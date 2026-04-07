‘Đại biểu xuất sắc nhất’ tại AIPA và những dấu ấn rực rỡ của nữ sinh Ngoại giao

SVO - Sở hữu nhiều thành tích “khủng” từ những giải thưởng nghiên cứu khoa học đến danh hiệu “Đại biểu Xuất sắc nhất” tại Hội nghị Mô phỏng AIPA, Lương Hoàng Dương là đại diện tiêu biểu cho hình ảnh sinh viên Ngoại giao năng động, bản lĩnh, đang từng bước khẳng định mình trong môi trường quốc tế.

Lương Hoàng Dương, sinh viên khóa 49 ngành Quan hệ Quốc tế, Học viện Ngoại giao.

Lương Hoàng Dương (sinh năm 2004) hiện là sinh viên Khóa 49, chuyên ngành Quan hệ Quốc tế, Học viện Ngoại giao. Xuất thân từ lớp chuyên Anh 1 trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm, Dương đã sớm xây dựng được nền tảng ngôn ngữ vững chắc và tư duy phản biện sắc bén. Thành tích của cô nàng là sự kết hợp hài hòa giữa tinh thần học thuật chuyên sâu và sự năng động trong các hoạt động ngoại giao thực tế.

Trong lĩnh vực nghiên cứu, hành trình của Dương là một chuỗi bứt phá mạnh mẽ từ những thành tích cấp Khoa đến giải Nhất cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Học viện" năm học 2025-2026. Song hành cùng những thành tựu ấy, danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp Học viện chính là sự công nhận xứng đáng cho những đóng góp và nỗ lực không ngừng nghỉ của Hoàng Dương.

Hoàng Dương nhận giải Nhất của cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm 2025-2026.

Không chỉ ghi danh trong học thuật, Hoàng Dương còn tham gia các hoạt động do Học viện Ngoại giao và Bộ Ngoại giao tổ chức. Những trải nghiệm này đã cho thấy Lương Hoàng Dương không chỉ là một cá nhân ưu tú trong học tập mà còn là một đại diện tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam đầy tự tin, bản lĩnh và luôn mang trong mình sứ mệnh kết nối, cống hiến cho sự nghiệp đối ngoại của đất nước.

Bản lĩnh ngoại giao và hành trình “mang chuông đi đánh xứ người”

Trước khi gặt hái quả ngọt tại đấu trường quốc tế, Lương Hoàng Dương đã có một hành trình bồi đắp bản lĩnh ngay tại “cái nôi” đào tạo lĩnh vực đối ngoại của Việt Nam. Với Dương, mỗi sự kiện, mỗi cuộc thi nghiên cứu đều là những viên gạch đầu tiên xây dựng nên tư duy của một người làm ngoại giao chuyên nghiệp.

Trong quá trình rèn luyện bản lĩnh ngoại giao, những cuộc gặp gỡ người thật, việc thật đã mang lại cho Dương nhiều trải nghiệm quý giá. Đặc biệt, tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Paris (27/1/1973 - 27/1/2023), Dương có cơ hội trò chuyện với Nhà ngoại giao Phạm Ngạc - nhân chứng lịch sử của lĩnh vực Ngoại giao Việt Nam, cô nàng bày tỏ sự thán phục khi được lắng nghe về sự nghiệp Ngoại giao của ông, về những câu chuyện bên lề hội nghị Paris mà hiếm có cuốn sách nào ghi lại hết được: “Mình càng thêm khâm phục tài trí của các bậc cha anh trên mặt trận không tiếng súng mà không kém phần cam go, ác liệt. Bản lĩnh sự nghiệp của ông và các bậc tiền bối đi trước chính là tấm gương sáng để thế hệ trẻ chúng ta học tập và noi theo”.

Từ cuộc gặp gỡ ấy, Dương không chỉ thêm trân trọng những đóng góp thầm lặng của thế hệ đi trước mà còn dần định hình rõ hơn con đường mình theo đuổi. Những điều này trở thành động lực để cô kiên định với lựa chọn của mình, nuôi dưỡng khát khao được góp phần vào hành trình chung của nền đối ngoại nước nhà.

Kỷ niệm may mắn được gặp Nhà ngoại giao Phạm Ngạc của Dương tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973-27/1/2023).

Không chỉ dừng lại ở đó, bản lĩnh của Hoàng Dương còn được tích lũy trong môi trường đa quốc gia khi tham gia vào nhóm Tư vấn thanh niên của UNFPA Vietnam (Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc). Cô đã học được cách vận dụng những kiến thức học thuật vào các vấn đề xã hội nhức nhối bằng tư duy của một người làm đối ngoại, đồng thời ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình khi đại diện cho thế hệ trẻ: “Là thành viên của nhóm Tư vấn, mình cảm thấy mình có trách nhiệm phải đại diện tốt nhất cho cộng đồng, cho môi trường của mình, mang những kiến thức, góc nhìn, quan điểm khách quan và chính xác nhất để đóng góp cho tổ chức.”

Hoàng Dương luôn tự hào vì là một phần của nhóm Tư vấn thanh niên của UNFPA Vietnam (Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc).

