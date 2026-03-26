Từ đam mê nhiếp ảnh đến hành trình giành học bổng 10.000 bảng Anh của nữ sinh AJC

SVO - Tốt nghiệp loại Xuất sắc tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hoàng Ngọc An tiếp tục theo đuổi con đường học thuật tại Anh với học bổng Sir Adrian Cadbury Chancellor’s Scholarship trị giá 10.000 bảng. Từ niềm yêu thích nhiếp ảnh thời phổ thông, nữ sinh từng bước định hình hướng đi trong lĩnh vực truyền thông, không ngừng nỗ lực để chinh phục môi trường quốc tế và mở rộng giới hạn bản thân.

Từ cô gái hướng nội đến lựa chọn bước ra khỏi “vùng an toàn”

Hoàng Ngọc An tốt nghiệp Cử nhân ngành Quảng cáo, Quan hệ Công chúng và Thương hiệu tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (chương trình liên kết với Đại học Middlesex, Anh). Hiện tại, cô đang theo học Thạc sĩ chuyên ngành Chiến lược Marketing tại Đại học Aston (Anh).

Ngọc An trong lễ tốt nghiệp.

Ít ai biết rằng, hành trình đến với truyền thông của Ngọc An bắt đầu từ một niềm yêu thích rất “đời thường” – nhiếp ảnh. Những năm cấp 3, khi tham gia câu lạc bộ truyền thông của trường, cô dần nhận ra sức mạnh của hình ảnh và câu chuyện trong việc kết nối con người. “Lúc đó mình hiểu rằng truyền thông không chỉ là thông tin, mà là cách kể chuyện và tạo ra sự kết nối”, Ngọc An chia sẻ.

Trước khi bước vào đại học, nữ sinh từng không ít lần hoài nghi về bản thân khi tự nhận mình là người hướng nội. Tuy nhiên, chính quyết định theo học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã trở thành bước ngoặt, giúp cô buộc mình phải cởi mở, chủ động và trưởng thành hơn từng ngày.

Ngọc An cùng niềm đam mê nhiếp ảnh.

Giành học bổng quốc tế từ những trải nghiệm thực tế

Trong suốt quá trình học tập, Ngọc An tốt nghiệp loại Xuất sắc và là một trong năm sinh viên nhận học bổng Sir Adrian Cadbury Chancellor’s Scholarship trị giá 10.000 bảng Anh – đồng thời là sinh viên Việt Nam duy nhất đạt được học bổng này. Cô cho biết, ban đầu không nghĩ mình có nhiều cơ hội do mức độ cạnh tranh cao. Tuy nhiên, nhờ sự động viên từ gia đình, thầy cô và bạn bè, Ngọc An đã dành gần 3 tháng để đầu tư nghiêm túc cho bài luận. “Những trải nghiệm khi làm việc tại Đài Truyền hình giúp mình có góc nhìn thực tế hơn khi xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục. Mình nghĩ đó là yếu tố tạo nên sự khác biệt cho bài luận”, cô nói.

Ngọc An nhận bằng Cử nhân tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Song song với việc học, Ngọc An có gần hai năm làm cộng tác viên tại VTV7 – Đài Truyền hình Việt Nam. Đây là quãng thời gian giúp cô tích lũy kinh nghiệm thực tế từ sản xuất nội dung đến tổ chức sự kiện. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất là chuyến công tác kéo dài gần một tháng qua 9 tỉnh thành trên cả ba miền. Hành trình này giúp cô học cách xử lý tình huống, điều phối công việc và khai thác câu chuyện nhân vật. “Điều mình trân trọng nhất không chỉ là kỹ năng, mà còn là con người và môi trường làm việc – nơi mình được tin tưởng, được sai và học lại”, Ngọc An chia sẻ.

Học cách cân bằng và trưởng thành từ những áp lực

Với Ngọc An, thử thách lớn nhất trong những năm đại học là việc cân bằng giữa học tập và công việc. Có những giai đoạn cô vừa học, vừa làm, vừa tham gia các chuyến công tác dài ngày. Tuy vậy, cô không coi đó là áp lực, mà là một phần tất yếu của lựa chọn cá nhân. “Mình hiểu rằng khi đã lựa chọn, mình phải có trách nhiệm với lựa chọn đó”, cô nói.

Ngọc An (thứ hai từ phải sang) tham gia gian hàng VTV tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước.

Chính quá trình này giúp Ngọc An rèn luyện khả năng quản lý thời gian, xác định ưu tiên và duy trì kỷ luật cá nhân. Cô cũng nhận ra rằng thành công không đến ngay lập tức, nhưng mỗi nỗ lực đều mang lại giá trị nhất định. Nhìn lại hành trình đã qua, nữ sinh bày tỏ sự biết ơn tới thầy cô tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền – những người không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn luôn động viên, tạo điều kiện để sinh viên thử sức và phát triển. “Sự tin tưởng của thầy cô là động lực rất lớn để mình dám bước ra khỏi vùng an toàn và theo đuổi những cơ hội lớn hơn”, Ngọc An chia sẻ.

“Trust the process”: Tin vào hành trình để trưởng thành và tạo ra giá trị tích cực

Không chỉ tập trung vào học tập và công việc, Ngọc An còn quan tâm đến những giá trị mà mình có thể đóng góp cho cộng đồng. Trong quá trình làm việc tại VTV7, cô tham gia xây dựng nhiều chương trình giáo dục và sân chơi dành cho học sinh trên cả nước. Với Ngọc An, truyền thông không chỉ dừng lại ở việc truyền tải thông tin mà còn là cách lan tỏa những điều tích cực và tạo ra những ảnh hưởng bền vững.

Ngọc An (ngoài cùng bên trái) tham gia ghi hình chung kết chương trình “Chinh Phục Tương Lai” mùa 2 tại trường quay S16.

Theo nữ sinh, để sống có ích không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều quá lớn lao. “Đôi khi, những đóng góp nhỏ nhưng thiết thực lại có ý nghĩa rất lâu dài”, cô chia sẻ. Chính những trải nghiệm thực tế đã giúp cô định hình rõ hơn con đường mình theo đuổi, đó là phát triển các sản phẩm truyền thông gắn với giáo dục và cộng đồng.

Châm ngôn sống mà Ngọc An luôn theo đuổi là: “Trust the process” (Hãy tin vào quá trình). Với cô, đó không chỉ là một câu nói mang tính động viên, mà là cách nhìn nhận về sự trưởng thành. Mỗi lựa chọn, mỗi khó khăn hay thử thách đều là một phần tất yếu của hành trình phát triển. Ngay cả khi chưa nhìn thấy kết quả rõ ràng, việc kiên trì và tin tưởng vào quá trình sẽ giúp mỗi người đi đúng hướng và vững vàng hơn.

Ngọc An trong thời gian học tập tại Anh Quốc.

Ngọc An cho rằng, hành trình quan trọng không kém đích đến, bởi chính những trải nghiệm trong quá trình đó mới là điều giúp con người thay đổi và hoàn thiện bản thân. Với cô, việc dám bước ra khỏi vùng an toàn, đặt mình vào môi trường mới như du học không chỉ là cơ hội học tập, mà còn là cách để khám phá giới hạn của chính mình và mở ra những hướng đi rộng hơn trong tương lai.

(Ảnh: NVCC)