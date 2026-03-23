Cán bộ Hội sinh viên trong Tháng Thanh niên: Từ hoạt động cộng đồng đến thúc đẩy học tập, sáng tạo

SVO - Hướng tới Tháng Thanh niên 2026, Nguyễn Thanh Tâm và Trần Hưng (cùng sinh năm 2006), sinh viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, trên cương vị Phó Chủ tịch Hội Sinh viên nhiệm kỳ 2025-2028, đang chủ động triển khai và định hình các hoạt động phong trào gắn với học tập và cộng đồng. Với thành tích nổi bật như danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, kết quả học tập cao và các giải thưởng nghiên cứu, sáng tạo, cả hai hướng tới xây dựng môi trường sinh viên năng động, đề cao trách nhiệm và tinh thần cống hiến.

Nguyễn Thanh Tâm: Từ phong trào tình nguyện đến vai trò dẫn dắt hoạt động sinh viên

Trong quá trình học tập, Thanh Tâm không chỉ tập trung kiến thức chuyên ngành mà còn tích cực tham gia hoạt động Đoàn - Hội và phong trào sinh viên. Với Thanh Tâm, đại học là hành trình trải nghiệm, va chạm để hiểu rõ bản thân. Hiện, Thanh Tâm duy trì học lực giỏi, từng bước định hình hướng phát triển trong lĩnh vực Marketing, đặc biệt ở mảng truyền thông và xây dựng hình ảnh.

Thanh Tâm bắt đầu tham gia công tác Đoàn - Hội từ thời THPT.

Theo Thanh Tâm, học Quản trị Marketing cần gắn với thực tiễn, không dừng ở lý thuyết. Phương pháp được lựa chọn là nắm bản chất vấn đề trước khi áp dụng. Trên lớp, Thanh Tâm chú trọng kiến thức nền để hiểu cách mô hình, chiến lược vận hành; đồng thời quan sát thực tế từ hoạt động nội dung trên mạng xã hội đến triển khai chiến dịch truyền thông, qua đó ghi nhớ sâu và lâu hơn.

Bên cạnh giảng đường, hoạt động Đoàn - Hội được xem là môi trường thực hành quan trọng. Việc tham gia tổ chức sự kiện, truyền thông chương trình giúp Thanh Tâm vận dụng kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, rèn kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức và truyền thông. Thời gian tới, Thanh Tâm định hướng phát triển sâu ở lĩnh vực truyền thông và xây dựng thương hiệu, theo hướng vững lý thuyết, chắc thực hành.

Thanh Tâm tại buổi lễ kết nạp Đảng trường THPT.

Quá trình học tập và tham gia phong trào giúp Thanh Tâm trưởng thành về chuyên môn, kỹ năng và trách nhiệm tập thể; đồng thời phản ánh lựa chọn phổ biến của sinh viên hiện nay: học đi đôi với làm, gắn kiến thức với trải nghiệm và cống hiến.

Hành trình với công tác Đoàn - Hội của Thanh Tâm bắt đầu từ thời THPT, với các vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ tình nguyện, Trưởng Ban tổ chức một số chương trình. Từ sự yêu thích hoạt động tập thể, Thanh Tâm tích lũy kinh nghiệm, rèn kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức và tinh thần trách nhiệm.

Với những nỗ lực, Thanh Tâm được kết nạp Đảng ở tuổi 18, đánh dấu bước chuyển trong quá trình trưởng thành. Sự kiện này không chỉ là niềm vinh dự mà còn gắn với trách nhiệm cụ thể của cô trong học tập và hoạt động.

Thanh Tâm tham gia hỗ trợ tại sự kiện kỷ niệm 80 năm thành lập Trường.

Sau khi được kết nạp, Thanh Tâm điều chỉnh cách tiếp cận theo hướng nghiêm túc, nhất quán hơn. Cô duy trì kết quả học tập ổn định, đồng thời tham gia hoạt động tập thể với tinh thần trách nhiệm, phù hợp vai trò của một Đảng viên. Theo Thanh Tâm, việc đứng trong hàng ngũ của Đảng là điểm khởi đầu cho quá trình rèn luyện lâu dài, từ đó nữ sinh tiếp tục hoàn thiện năng lực và hướng tới những đóng góp thiết thực cho tập thể, cộng đồng.

