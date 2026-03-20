Nữ sinh người H’Mông đa tài: Từ mẫu ảnh, MC đến Quán quân Sinh viên Thanh lịch

SVO - Từng tự ti về giọng nói và ngoại hình nhỏ bé, Lâu Thị Thu – cô gái người H’Mông đến từ vùng cao Thanh Hóa – đã viết nên một chương rực rỡ cho tuổi thanh xuân tại trường Đại học Hồng Đức. Từ một nữ sinh nhút nhát, Thu không chỉ khẳng định bản thân trong vai trò mẫu ảnh, MC mà còn xuất sắc giành ngôi vị Quán quân Sinh viên Thanh lịch 2024, trở thành biểu tượng cho nghị lực vượt khó và khát vọng tự lập của thế hệ trẻ dân tộc thiểu số.

Lâu Thị Thu (sinh năm 2004) hay còn được mọi người yêu mến gọi là Thu Thu, hiện là sinh viên trường Đại học Hồng Đức, đang trong giai đoạn thực tập để chuẩn bị bước vào môi trường làm việc thực tế. Hành trình của cô gái dân tộc H’Mông này là một câu chuyện truyền cảm hứng về sự nỗ lực, vượt qua khó khăn và theo đuổi đam mê.

Trước đây, Thu từng là một cô gái rất tự ti và nhút nhát. Sinh ra và lớn lên ở vùng núi cao, Thu gặp không ít khó khăn trong việc phát âm và giao tiếp, điều đó khiến cô nhiều lần e dè khi đứng trước đám đông. Tuy nhiên, môi trường đại học đã mang đến cho Thu những cơ hội để thay đổi.

Bước ngoặt lớn đã đến, khi Thu trở thành sinh viên trường Đại học Hồng Đức. Môi trường mới đã cho cô cơ hội được tham gia nhiều hoạt động, được thể hiện bản thân nhiều hơn. Thu tâm sự: “Mình dần thay đổi, dần bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, học cách chấp nhận những thiếu sót, kiên trì rèn luyện để hoàn thiện mỗi ngày”.

Bên cạnh công việc học, Thu còn được biết đến là một MC, Cộng tác viên của Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa.

Từ năm hai đại học, Thu đã bắt đầu đi làm thêm với nhiều công việc khác nhau: từ phục vụ, bưng bê quán ăn, quán cà phê, đến những công việc đòi hỏi năng khiếu hơn như nhảy, làm người mẫu ảnh, quay chụp thời trang. Dù công việc nào, cô cũng luôn cố gắng hết mình, không ngại vất vả.

Thu khẳng định: "Mình chưa bao giờ cảm thấy tự ti về dáng vẻ nhỏ bé hay xuất phát điểm của bản thân. Ngược lại, mình luôn tin rằng chính sự cố gắng mỗi ngày mới là điều làm nên giá trị của bản thân ở hiện tại".

Vốn sinh ra trong một gia đình bình dị, với điều kiện không quá dư dả, nhưng Thu luôn nhận được tình yêu thương trọn vẹn từ gia đình, và đó cũng chính là động lực lớn nhất để cô cố gắng mỗi ngày. Thu luôn mong muốn được tự lập và không phụ thuộc vào gia đình.

Từ nhỏ, Thu đã có niềm yêu thích đặc biệt với múa và sân khấu. Với cô, sân khấu không chỉ là nơi thể hiện năng khiếu mà còn là nơi giúp Thu tự tin và tỏa sáng. Chính tình yêu đó đã thôi thúc cô lựa chọn theo học ngành Giáo dục Mầm non, để có thể vừa giảng dạy, vừa phát huy được khả năng nghệ thuật của bản thân. Hiện tại, Thu vẫn đang tiếp tục học thêm múa để có thể tự tin đứng lớp trong tương lai.

Bên cạnh đó, Thu còn có niềm đam mê với làm người mẫu ảnh. Ngay từ năm nhất đại học, cô đã may mắn được nhiều người biết đến với hình ảnh một cô gái năng động, tự tin trong lĩnh vực này. Điều đó đã tiếp thêm cho Thu rất nhiều động lực để phát triển bản thân.

