Nữ sinh Học viện Ngân hàng toàn diện từ học tập đến những cống hiến xã hội

SVO - Vương Minh Châu (sinh năm 2004), sinh viên chuyên ngành Kế toán - Quản lý tài chính, Viện Đào tạo Quốc tế - Học viện Ngân hàng, hiện là Đảng viên trẻ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Học viện. Không chỉ nổi bật nhờ thành tích học tập cùng nhiều danh hiệu cấp Trung ương như “Sinh viên 5 tốt”, “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, Châu còn tích cực trong hoạt động Đoàn – Hội và tình nguyện.

Hành trình bền bỉ phía sau những danh hiệu tiêu biểu

Minh Châu là một trong những gương mặt sinh viên tiêu biểu của Viện đào tạo Quốc tế - Học viện Ngân hàng. Châu từng đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2024, “Sinh viên tiêu biểu” cấp Trung ương năm 2025, đồng thời là “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc lần thứ VIII. Bên cạnh đó là hàng loạt ghi nhận trong hoạt động phong trào, tình nguyện, cũng như các giải thưởng về nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Không dừng lại ở các danh hiệu, Minh Châu còn có bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế Journal of Economics, Finance And Management Studies năm 2025, tham gia viết bài tại Hội thảo khoa học quốc tế Sinh viên nghiên cứu khoa học các trường đại học khối ngành kinh tế và kinh doanh 2025 (SR-ICYREB 2025) với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững".

Vương Minh Châu được vinh danh là “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2025.

Ngay từ những năm đầu đại học, Châu đặt ra cho mình mục tiêu vừa học vừa trải nghiệm. Thay vì bó buộc trong khuôn khổ lớp học, cô chủ động tham gia các hoạt động Đoàn – Hội, các chương trình sinh viên hay các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Song song với đó, Minh Châu thử sức với nghiên cứu khoa học – một lĩnh vực đòi hỏi ở sinh viên nhiều thời gian và công sức. Chia sẻ về quá trình này, cô cho biết: “Mình không đi theo một lộ trình hoàn hảo nào, mà chỉ đơn giản là mỗi giai đoạn cố gắng tham gia nhiều hơn một chút, nghiêm túc hơn một chút”.

Đối với Châu, điều quan trọng nhất không phải là làm thật nhiều, mà cần phải hiểu rõ lý do mình làm vì điều gì. Trước đây từng tham gia nhiều hoạt động chạy theo số đông, cô nhận ra bản thân dễ mất động lực nếu không xác định được mục tiêu. Từ đó, cô chọn cách tham gia có chọn lọc, ưu tiên những việc phù hợp với định hướng và khả năng đóng góp của bản thân.

Những giải thưởng đầy tự hào đến từ quá trình bền bỉ không ngừng.

Hành trình rực rỡ nào cũng tồn tại những khoảng lặng. Có thời điểm Minh Châu cảm thấy “quá tải” khi phải đảm đương nhiều việc nhưng không đạt được kết quả như kỳ vọng. “Lúc đó mình khá hoài nghi bản thân, không biết mình có đang đi đúng hướng không. Nhưng sau đó, mình không bỏ cuộc, mình cho bản thân một khoảng nghỉ, rồi quay trở lại công việc, lần này không cố làm nhanh, mà làm chậm lại và học hỏi nhiều hơn” - Châu chia sẻ.

Trưởng thành qua những trải nghiệm thực tế

Không chỉ dừng lại ở thành tích học tập ấn tượng, Minh Châu còn tích cực tham gia công tác Hội Sinh viên với vai trò Ủy viên Ban Chấp hành. Tham gia nhiều hoạt động từ học thuật đến tình nguyện, cô sinh viên tiêu biểu ấy đã có cho mình nhiều trải nghiệm từ nhiều môi trường khác nhau.

Trong số đó, những hoạt động gắn với sinh viên lại để lại nhiều ấn tượng hơn cả. Những ngày hỗ trợ tân sinh viên nhập học, hướng dẫn thủ tục, chỉ đường trong trường… là kỉ niệm đáng tự hào đối với Châu. Nhìn các bạn tân sinh viên từ bỡ ngỡ trở nên dần quen với môi trường mới, cô cảm thấy những việc mình làm tuy nhỏ nhưng lại rất có ý nghĩa. Bên cạnh đó, việc tham gia các chương trình tình nguyện như “Mùa hè xanh” hay hiến máu nhân đạo cũng góp phần tạo nên những trải nghiệm khó phai trong quãng đời sinh viên của cô nàng.

Minh Châu (hàng thứ hai, đứng thứ ba từ bên trái sang) cùng đồng hành với các em nhỏ trong hoạt động tình nguyện tại địa phương.

Tuy nhiên, điều Minh Châu trân trọng không nằm ở quy mô của hoạt động, mà ở quá trình chuẩn bị sự kiện. Những buổi làm việc kéo dài, những tình huống phát sinh sát giờ đã trở thành cơ hội để cô học cách phối hợp và chịu trách nhiệm. “Sau mỗi chương trình, điều mình giữ lại không phải là kết quả, mà là cảm giác đã cùng mọi người nỗ lực hết mình”, cô chia sẻ.

Minh Châu (ngoài cùng bên phải) đúc kết được nhiều kinh nghiệm thực tế khi tham gia các hoạt động tình nguyện.

Việc cân đối giữa học tập và các hoạt động xã hội luôn là một thử thách, không phải lúc nào cũng có lời giải trọn vẹn. Đúc kết từ những trải nghiệm “chạy deadline”, Minh Châu chia sẻ rằng mình đã dần thay đổi cách làm việc, phân cấp công việc theo thứ tự quan trọng ưu tiên thay vì cố gắng xử lý mọi thứ đồng thời. Khi bước vào giai đoạn cao điểm học tập, Châu chủ động giảm bớt hoạt động bên ngoài. Ngược lại, khi có thời gian linh hoạt hơn, cô tích cực tham gia các chương trình. Sự điều chỉnh này giúp cô duy trì được nhịp độ ổn định, tránh rơi vào trạng thái quá tải kéo dài.

Cống hiến từ những điều giản dị

Trong không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên, Minh Châu – một Đảng viên trẻ, đồng thời là “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” ý thức rõ về vai trò tiên phong của mình trong môi trường sinh viên. Tinh thần cống hiến không cần bắt đầu từ những điều lớn lao, mà từ những việc giản đơn: giữ sự nghiêm túc trong học tập, có trách nhiệm trong công việc và chủ động tham gia các hoạt động tập thể.

Minh Châu (hàng đầu, đứng thứ 8 từ bên phải sang) đón đoàn đại biểu tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VIII.

Nhìn nhận về hành trình của tuổi trẻ, Minh Châu cho rằng mỗi người không cần phải bắt đầu bằng những mục tiêu quá lớn hay áp lực phải tạo ra dấu ấn ngay lập tức. Thay vào đó, những bước đi giản dị nhưng rõ ràng, cùng sự chân thành trong từng lựa chọn, mới là nền tảng giúp mỗi cá nhân tiến xa hơn. Với cô, giá trị của hành trình không nằm ở số lượng thành tích đạt được, mà ở việc dám bắt đầu và kiên trì theo đuổi con đường đã chọn. “Không phải ai tham gia cũng để đạt thành tích. Có người đi để trải nghiệm, có người để kết nối, và những lý do đó đều đủ để bắt đầu”.

