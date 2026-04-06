Nữ sinh Ngoại thương tốt nghiệp sớm với GPA 3.99, đạt Sinh viên tiêu biểu với có nhiều công bố khoa học quốc tế

SVO - Tốt nghiệp chương trình Chất lượng cao Kinh tế đối ngoại (Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương) trong 3,5 năm với GPA 3.99 và điểm rèn luyện 97, Vũ Lương Ngọc Anh được xét danh hiệu Sinh viên tiêu biểu. Bên cạnh thành tích học tập gần như tuyệt đối, Ngọc Anh còn có nhiều công bố khoa học, tham gia hội thảo quốc tế.

GPA 3.99 và câu chuyện thiếu 0,01 điểm của nữ sinh Ngoại thương

Chỉ thiếu một chút điểm để đạt mức điểm tuyệt đối, Ngọc Anh là một trong những sinh viên có kết quả học tập cao của chương trình Chất lượng cao Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương. Tuy nhiên, điều Ngọc Anh nhắc đến không phải là sự tiếc nuối vì thiếu 0,01 điểm, mà là hành trình học tập kéo dài nhiều năm với sự kỷ luật và hiểu rõ năng lực của bản thân.

Ngọc Anh - sinh viên chương trình Chất lượng cao Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương, tốt nghiệp với GPA 3.99.

Môn học duy nhất Ngọc Anh không đạt điểm A là Chủ nghĩa xã hội khoa học, học phần thuộc nhóm lý luận chính trị. Ngọc Anh cho rằng sự chênh lệch đôi khi đến từ những khác biệt nhỏ trong cách hiểu vấn đề, trong khi thời gian học một học phần chỉ khoảng hơn một tháng. “Nếu nói là không nuối tiếc thì cũng không hoàn toàn đúng, vì 0,01 điểm thực sự rất sát. Nhưng mình nghĩ trong học thuật đôi khi chỉ một khác biệt rất nhỏ cũng tạo ra sự chênh lệch. Điều đó cũng khiến mình giữ được sự khiêm tốn, vì kiến thức thì luôn còn nhiều điều phải học thêm. Nhìn lại, mình nghĩ điều quan trọng không phải là vì sao mình thiếu 0,01 điểm, mà là mình hiểu rõ năng lực của bản thân và giữ được kỷ luật trong suốt một hành trình dài”, Ngọc Anh chia sẻ.

Theo Ngọc Anh, bảng điểm của mình gồm 45 môn với tổng 137 tín chỉ, trong đó có một môn đạt điểm B, còn lại đều đạt điểm A. Trong quá trình học, Ngọc Anh cho rằng sự khác biệt lớn nhất giữa đại học và các bậc học trước là phạm vi kiến thức rộng và nhiều môn học gắn với thực tiễn, không có giới hạn ôn tập rõ ràng.

Khoảnh khắc Ngọc Anh nhận bằng tốt nghiệp sau quá trình học tập tại FTU.

Vì vậy, theo Ngọc Anh, điều quan trọng là phải tập trung đúng thời điểm và xác định thứ tự ưu tiên công việc. Sinh viên đại học thường tham gia nhiều hoạt động như câu lạc bộ, cuộc thi học thuật, phỏng vấn thực tập, trong khi nhiều môn học diễn ra song song nên dễ bị quá tải nếu không sắp xếp hợp lý. Nếu mục tiêu là GPA cao, việc tập trung nghe giảng ngay từ đầu sẽ giúp giảm thời gian ôn tập về sau, đồng thời giúp nắm được những khái niệm cốt lõi của môn học.

Bên cạnh đó, Ngọc Anh cho rằng sinh viên các ngành kinh tế cần theo dõi các vấn đề kinh tế - tài chính - xã hội, vì nhiều môn có câu hỏi mở gắn với tình huống thực tế như Thuế quốc tế hay Giao dịch thương mại quốc tế. Việc học không chỉ dừng ở giáo trình mà cần có khả năng phân tích và liên hệ thực tế.