Chính sự giao thoa giữa tư duy học thuật, kinh nghiệm thực tế và cái nhìn đa chiều khi được tiếp xúc với môi trường quốc tế đã tạo nên một hành trang cực kỳ vững chắc cho Hoàng Dương trưởng thành hơn trên hành trình của mình.

“Thiện chí” - Chìa khóa chinh phục danh hiệu danh giá

Cơ hội tham gia Hội nghị mô phỏng Hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) lần thứ 5 tại Malaysia là một bước ngoặt lớn đối với Dương. Trong vai trò đại biểu được tài trợ toàn phần, đại diện cho hình ảnh người trẻ Việt Nam, cô đã thể hiện sự chỉn chu tuyệt đối khi chuẩn bị kỹ lưỡng từ nền tảng kiến thức chuyên môn đến tâm thế chủ động, tỉ mỉ trong từng chi tiết để mang lại hình ảnh chuyên nghiệp nhất tại đấu trường quốc tế.

Nữ sinh Ngoại giao Lương Hoàng Dương (thứ hai bên trái) trong trang phục truyền thống của Lào cùng các đại biểu khác với vai trò đại diện nước Lào.

Tại Ủy ban Chính trị - nơi diễn ra những cuộc thảo luận nảy lửa và căng thẳng nhất, cô sinh viên Ngoại giao đã tỏa sáng theo một cách rất riêng. Không phải những màn tranh biện gay gắt, Dương chinh phục danh hiệu “Đại biểu Xuất sắc nhất” bằng sự điềm tĩnh và tinh thần cầu thị. Khi được hỏi về yếu tố quyết định giúp mình đạt được danh hiệu danh giá này, Dương chỉ gói gọn trong hai chữ: “Thiện chí”. Cô bạn chia sẻ thêm: “Chính sự bình tĩnh và thiện chí điều phối cuộc thảo luận giữa những lúc căng thẳng nhất đã giúp mình ghi điểm với Ban tổ chức. Mình cũng rất tự hào khi đã vận dụng thành công Phương cách ASEAN - những giá trị cốt lõi về sự đồng thuận và tôn trọng lẫn nhau mà mình được rèn luyện tại Học viện”.

Hoàng Dương (bên phải) nhận giải “Đại biểu xuất sắc nhất” tại Hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) lần thứ 5 tại Malaysia.

Trở về từ Malaysia, Lương Hoàng Dương càng thêm thấm thía giá trị cốt lõi của việc “học đi đôi với hành”. Với cô, những kiến thức chuyên sâu tại Học viện Ngoại giao chỉ thực sự tỏa sáng và phát huy giá trị khi được đặt vào dòng chảy của những trải nghiệm thực tế. Hành trình ấy đã giúp Dương nhận ra một bài học lớn: đối ngoại không phải là điều gì đó quá xa vời, mà là sứ mệnh chung của mỗi cá nhân. Cô tin rằng, dù là bất cứ ai cũng có thể đóng góp vào sự nghiệp chung của đất nước bằng cách trở thành một “đại sứ” tự tin, mang hình ảnh Việt Nam thân thiện và cởi mở giới thiệu tới bạn bè quốc tế với tất cả niềm tự hào.

Nỗ lực, biết ơn và lan tỏa

Nhìn lại hành trình từ một cô học sinh chuyên Anh năm nào đến một nữ sinh Ngoại giao bản lĩnh, Lương Hoàng Dương luôn tâm niệm rằng mọi thành công đều bắt nguồn từ sự nỗ lực bền bỉ và lòng biết ơn. Với Dương, danh hiệu hay giải thưởng không phải là đích đến, mà là bước đệm để cô tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Thế nhưng phía sau những thành tựu đạt được, Hoàng Dương cũng từng trải qua những khoảng thời gian mông lung, hoài nghi về chính lựa chọn của mình. Áp lực từ việc cân bằng giữa hoạt động ngoại khóa và chương trình học dày đặc không ít lần khiến cô mệt mỏi, thậm chí bật khóc. Nhưng Dương đã không chọn dừng lại, cô kiên trì đi tiếp bằng sự yêu thích của mình với đối ngoại và sự đồng hành của những người thân thiết. Hành trình của Dương là để thấu hiểu thế giới và cô cho rằng thành công chưa bao giờ là một hành trình đơn độc.

Lương Hoàng Dương vẫn kiên định với lựa chọn của mình, nuôi dưỡng tinh thần học hỏi và khát vọng lan tỏa những giá trị tích cực.

Khi nói về dự định tương lai, Hoàng Dương bày tỏ mong muốn tiếp tục giữ vững tinh thần học hỏi và trưởng thành hơn trong cách tiếp cận tri thức: “Mình mong rằng bản thân của tương lai vẫn sẽ giữ được tinh thần nhiệt huyết và sẵn sàng học hỏi bằng sự chín chắn hơn. Mình hi vọng từ đó mang những kiến thức và trải nghiệm tích góp được gửi tới những người cần đến chúng, cũng giống như cách mình đã từng nhận được”.

Hành trình của Lương Hoàng Dương là minh chứng cho “lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Qua đó, cô mong rằng mỗi người trẻ đều sẽ tìm thấy và khẳng định được giá trị riêng biệt của bản thân trong dòng chảy không ngừng của xã hội.