB Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Tài Chính và Ngân hàng Hà Nội

Xuất phát từ khát khao được đóng góp sức trẻ cho cộng đồng, ngay từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học, Minh Anh đã lựa chọn gắn bó với CLB Sinh viên tình nguyện. Với cô, đây không chỉ đơn thuần là một hoạt động ngoại khóa mà còn là môi trường giúp bản thân rèn luyện và trưởng thành từng ngày.

“Mình tin rằng ‘cho đi là còn mãi’. Tại CLB, mình không chỉ được đặt chân đến những vùng đất mới, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn mà còn tìm thấy một gia đình thứ hai. Đó là nơi dạy mình cách yêu thương, cách làm việc nhóm và học cách thấu cảm”, Minh Anh chia sẻ.

Bên cạnh duy trì thành tích học tập tốt, Minh Anh còn đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng như Bí thư chi đoàn, Lớp trưởng và là thành viên Ban chủ nhiệm CLB Sinh viên tình nguyện của trường. Chính công tác Đoàn - Hội đã “nhào nặn” nên một Minh Anh trưởng thành hơn, quyết đoán hơn, trách nhiệm hơn và biết sống vì tập thể. Sự thay đổi lớn nhất mà cô nhận thấy ở bản thân sau quá trình tham gia Đoàn - Hội chính là tâm thế tự tin.

Minh Anh nhận giấy khen sinh viên xuất sắc trong học tập

Hành trình chinh phục danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”

Chia sẻ về hành trình chinh phục danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, Minh Anh cho biết cô đã sớm xây dựng cho mình một “bản đồ phát triển” ngay từ năm nhất, dựa trên 5 tiêu chí: Học tập, Đạo đức, Thể lực, Tình nguyện và Hội nhập. “Mình không đợi cơ hội đến mà chủ động tìm kiếm. Từ việc tham gia CLB tình nguyện, các hoạt động thể thao đến trau dồi ngoại ngữ, tất cả đều nằm trong lộ trình mình đặt ra”, Minh Anh chia sẻ.

Tuy nhiên, hành trình ấy không phải lúc nào cũng thuận lợi. Là sinh viên vừa học, vừa làm thêm, lại tích cực tham gia hoạt động phong trào, Minh Anh không tránh khỏi những giai đoạn quá tải khi lịch học, lịch thi và công việc chồng chéo.

Minh Anh nhận khen thưởng "Sinh viên 5 tốt" cấp trường năm học 2025

“Có những lúc mình cảm thấy rất áp lực, nhưng mình coi đó là ‘bài tập quản trị thời gian’. Mình tập thói quen ghi chép, phân bổ công việc theo từng khung giờ và giữ kỷ luật với chính mình. Mình luôn nhắc bản thân rằng: ‘Áp lực tạo nên kim cương’”, Minh Anh chia sẻ.

Chính sự kiên định với mục tiêu và tinh thần kỷ luật ấy đã giúp cô từng bước hoàn thiện bản thân, để rồi chạm tới danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2024–2025 - minh chứng cho sự phát triển toàn diện của một sinh viên thế hệ mới.

Lan tỏa hình ảnh sinh viên thế hệ mới

Đối với Minh Anh, trở thành một phần của thế hệ thanh niên Việt Nam là niềm tự hào lớn. Cô cho rằng “sức trẻ” là tài sản quý giá nhất và việc được cống hiến cho cộng đồng không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để mỗi người trẻ khẳng định giá trị bản thân.

“Khi khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng, mình cảm nhận rõ rệt sợi dây kết nối giữa cá nhân và vận mệnh đất nước. Góp một phần sức nhỏ cho cộng đồng không chỉ là trách nhiệm, mà là đặc quyền của thanh niên để khẳng định giá trị bản thân trong thời đại mới”, cô bày tỏ.

Minh Anh trong hoạt động tình nguyện tại Trung tâm chăm sóc người khuyết tật Hà Nội

Nhìn lại hành trình đã qua, Minh Anh tâm đắc với câu nói: “Con đường ngắn nhất để ra khỏi khó khăn là đi xuyên qua nó”. Từ chính trải nghiệm của mình, cô gửi gắm tới các sinh viên đang phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và quan tâm đến công tác Đoàn - Hội lời nhắn nhủ chân thành:

“Đừng lo sợ nếu xuất phát điểm của bạn chưa hoàn hảo. Danh hiệu không phải là đích đến cuối cùng, mà hành trình bạn nỗ lực để xứng đáng với nó mới là điều giá trị nhất. Hãy cứ cháy hết mình với đam mê, dám dấn thân và đừng ngần ngại thử thách. Khi bạn cho đi sự nhiệt huyết, bạn sẽ nhận lại những trải nghiệm vô giá mà không sách vở nào dạy hết được”.