Bước vào đại học, Thanh Tâm tiếp cận môi trường hoạt động quy mô, chuyên nghiệp hơn, qua đó nhận ra ý nghĩa của việc đóng góp cho tập thể và cộng đồng sinh viên. Từ những trải nghiệm tích lũy qua từng giai đoạn, Thanh Tâm hiện đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường, với quá trình phát triển mang tính kế thừa, từng bước hoàn thiện.

Không chỉ tích cực trong hoạt động phong trào, Thanh Tâm còn duy trì kết quả học tập tốt và đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trường. Theo Thanh Tâm, cân bằng giữa học tập và hoạt động không phải là làm nhiều việc cùng lúc, mà là biết lựa chọn, sắp xếp thời gian hợp lý.

Thanh Tâm chụp cùng Ban Chấp hành Hội Sinh viên khóa IX Trường.

Trong Tháng Thanh niên, với vai trò cán bộ Hội Sinh viên, Thanh Tâm cho biết các hoạt động tình nguyện sẽ được định hướng theo hướng thiết thực, gắn với nhu cầu thực tế của sinh viên và cộng đồng, thay vì chỉ dừng lại ở hình thức. Thanh Tâm chia sẻ: “Đó có thể là các chương trình hỗ trợ học tập, hoạt động vì môi trường hoặc những việc nhỏ nhưng mang lại giá trị thực tế cho cộng đồng. Mình cho rằng điều quan trọng không phải là làm bao nhiêu hoạt động, mà là mỗi hoạt động mang lại được điều gì”. Vì vậy, khi triển khai các chương trình, Thanh Tâm luôn đặt mục tiêu rõ ràng về ý nghĩa và hiệu quả để mỗi hoạt động không chỉ dừng lại ở một sự kiện, mà có thể tạo ra giá trị lâu dài.

Thông qua các hoạt động trong Tháng Thanh niên, Thanh Tâm hướng tới việc lan tỏa tinh thần trách nhiệm và sự chủ động trong sinh viên. Theo cô, mỗi sinh viên không cần thực hiện những việc lớn, nhưng nếu làm tốt phần việc của mình một cách nghiêm túc, có trách nhiệm, thì đó đã là đóng góp thiết thực.

Trần Hưng: Từ học tập, nghiên cứu đến định hướng xây dựng môi trường sinh viên năng động

Không chỉ tích cực trong công tác Hội Sinh viên, nhiều sinh viên còn khẳng định mình bằng thành tích học tập và nghiên cứu khoa học. Trần Hưng - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, hiện là sinh viên năm 2 chuyên ngành Cầu đường bộ, là một trong những sinh viên đang nỗ lực theo đuổi con đường kỹ thuật với tinh thần kỷ luật và mục tiêu ngay từ những năm đầu đại học.

Trần Hưng hiện là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải.

Ngay từ năm nhất, Hưng đã xác định mục tiêu trở thành kỹ sư cầu đường, từ đó duy trì kỷ luật học tập. Song song với lý thuyết, Hưng tham gia các sân chơi chuyên môn, trong đó có cuộc thi Bê tông xi măng xanh với sự góp mặt của nhiều trường kỹ thuật xây dựng. Tại đây, Hưng đạt giải Khuyến khích đồng thời cũng là đội thi nhỏ tuổi nhất đạt giải .

Bên cạnh đó, Hưng chủ động tham gia thực tập sớm, trực tiếp khảo sát đường và được cấp chứng nhận tại Trường Tiểu học Vạn Phúc, đồng thời hoàn thành khóa học về thiết kế đường phố an toàn nhằm củng cố tư duy chuyên môn. Hưng không chỉ tích lũy kiến thức chuyên ngành mà còn chủ động thử sức tại các kỳ học ôn thi Olympic và dự án nghiên cứu khoa học cấp trường. Theo nam sinh, mỗi chứng chỉ hay giải thưởng là bước tích lũy ban đầu, góp phần hình thành nền tảng cho công việc kỹ sư sau này.

