Nữ sinh Báo chí chinh phục học bổng Đại học Bath nhờ đam mê thời trang

SVO - Lê Khánh Linh (sinh năm 2005), sinh viên ngành Quan hệ công chúng, Quảng cáo và Thương hiệu tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, gây ấn tượng khi trở thành một trong 4 nhân sự chính thức được lựa chọn từ hơn 10.000 cộng tác viên tại Voyage Group khi mới chỉ 18 tuổi. Bên cạnh thành tích học tập nổi bật, nữ sinh còn giành học bổng thạc sĩ Master Worldwide Scholarship của University of Bath (Anh), từng bước theo đuổi đam mê trong lĩnh vực thời trang.

Từ đam mê thời trang đến bước ngoặt với môi trường truyền thông chuyên nghiệp

Khánh Linh hiện là sinh viên ngành Quan hệ công chúng, Quảng cáo và Thương hiệu tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ngay từ sớm, Linh đã nhận ra niềm yêu thích đặc biệt với lĩnh vực thời trang và nghệ thuật.

Khánh Linh nhận học bổng sinh viên xuất sắc năm học 2024-2025.

Chính đam mê này đã trở thành kim chỉ nam cho những lựa chọn đầu tiên của cô khi bước vào đại học. Không chỉ dừng lại ở việc học lý thuyết, Linh chủ động tìm kiếm cơ hội trải nghiệm thực tế ngay từ năm nhất. “Mình nghĩ khi đã biết mình thích gì, thì điều quan trọng là phải dám thử và theo đuổi đến cùng”, Linh chia sẻ.

Ngay sau khi tốt nghiệp THPT, Linh tham gia Voyage Group – đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giải trí và thời trang với quy mô quốc tế. Từ vị trí cộng tác viên, cô từng bước khẳng định năng lực và sự nghiêm túc với công việc.

Trở thành 1 trong 4 nhân sự chính thức từ hơn 10.000 cộng tác viên

Sau thời gian nỗ lực, Lê Khánh Linh trở thành một trong bốn nhân sự chính thức được lựa chọn từ hơn 10.000 cộng tác viên tại Voyage Group. Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến lớn trong hành trình theo đuổi lĩnh vực thời trang chuyên nghiệp. Tại đây, Linh đảm nhiệm vai trò trợ lý cho Chủ tịch các tuần lễ thời trang – nhà thiết kế Lê Trần Đắc Ngọc – trong nhiều sự kiện lớn mang tầm Quốc tế như Vietnam International Junior Fashion Week 2024, Global Student Fashion Week hay Phiêu Diêu Fashion Show.

Khánh Linh (thứ 2 từ bên phải, áo đen) tham gia hỗ trợ sự kiện cùng Voyage Group.

Không chỉ dừng lại ở đó, Linh còn được đề cử đảm nhận vị trí quản lý tại Học viện Ngôi Sao Việt Nam – đơn vị đào tạo mẫu nhí trực thuộc Voyage Group. Trong vai trò này, cô phụ trách quản lý học viên, điều phối hoạt động và tham gia tổ chức các chương trình biểu diễn thời trang trong nước và quốc tế. Bên cạnh công việc chuyên môn, Linh còn tham gia xây dựng các hoạt động ngoại khóa như chụp ảnh thời trang, đào tạo kỹ năng mềm, giúp học viên phát triển toàn diện. “Những trải nghiệm thực tế giúp mình hiểu rõ hơn về ngành và học được cách làm việc trong môi trường chuyên nghiệp”, Linh cho biết.

Cân bằng giữa học tập và công việc, giành học bổng và cơ hội quốc tế

Song song với công việc, Khánh Linh vẫn duy trì thành tích học tập tốt tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô từng trở thành một trong 3 sinh viên xuất sắc nhất khóa và nhận học bổng sinh viên xuất sắc của Học viện. Tuy nhiên, hành trình này không hề dễ dàng khi Linh phải đối mặt với áp lực cân bằng giữa học tập và công việc. “Chương trình học khá nặng, trong khi công việc cũng đòi hỏi nhiều thời gian và sự tập trung. Có những giai đoạn mình phải tự sắp xếp rất chặt chẽ để không bị quá tải”, Linh chia sẻ.

Khánh Linh với vai trò quản lí mẫu nhí tại Học viện Ngôi Sao Việt Nam trong các sự kiện.

Dù vậy, nữ sinh cho biết bản thân luôn ưu tiên việc học và xem tri thức là nền tảng quan trọng nhất cho sự phát triển lâu dài. Nhờ sự nỗ lực, Linh mới đây đã giành được học bổng thạc sĩ Master Worldwide Scholarship của University of Bath (Anh) – một trong những trường đại học hàng đầu tại Vương quốc Anh trong lĩnh vực Kinh doanh và Quản trị. Đây được xem là bước tiến quan trọng, mở ra cơ hội để cô tiếp tục học tập và phát triển trong môi trường quốc tế.

Tin vào đam mê, dám thử và không ngừng hoàn thiện bản thân

Nhìn lại hành trình của mình, Khánh Linh cho rằng mọi thành quả đều bắt đầu từ việc thấu hiểu bản thân và dám theo đuổi đam mê. “Mình nghĩ các bạn trẻ đừng ngại thử sức. Chỉ khi trải nghiệm đủ nhiều, mình mới biết mình phù hợp với điều gì và cần cải thiện ở đâu”, Linh chia sẻ.

Khánh Linh tại Vietnam International Junior Fashion Week.

Bên cạnh học tập và công việc, cô cũng từng tham gia các hoạt động cộng đồng, tiêu biểu là dự án gây quỹ từ thiện tại Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu. Nhóm của Linh đã xây dựng mô hình kinh doanh nhỏ và sử dụng toàn bộ lợi nhuận để hỗ trợ các em nhỏ tại đây.

Khánh Linh (đứng ngoài cùng bên phải, áo đen) cùng nhóm tham gia hoạt động từ thiện tại Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu.

Theo Linh, để sống có ích không nhất thiết phải làm những điều quá lớn lao, mà có thể bắt đầu từ những đóng góp nhỏ nhưng thiết thực. Châm ngôn sống mà nữ sinh theo đuổi là: “Hãy tin vào đam mê và hành trình của chính mình”. Với cô, mỗi trải nghiệm, dù thuận lợi hay khó khăn, đều là một phần quan trọng giúp bản thân trưởng thành và tiến gần hơn tới mục tiêu. “Mình tin rằng khi mình đủ kiên trì và nỗ lực, mỗi bước đi dù nhỏ cũng sẽ tạo nên những giá trị lớn trong tương lai”, Linh nói.

(Ảnh: NVCC)