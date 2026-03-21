Phạm Thị Thanh - Từ biến cố sức khỏe đến hành trình theo học ngành Dược và tích cực trong công tác sinh viên

SVO - Phạm Thị Thanh sinh viên Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, hiện là Bí thư lớp 17A1 và thành viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên. Từng trải qua bệnh Lupus ban đỏ, Thanh kiên trì theo đuổi ngành Dược, tích cực học tập, làm thêm chuyên môn và tham gia hoạt động tình nguyện, từng bước hoàn thiện bản thân và định hướng nghề nghiệp.

Vượt biến cố sức khỏe để theo đuổi ngành Dược

Hành trình đến với ngành Dược của Thanh bắt đầu từ một biến cố cá nhân khi mắc bệnh Lupus ban đỏ vào năm lớp 11. Trải nghiệm này đã thôi thúc Thanh tìm hiểu sâu hơn về cơ thể, bệnh lý và các loại thuốc điều trị, từ đó hình thành quyết tâm theo đuổi lĩnh vực y dược. “Chính khoảng thời gian đó khiến mình nhận ra việc hiểu rõ cơ thể và thuốc điều trị quan trọng như thế nào. Mình muốn học ngành Dược để không chỉ chăm sóc tốt cho bản thân mà còn có thể giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống mình”, Thanh chia sẻ.

Trong quá trình học tập, Thanh không ngừng nỗ lực hoàn thiện kiến thức chuyên môn thông qua từng môn học và các buổi thực hành. Song song với đó, Thanh tích cực làm thêm tại phòng khám và quầy thuốc nhằm tích lũy kinh nghiệm thực tế, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống. Việc đảm nhiệm vai trò Bí thư lớp và tham gia Ban Chấp hành Hội Sinh viên cũng giúp Thanh trưởng thành hơn trong tư duy tổ chức, biết lắng nghe và hỗ trợ bạn bè trong học tập cũng như cuộc sống.

Lan tỏa tinh thần sống trách nhiệm từ trải nghiệm nơi giảng đường

Trong quá trình học tập tại trường, Thanh từng đối diện với không ít khó khăn của những năm đầu đời sinh viên. Là người có phần hướng nội, Thanh mất thời gian để làm quen với môi trường mới và xây dựng các mối quan hệ. Bên cạnh đó là áp lực từ khối lượng kiến thức chuyên ngành, những kỳ thi và cảm giác đôi lúc thiếu định hướng. Tuy nhiên, việc tham gia các hoạt động của lớp, của trường và đặc biệt là Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện đã giúp Thanh dần thay đổi, trở nên cởi mở hơn và chủ động kết nối với mọi người.

Thanh trong giờ thực hành.

Từ những trải nghiệm đó, Thanh từng bước rèn luyện khả năng quản lý thời gian, duy trì sự kiên trì trong học tập và không bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Quãng thời gian tại trường không chỉ là quá trình tích lũy kiến thức mà còn là hành trình được hướng dẫn bởi các giảng viên. “Mình luôn biết ơn thầy cô vì những kiến thức đã được học và sự tận tình trong quá trình giảng dạy. Chính điều đó giúp mình hiểu rõ hơn về ngành học và có định hướng rõ ràng hơn cho bản thân”, Thanh chia sẻ.

Từ góc nhìn của mình, Thanh cho rằng một người trẻ sống có ích không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn, mà từ việc học tập nghiêm túc, cư xử đúng mực và sẵn sàng hỗ trợ người khác khi có thể. Với suy nghĩ đó, Thanh tích cực tham gia các hoạt động như hiến tóc, tham gia Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện, dọn dẹp vườn thuốc nam và chiến dịch Mùa hè xanh. Những trải nghiệm này giúp Thanh nhận thức rõ hơn về trách nhiệm cá nhân, đồng thời hình thành thói quen sống có ý thức và biết sẻ chia trong cộng đồng.

Thanh tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện.

Xác định hướng phát triển từ việc hoàn thiện bản thân mỗi ngày

Thanh lựa chọn tập trung cải thiện bản thân qua từng ngày thay vì đặt áp lực phải trở thành người giỏi nhất. Từ những trải nghiệm tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, Thanh dần xác định định hướng phát triển gắn với chuyên môn ngành Dược, đồng thời chú trọng tích lũy kinh nghiệm thực tế và kỹ năng cần thiết cho công việc sau này.

Thanh cho rằng việc học không chỉ dừng lại ở kiến thức trên lớp mà còn đến từ quá trình quan sát, trải nghiệm và tự điều chỉnh bản thân. “Mình nghĩ không cần phải so sánh với người khác, chỉ cần mỗi ngày tốt hơn chính mình một chút. Khi có mục tiêu rõ ràng và kiên trì theo đuổi, mình sẽ nhận ra sự thay đổi của bản thân theo thời gian”, Thanh chia sẻ.

Từ quan điểm đó, Thanh nhìn nhận vai trò của người trẻ theo hướng sống có trách nhiệm với việc học, công việc và những gì mình lựa chọn. Theo Thanh, việc lan tỏa điều tích cực không nhất thiết phải bắt đầu từ những hành động lớn mà có thể đến từ cách học tập nghiêm túc, thái độ sống đúng mực và sự chủ động hỗ trợ người khác khi cần.

Trong thời gian tới, Thanh định hướng tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, tích lũy thêm trải nghiệm thực tế trong lĩnh vực Dược và duy trì tham gia các hoạt động cộng đồng. Thanh cho rằng khi mỗi sinh viên ý thức rõ mục tiêu cá nhân và kiên trì thực hiện, họ có thể tự tạo ra giá trị cho bản thân và đóng góp một phần vào môi trường xung quanh.