Để duy trì kết quả học tập, Hưng xây dựng phương pháp dựa trên tính chủ động và kỷ luật, thói quen ôn tập 1-2 giờ mỗi ngày sau giờ học giúp kiến thức được củng cố liên tục. Ngoài giờ lên lớp, Hưng tự học qua tài liệu mở, tham khảo bài giảng chuyên sâu, học nhóm và trao đổi kinh nghiệm với sinh viên khóa trước.

Trần Hưng tham dự và chụp ảnh tại đại hội.

Nhờ duy trì nhịp học ổn định, Hưng đạt GPA 4.0 trong học kỳ gần nhất và tiếp tục nhận học bổng khuyến khích. Với nam sinh, kết quả này không chỉ phản ánh thành tích học tập mà còn tạo động lực để cân bằng giữa chuyên môn và vai trò trong công tác Hội Sinh viên.

Không chỉ duy trì thành tích học tập tốt, Trần Hưng còn tích cực tham gia các cuộc thi học thuật và nghiên cứu khoa học ngay từ những năm đầu đại học. Chính những trải nghiệm này đã giúp Hưng từng bước hình thành tư duy chuyên môn và định hướng rõ ràng hơn cho con đường trở thành kỹ sư trong tương lai. Hưng chia sẻ, việc chủ động tham gia các cuộc thi và đề tài nghiên cứu khi còn học các môn đại cương đã tạo nên bước ngoặt quan trọng trong tư duy học thuật, đồng thời rèn luyện bản lĩnh đối mặt với thử thách và khả năng tự học.

Thông qua quá trình nghiên cứu, Hưng có cơ hội tiếp cận ngành Công trình dưới góc nhìn thực tiễn và đa chiều hơn, từ đó hiểu rõ hơn về định hướng nghề nghiệp của bản thân. Bên cạnh đó, việc được làm việc cùng các giảng viên đã giúp Hưng hình thành tư duy mở và phương pháp luận khoa học. Những trải nghiệm này không chỉ giúp củng cố kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện kỹ năng phân tích hệ thống, làm việc nhóm trong môi trường áp lực và tinh thần trách nhiệm với sản phẩm nghiên cứu, tạo nền tảng vững chắc cho hành trình trở thành kỹ sư cầu đường trong tương lai.

Đối với Trần Hưng, danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trường đạt được ngay sau năm học đầu tiên không chỉ là một thành tích, mà còn là dấu mốc quan trọng ghi nhận quá trình rèn luyện toàn diện trên nhiều phương diện. Hưng chia sẻ, danh hiệu này không đơn thuần là một giải thưởng, mà là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành và những nỗ lực bền bỉ trong học tập, rèn luyện và tham gia hoạt động.

Từ dấu mốc đó, Hưng có thêm động lực để tiếp tục duy trì việc học tập, tích cực rèn luyện, tham gia các hoạt động phong trào, đồng thời xem đây là bước đệm để bản thân đặt ra những mục tiêu cao hơn trong hành trình học tập và phát triển bản thân trong thời gian tới.

Trần Hưng tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi.

Trên cương vị Phó Chủ tịch Hội Sinh viên, trong Tháng Thanh niên, Hưng cho biết sẽ định hướng các hoạt động theo hướng gắn với học thuật và sáng tạo, phù hợp với nhu cầu thực tế của sinh viên. Hưng chia sẻ: “Định hướng của mình là tập trung vào những chương trình hỗ trợ học thuật chuyên sâu và các hoạt động sáng tạo gắn liền với thực tiễn ngành học. Thay vì chạy theo số lượng, mình ưu tiên những giá trị cốt lõi”. Theo Hưng, điều quan trọng trong các hoạt động không chỉ là tổ chức bao nhiêu chương trình mà là mỗi chương trình mang lại giá trị gì cho sinh viên và có thể duy trì được lâu dài.

Trong thời gian tới, Hưng cho biết bản thân sẽ tiếp tục hoàn thiện kỹ năng quản lý trong công tác Hội Sinh viên, đồng thời duy trì kết quả học tập để có thể vừa hoàn thành tốt vai trò cán bộ Hội, vừa phát triển chuyên môn trong lĩnh vực Cầu đường bộ. Với Hưng, việc học tập, nghiên cứu và tham gia công tác Hội đều là những môi trường quan trọng giúp sinh viên trưởng thành và hoàn thiện bản thân.