Không dừng lại ở đó, Thu còn rất yêu thích công việc MC. Là một cô gái dân tộc H’Mông, giọng nói của Thu mang âm sắc riêng, điều này ban đầu gây ra không ít khó khăn. Khi bước xuống môi trường mới, cô đã phải đối mặt với rất nhiều bỡ ngỡ và áp lực. Từ cách giao tiếp, phát âm cho đến việc hòa nhập với cuộc sống mới, tất cả đều là những thử thách không dễ dàng.

Tuy nhiên, cô không để điều đó trở thành rào cản. Thu mạnh dạn tham gia cuộc thi MC trong trường và đạt giải Khuyến khích. Sau đó, cô tiếp tục theo học và rèn luyện kỹ năng dẫn chương trình. Dù vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng nhờ sự cố gắng không ngừng, Thu đã có cơ hội trở thành cộng tác viên của Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa trong mảng tiếng dân tộc.

Thu chia sẻ về hành trình theo đuổi đam mê của bản thân: "Mình cảm thấy vô cùng biết ơn vì bản thân đã luôn nỗ lực để có một thanh xuân không hối tiếc. Và ở hiện tại, mình vẫn đang từng ngày cố gắng học hỏi, hoàn thiện bản thân và kiên trì theo đuổi những đam mê".

Bên cạnh đó, điều khiến Thu tự hào nhất, chính là khi cô trở thành Quán quân Sinh viên Thanh lịch trường Đại học Hồng Đức năm 2024 – một kết quả mà trước đây cô chưa từng nghĩ bản thân có thể đạt được. "Đây không chỉ là một danh hiệu mà còn là dấu mốc quan trọng, giúp mình tự tin hơn vào bản thân và những gì đang theo đuổi", Thu chia sẻ về danh hiệu cao quý này.

Đồng thời, Thu cũng tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội và vinh dự nhận được giấy khen nhờ những đóng góp của bản thân. Cô cũng rất vui khi được công nhận là Sinh viên giỏi giai đoạn 2024 – 2025. Đây là động lực để Thu tiếp tục cố gắng, hoàn thiện bản thân hơn nữa trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Trong tương lai, Thu mong muốn trở thành một giáo viên giỏi, chính thức đứng lớp, được truyền đạt kiến thức và đồng hành cùng các em nhỏ. Bên cạnh đó, cô cũng ấp ủ ước mơ mở một lớp dạy múa riêng, nơi cô có thể vừa giảng dạy, vừa lan tỏa niềm đam mê nghệ thuật đến với nhiều người hơn.

Thu cũng mong muốn, có thể ở lại thành phố để phát triển bản thân, tiếp tục theo đuổi công việc cộng tác viên tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa, đặc biệt là trong mảng tiếng dân tộc. "Được làm những điều yêu thích và sống hết mình với đam mê chính là điều hạnh phúc nhất", Thu khẳng định.

Trong thời gian này, Thu luôn cố gắng cân bằng giữa việc thực tập và phát triển bản thân, đặc biệt là rèn luyện giọng nói, kỹ năng dẫn để có thể tự tin hơn khi đứng trước ống kính trong thời gian tới.

Với Thu, thành công không phải là đích đến mà là cả một hành trình dài. Cô chia sẻ về mục tiêu lớn lao của bản thân: “Mình luôn mong muốn bản thân không chỉ thay đổi vì chính mình, mà còn có thể trở thành một hình ảnh nhỏ bé nhưng tích cực — để những cô gái ở quê, những người từng có suy nghĩ lấy chồng sớm và từ bỏ ước mơ, có thể nhìn vào và dám tin rằng: mình cũng có thể học tập, phát triển và tự tin tỏa sáng theo cách riêng của chính bản thân”.

Một câu nói mà Thu vô cùng yêu thích: “Cuộc đời có một bầu trời, còn ta có một đôi cánh”. Với Thu, câu nói này nhắc nhở rằng, cách bản thân nhìn nhận cuộc sống sẽ quyết định cảm xúc và hành trình của chính mình. Dù hoàn cảnh có như thế nào, chỉ cần mình giữ được một góc nhìn tích cực, mọi thứ rồi cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Thu luôn tin rằng: “Mọi sự cố gắng rồi sẽ được đền đáp, bởi thành công đến từ hành trình chứ không phải là định mệnh”. Chính niềm tin đó đã giúp Thu kiên trì hơn mỗi ngày, không ngại khó khăn và luôn nỗ lực để tiến về phía trước.

