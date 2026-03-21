Từ sân khấu đến giảng đường quốc tế: Hành trình theo đuổi nghiên cứu của du học sinh Việt

SVO - Nguyễn Minh Vũ (sinh năm 2004), tốt nghiệp Cử nhân loại Xuất sắc ngành Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Thương hiệu tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, là tác giả chính của bài báo khoa học đăng trên Journal of Finance - Marketing Research. Vũ hiện theo học chương trình Thạc sĩ Truyền thông Quốc tế và Truyền thông Toàn cầu tại Đại học East Anglia (Anh) khi mới 21 tuổi, sau khi giành học bổng Vice Chancellor’s International Postgraduate Excellence.

Từ đam mê nghệ thuật đến bước ngoặt với truyền thông

Trước khi theo đuổi con đường học thuật, Minh Vũ từng là một sinh viên năng nổ trong các hoạt động nghệ thuật tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tham gia Đội văn nghệ của học viện, Vũ có nhiều cơ hội biểu diễn và gắn bó với sân khấu.

Minh Vũ tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Tuy nhiên, từ những quan sát thực tế, Vũ dần nhận ra phía sau thành công của mỗi nghệ sĩ hay chiến dịch truyền thông là cả một đội ngũ chiến lược và xây dựng thương hiệu bài bản. Nhận thức này trở thành bước ngoặt, khiến anh quyết định chuyển hướng sang theo học chuyên ngành Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Thương hiệu (chương trình liên kết với Đại học Middlesex, Anh). “Mình nhận ra tài năng cá nhân là điều kiện cần, nhưng chưa đủ. Đằng sau thành công luôn là chiến lược truyền thông được tính toán kỹ lưỡng”, Vũ chia sẻ.

Những ngày đầu tiếp cận môi trường học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh là thử thách lớn đối với nam sinh. Khối lượng kiến thức chuyên ngành dày đặc khiến Vũ không tránh khỏi những giai đoạn áp lực và hoang mang. Tuy vậy, sự đồng hành của giảng viên đã giúp anh dần tìm lại định hướng. Chính quá trình học tập đã nhen nhóm trong anh mong muốn trở thành giảng viên đại học trong lĩnh vực truyền thông - marketing.

Minh Vũ chụp ảnh cùng TS. Nguyễn Thị Minh Hiền.

Vũ cho biết, một trong những người có ảnh hưởng lớn đến định hướng của mình là cô Nguyễn Thị Minh Hiền, Tiến sĩ, Trưởng khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. “Mình rất biết ơn cô vì sự tận tâm và cách giảng dạy gần gũi, giúp mình hiểu rằng lý thuyết truyền thông luôn gắn liền với thực tiễn”, Vũ chia sẻ. Theo Vũ, chính những bài giảng và sự đồng hành của giảng viên đã góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê học thuật và định hình con đường phát triển lâu dài.

Từ khóa luận đến bài báo khoa học

Không dừng lại ở việc học trên giảng đường, Minh Vũ bắt đầu tiếp cận nghiên cứu khoa học từ năm thứ hai đại học. Với anh, nghiên cứu không phải là điều khô khan mà là hành trình tìm lời giải cho những câu hỏi từ thực tiễn. “Nghiên cứu khoa học thực chất là cách mình trả lời một cách có hệ thống cho những tò mò rất đời thường”, Vũ nói.

Minh Vũ nhận học bổng xuất sắc năm học 2023-2024.

Từ những câu hỏi về hành vi người tiêu dùng và hiệu quả của các chiến dịch truyền thông, Vũ bắt đầu đọc tài liệu học thuật bằng tiếng Anh, tập thu thập và phân tích dữ liệu. Những nỗ lực này giúp anh giành học bổng dành cho top 3 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc của khóa (năm học 2023 - 2024).

Đến năm thứ ba, Minh Vũ dành toàn bộ tâm huyết cho khóa luận tốt nghiệp. Quá trình này đòi hỏi sự kiên trì và tính kỷ luật cao, với nhiều lần phải điều chỉnh lại khung lý thuyết và phương pháp nghiên cứu. Khóa luận sau đó đạt điểm xuất sắc, góp phần giúp Vũ tốt nghiệp với tấm bằng Cử nhân loại Xuất sắc.

Sau khi hoàn thành khóa luận, Minh Vũ tiếp tục phát triển đề tài thành bài báo khoa học và gửi tới các tạp chí quốc tế. Quá trình bình duyệt kéo dài nhiều tháng với những yêu cầu chỉnh sửa khắt khe từ các phản biện độc lập. “Có những lúc mình phải chỉnh sửa rất nhiều lần, nhưng chính quá trình đó giúp mình hoàn thiện tư duy nghiên cứu”, Vũ chia sẻ.

Minh Vũ tham dự lễ kỷ niệm của Tạp chí Khoa học.

Kết quả, bài nghiên cứu của Vũ đã được đăng tải trên Journal of Finance - Marketing Research, đánh dấu bước chuyển từ một sinh viên sang một nhà nghiên cứu độc lập. Thành tích này cũng là nền tảng giúp Vũ giành học bổng Vice Chancellor’s International Postgraduate Excellence và trúng tuyển chương trình Thạc sĩ tại Đại học East Anglia.

Trưởng thành trong môi trường học tập quốc tế

Bước sang môi trường học tập tại Anh, Minh Vũ tiếp tục đối mặt với nhiều thử thách, đặc biệt là rào cản ngôn ngữ và sự khác biệt về phương pháp học. Theo Vũ, sinh viên quốc tế thường chủ động bày tỏ quan điểm, trong khi nhiều sinh viên Việt Nam còn e dè. Sự khác biệt này buộc Vũ phải thay đổi để thích nghi. “Ở môi trường quốc tế, không có đúng sai tuyệt đối, mà là sự đa dạng trong góc nhìn. Khi dám lên tiếng, mình nhận ra bản thân có nhiều khả năng hơn mình nghĩ”, Vũ cho biết.

Minh Vũ trong thời gian học tập tại Đại học East Anglia (Vương quốc Anh).

Nhờ sự nỗ lực, trong kỳ học gần nhất, Vũ đạt điểm Distinction (Xuất sắc) ở môn chuyên ngành và nằm trong nhóm sinh viên có kết quả cao của lớp. Không chỉ riêng Vũ, nhiều sinh viên Việt Nam tại đây cũng đạt thành tích tốt, cho thấy khả năng thích nghi và tinh thần học tập không ngừng.

Lan tỏa tinh thần học thuật từ những điều nhỏ nhất

Từ những trải nghiệm của mình, Minh Vũ cho rằng nghiên cứu khoa học không phải là điều xa vời mà hiện diện trong từng bài tập, từng tiểu luận hằng ngày. “Mình luôn coi mỗi bài viết là một ‘đứa con tinh thần’, cần được làm một cách nghiêm túc và chỉn chu nhất”, Vũ chia sẻ.

Minh Vũ biểu diễn ca hát dưới ánh đèn sân khấu Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Nam sinh cũng gửi gắm thông điệp tới các bạn trẻ: cần tự tin thể hiện bản thân và không ngại thử thách, bởi chính những trải nghiệm đó sẽ mở ra nhiều cơ hội trong tương lai. Với Vũ, hành trình phía trước vẫn còn nhiều mục tiêu cần chinh phục, trong đó có việc tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực truyền thông - marketing.

