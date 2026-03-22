Nữ sinh song ngành trường Nhân văn cùng hành trình nỗ lực học tập để viết tiếp ước mơ dang dở của bố mẹ

SVO - Sinh ra trong một gia đình lao động chân tay nhưng Giáp Thị Thu Thảo (sinh năm 2004) - sinh viên năm 4 trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội lại chọn nỗ lực trên con đường học vấn để giúp bố mẹ hoàn thành ước mơ học tập với hai tấm bằng cử nhân. Hành trình của Thu Thảo là minh chứng cho việc xuất phát điểm không thể quyết định độ cao mà bạn có thể bay, mà chính cách bạn trân trọng đôi cánh của mình mới là điều quan trọng nhất.

“Bố mẹ không có cơ hội được học nhiều, mình lại được học gấp đôi”

Giữa nhịp sống hối hả của giảng đường Đại học, ít ai biết cựu Bí thư Chi đoàn năng nổ, vừa nghiên cứu Nhân học vừa theo đuổi Báo chí, lại cất giấu một câu chuyện gia đình đầy xúc động. Khi được hỏi về động lực sâu xa nào giúp một cô sinh viên nhỏ nhắn có thể đa nhiệm và bền bỉ đến vậy, Thu Thảo nghẹn ngào: “Mình sinh ra trong một gia đình thuần nông ở xã Phúc Hòa (tỉnh Bắc Ninh), bố chỉ có cơ hội học hết lớp 7, mẹ học hết lớp 12 và cả hai đều làm công việc chân tay. Nhìn lại hành trình của mình, mình luôn thấy việc học song bằng không chỉ là sự cố gắng của riêng cá nhân mình, mà còn là kết quả của vô vàn hy sinh thầm lặng từ gia đình”.

Giáp Thị Thu Thảo - sinh viên song bằng của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Cô được đặt chân đến Thủ đô học ngôi trường Đại học top đầu, được theo đuổi đúng ngành mình yêu thích. Vì thế, cô tự nhủ bản thân phải nỗ lực “gấp đôi” để thay bố mẹ chạm vào những ước mơ dang dở. Tình yêu thương mộc mạc ấy, cùng lời răn dạy thấm thía của ông ngoại “ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó”, đã trở thành bệ phóng vững chắc giúp cô tân sinh viên rụt rè ngày nào dám bước ra khỏi vùng an toàn, bớt đi nỗi sợ rằng mình chưa đủ giỏi để kiên cường dấn thân vào những thử thách khốc liệt của nghề truyền thông.

Từ những khởi đầu nhỏ đến lăng kính chuyên nghiệp tại Đài truyền hình Quốc gia

Hành trình làm nghề của Thu Thảo bắt đầu từ những năm tháng khi còn mang trên mình màu áo Đội tuyển Học sinh giỏi Ngữ văn của trường THPT Tân Yên số 1, cô lập ra kênh Instagram @tohocvan (đến nay đã được hơn 21 nghìn lượt theo dõi) là một góc nhỏ để chia sẻ tình yêu văn chương thuần túy.

Thu Thảo giành được nhiều học bổng, giấy khen của trường học và Đoàn - Hội.

Thế nhưng, tư duy làm nghề thực sự chuyển mình khi Thu Thảo bước chân vào Đại học. Năm 2023, cơ hội thực tập tại doanh nghiệp xã hội Yên Văn và tham gia biên soạn cuốn sách Văn học cách mạng - Theo dấu ước mơ (NXB ĐHQGHN) đã dạy cô sự cẩn trọng. Tiếp đó, quá trình làm việc tại Beat Network với các dự án như Inside The Box, Chuyện của Hà Nội giúp cô vỡ lẽ: “Làm nội dung không chỉ là nói điều mình thích mà là nói điều công chúng cần nghe theo cách họ muốn tiếp nhận”.

Cột mốc đáng nhớ nhất khi Thu Thảo có bài báo đầu tiên trên Thời báo VTV và sau đó là kỳ thực tập tại VTV Digital. Tại đây, cô tham gia sản xuất những phóng sự truyền hình phát sóng trên kênh VTV1 và quản trị nội dung cho các fanpage lớn như Việc tử tế, Cặp lá yêu thương.

Nhìn lại chuỗi ngày rèn luyện tại cơ quan báo chí lớn nhất cả nước, cô bộc bạch: “Nơi đây khiến mình hiểu sâu hơn giá trị của hai chữ ‘chuyên nghiệp’. Chuyên nghiệp không chỉ nằm ở việc viết tốt hay nghĩ ra ý tưởng hay, mà còn nằm ở sự đúng giờ, sự chỉn chu trong từng chi tiết nhỏ, khả năng chịu áp lực, tinh thần cầu thị và thái độ nghiêm túc với từng thông tin. Làm nội dung không đơn thuần là tạo ra thứ người ta xem, mà là tạo ra thứ đáng để người ta tin, người ta nhớ và đôi khi khiến họ thấy được đồng cảm”.

