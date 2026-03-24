Từ chàng sinh viên kỹ thuật đến Á vương và Đại sứ Nét đẹp Sinh viên

SVO - Từng đối mặt với sự hoài nghi và những định kiến về đam mê nghệ thuật "viển vông", Trần Bảo Khang – nam sinh trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã chứng minh bản lĩnh qua hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ. Vượt qua những rào cản từ giảng đường kỹ thuật, Bảo Khang không chỉ chạm tay đến danh hiệu Á vương mà còn trở thành Đại sứ Nét đẹp Sinh viên Việt Nam 2025, khẳng định giá trị của một thế hệ trẻ dám nghĩ, dám làm và sống rực rỡ với đam mê.

Trần Bảo Khang hiện là sinh viên của trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh học tập, cậu có sở thích nghe nhạc, đọc sách và viết lách, những hoạt động giúp cân bằng cảm xúc và nuôi dưỡng tâm hồn. Tuy nhiên, niềm đam mê lớn nhất của Khang lại nằm ở lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là thời trang và người mẫu.

Khang tâm sự: "Mình bị thu hút bởi cách thời trang thể hiện cá tính, câu chuyện và góc nhìn riêng của mỗi cá nhân".

Ước mơ của Khang khá giản dị: được sống và phát triển với những điều mình yêu thích, đạt được những thành tựu nhất định trong lĩnh vực đam mê, và quan trọng hơn là có thể đóng góp một phần giá trị tích cực cho xã hội.

Hành trình đến với nghề của Khang bắt nguồn từ sự yêu thích cái đẹp và nghệ thuật. Ban đầu, cậu chỉ quan sát, học hỏi qua hình ảnh, các bộ sưu tập và những người mẫu mà cậu ngưỡng mộ. Dần dần, Khang tự thử sức với những buổi chụp nhỏ, tự rèn luyện thần thái, cách tạo dáng và biểu cảm. Cậu cũng tích cực đi casting và tập catwalk.

Khang chia sẻ: "Qua thời gian, mình nhận ra đây không chỉ là sở thích mà là con đường mình muốn theo đuổi nghiêm túc".

Bên cạnh học tập, Khang còn là người mẫu tự do.

Tuy nhiên, khoảng thời gian lớp 12 là giai đoạn Khang gần như mất niềm tin vào chính mình. Khi đó, việc theo đuổi những sở thích và đam mê mang tính nghệ thuật không nhận được sự ủng hộ và bị cho là “viển vông” từ mọi người xung quanh.

Những lời nói tiêu cực đã khiến Khang cảm thấy nhỏ bé và lạc lõng. Cậu bắt đầu sợ ánh nhìn của người khác, sợ bị đánh giá, và dần thu mình lại. Đã có thời điểm Khang tự hỏi: "Liệu mình có đang sai không?".

Trong lúc khó khăn nhất, Khang đã tự nhủ: "Nếu ngay cả bản thân cũng nghi ngờ chính mình, thì sẽ không có ai tin mình cả".

Từ đó, Khang chọn cách im lặng và tập trung làm tốt phần của chính mình. Cậu không còn cố giải thích hay chứng minh bằng lời nói, mà để sự thay đổi của bản thân trả lời tất cả. Khang bắt đầu rèn luyện mỗi ngày, từng chút một — từ kỹ năng, tư duy cho đến cách đứng trước người khác.

Giờ đây, Khang không còn nhìn những điều đó như tổn thương nữa, mà xem đó là bước ngoặt giúp cậu trưởng thành và kiên định hơn với con đường mình đã chọn.

Khang muốn gửi gắm thông điệp đến những ai đang trải qua hoàn cảnh tương tự: "Hãy cứ tự tin, lạc quan, hãy luôn tin vào ước mơ của mình và cố hết mình vì nó. Bởi vì, vũ trụ luôn lắng nghe những con tim ngoan cường".

Khó khăn lớn nhất của Khang trong giai đoạn đầu là sự tự ti và thiếu kinh nghiệm. Đôi khi cậu cảm thấy mình chưa đủ tốt hoặc chưa nổi bật. Tuy nhiên, may mắn thay, bên cạnh Khang luôn có những nhà thiết kế, những người thầy, những người đồng nghiệp sẵn sàng chỉ dẫn và giúp đỡ cậu vượt qua những khó khăn.

Sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Khang đã được đền đáp xứng đáng với ngôi vị Á vương Nét đẹp Sinh viên Việt Nam 2025, đồng thời là Đại sứ của Nét đẹp Sinh viên Việt Nam 2025. Trước đó, Khang cũng đoạt giải Á Quân Gương mặt thư sinh 2019.

Khang bày tỏ: "Đối với mình, mỗi thành tích hay danh hiệu đều rất đáng quý và trân trọng. Đó không chỉ là kết quả, mà còn là cột mốc ghi nhận sự cố gắng và trưởng thành của bản thân qua từng giai đoạn".

Những thành tích này cũng nhắc nhở Khang không được ngủ quên trên chiến thắng, mà phải tiếp tục trau dồi, nỗ lực nhiều hơn để hoàn thiện bản thân, không phụ lòng những người đã tin tưởng, và hơn hết là có thể đóng góp một phần giá trị nhỏ bé cho xã hội.

Trong thời gian tới, Khang muốn trau dồi thêm kỹ năng, xây dựng hình ảnh cá nhân rõ ràng hơn và có cơ hội tham gia nhiều dự án chuyên nghiệp hơn trong lĩnh vực thời trang. Bên cạnh đó, cậu vẫn sẽ tiếp tục việc học để phát triển bản thân một cách toàn diện.

Câu nói yêu thích nhất của Khang, và cũng là nguồn động lực lớn nhất của cậu: "Mình có thể nhỏ con nhưng không cho phép bản thân nhỏ bé. Hãy tin vào giá trị của bản thân và sống một cuộc đời rực rỡ".

(Ảnh: NVCC)