Cô sinh viên Nhân văn với niềm đam mê Báo chí - Truyền thông.

Làm nghề trong kỷ nguyên số, đối mặt với áp lực KPI và lượt xem, Thu Thảo thừa nhận từng tự hỏi: Liệu một nội dung chuẩn mực có đủ sức đi xa giữa thời đại chuộng sự giật gân?

Nhưng càng đi, cô sinh viên càng kiên định với một điểm tựa bên trong: “Con chữ trước hết phải gắn với sự tử tế. Tử tế với người đọc, tử tế với cuộc đời, tử tế với chính mình và tử tế với nghề mình đã chọn theo đuổi”. Triết lý của Thu Thảo rất rõ ràng: Học cách làm nội dung hiệu quả, nhưng tuyệt đối không để hiệu quả làm mất đi sự tử tế.

Thu Thảo cùng ekip Gala Việc tử tế Tết Bính Ngọ 2026.

Báo chí cho tốc độ, Nhân học cho chiều sâu

Người ta hay nói sinh viên Nhân văn là những tâm hồn bay bổng, mộng mơ và “nặng tình”. Thu Thảo không phủ nhận bởi cô cũng hay nghĩ về những điều đẹp đẽ trên đời. Nhưng với cô, chất Nhân văn được nuôi dưỡng dưới mái trường này còn là khả năng thấu hiểu con người ở phần sâu thẳm nhất, là sự mềm mại nhưng không yếu đuối, là giữ cho trái tim không trở nên khô cứng giữa những áp lực bủa vây.

Việc học song bằng Báo chí và Nhân học mang đến cho cô sinh viên một lợi thế vô giá. “Nhân học dạy mình nhìn con người không như một đối tượng thông tin, mà như một thế giới cần được lắng nghe và lý giải trong bối cảnh văn hóa của họ. Còn Báo chí lại cho mình sự nhanh nhạy trước thời cuộc. Có được hai lăng kính này, một bên giúp mình đi nhanh để không lỡ nhịp thời sự, một bên giúp mình đi sâu để không đi lướt qua con người", Thu Thảo lý giải.

Thu Thảo trong quá trình thực tập, làm việc tại Đài truyền hình Việt Nam.

Sự thấu cảm ấy thể hiện rõ rệt trong thực tế tác nghiệp. Kỷ niệm nhớ mãi trong chuyến đi tháng 12/2025 cùng BTV Nguyễn Nga, quay phim Trung Duy (Đài Truyền hình Việt Nam) và ngồi nghe nhân vật kể bằng chất giọng run run, cô phóng viên trẻ đã rơi nước mắt vì thấy thấp thoáng tình thương, nhớ về chính người mẹ của mình. “Kỷ niệm ấy nhắc mình rằng báo chí không chỉ là công việc ghi nhận thông tin, mà còn là hành trình chạm vào những vùng sâu nhất của cảm xúc con người. Và có lẽ, sau một buổi tác nghiệp hôm đó, điều ở lại trong mình không chỉ là một phóng sự rất xúc động đã phát sóng, mà còn là cảm giác mình đã được chứng kiến vẻ đẹp thiêng liêng của tình yêu gia đình”.

Thu Thảo tham gia ghi hình “Chuyến xe tử tế” trong chương trình Việc tử tế (VTV).

“Vì đời khó, nên mình mới có phần”

Vì mình có khả năng để vượt qua, nên thử thách này mới xuất hiện - đó là câu nói Thu Thảo luôn tự nhắc mình mỗi khi mệt mỏi, áp lực. Gửi lời khuyên đến những bạn trẻ đang loay hoay giữa bài toán học tập và mưu sinh, cô trải lòng: “Được đi học thật sự là một đặc ân rất lớn rồi! Vậy nên đừng vội buồn nếu hành trình của bạn có vất vả hay chậm hơn người khác một chút. Hãy tin rằng phía trước vẫn luôn có những chân trời mới đang đợi mình. Tri thức, tình yêu thương, sự tử tế và niềm tin vào những điều tốt đẹp sẽ là ánh sáng dẫn bạn đi qua những ngày tháng chông chênh, những cung đường gập ghềnh để đến với tương lai rực rỡ hơn!”.

Thành tích cá nhân của Giáp Thị Thu Thảo: Giấy khen của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho sinh viên là cán bộ Đoàn - Hội có nhiều đóng góp, năm học 2022–2023;

Học bổng SHB, học kỳ I năm học 2023–2024;

Giải thưởng Phan Hữu Dật, năm học 2023–2024;

Học bổng khuyến khích học tập, học kỳ II năm học 2024–2025;

Danh hiệu Sinh viên giỏi, năm học 2022–2023, 2023–2024;

Danh hiệu Sinh viên xuất sắc, năm học 2024–2025;

Sáng lập trang Instagram @tohocvan, hiện có 21.700 lượt theo dõi;

Từng là admin các fanpage: Inside The Box, Chuyện của Hà Nội, Gia đình Truyền hình, Việc tử tế, Cặp lá yêu thương.

(Ảnh: NVCC)