Ngoài ra, Ngọc Anh cho rằng các môn học trong chương trình có sự liên kết với nhau. Khi hiểu được mối liên hệ giữa các môn chuyên ngành như Logistics và vận tải quốc tế, Giao dịch thương mại quốc tế và Quản trị rủi ro và bảo hiểm, việc học sẽ hiệu quả hơn và giảm áp lực trong các kỳ thi. Theo Ngọc Anh, việc duy trì kỷ luật học tập trong thời gian dài là yếu tố quan trọng để giữ được kết quả học tập ổn định.

Bí quyết giữ điểm A và cân bằng hoạt động đại học

Từ trải nghiệm học tập của bản thân và bạn bè, Ngọc Anh cho rằng có nhiều cách để đạt điểm số cao ở bậc đại học, nhưng quan trọng là phải chủ động trong quá trình học thay vì chỉ tập trung vào kỳ thi cuối kỳ.

Ngọc Anh được ghi nhận với danh hiệu Sinh viên tiêu biểu.

Theo Ngọc Anh, một trong những cách hiệu quả là chủ động tham gia vào lớp học như làm ban cán sự, hỗ trợ giảng viên hoặc tích cực phát biểu xây dựng bài. Việc này giúp sinh viên tập trung hơn, hiểu bài ngay trên lớp và tích lũy điểm quá trình, từ đó giảm áp lực cho bài thi cuối kỳ. “Theo trải nghiệm của mình và các bạn ở đại học, có nhiều cách để đạt điểm cao. Một trong những cách chắc chắn là chủ động làm ban cán sự hoặc năng nổ phát biểu xây dựng bài. Như vậy vừa giúp mình hiểu rõ kiến thức, vừa có thêm điểm quá trình, nên áp lực không bị dồn vào thi cuối kỳ, tránh tình trạng đến cuối kỳ mới cố gắng ‘gỡ điểm’”, Ngọc Anh chia sẻ.

Bên cạnh đó, Ngọc Anh cho rằng việc có một nhóm bạn học để hỗ trợ nhau về tinh thần, chia sẻ tài liệu và kết nối với thầy cô, anh chị khóa trên là điều rất quan trọng. Môi trường đại học không chỉ là việc học trên lớp mà còn là quá trình xây dựng mạng lưới quan hệ và học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước.

Nói về bản thân, Ngọc Anh cho biết nhiều bạn bè nhận xét ấn tượng ban đầu về cô là khá lạnh lùng và khó gần, nhưng khi làm việc chung lại thấy cởi mở và hợp tác. Trong các hoạt động nhóm, Ngọc Anh luôn cố gắng để các thành viên đều được ghi nhận xứng đáng và cùng đóng góp vào kết quả chung. Theo Ngọc Anh, sự khác biệt giữa ấn tượng ban đầu và quá trình làm việc cùng nhau cũng là một điểm khiến bạn bè nhớ đến mình.

Ngoài thành tích học tập, Ngọc Anh còn đạt danh hiệu Sinh viên tiêu biểu Trường Đại học Ngoại thương năm học 2024-2025 và danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp thành phố trong hai năm học 2023-2024 và 2024-2025. Ngọc Anh từng tham gia Cộng đồng sinh viên Kinh tế đối ngoại chất lượng cao IBE FTU và là thành viên ban điều hành của cộng đồng này. Trong các cuộc thi học thuật, Ngọc Anh đạt Quán quân cuộc thi Data Science Talent Competition 2024, Top 4 cuộc thi RMIT Business Analytics 2024 và Giải Ba quốc gia cuộc thi MOS World Championship 2023. Theo Ngọc Anh, các hoạt động và cuộc thi giúp tích lũy thêm kinh nghiệm, kỹ năng và sự tự tin trong quá trình học đại học.

Lựa chọn phát triển sự nghiệp theo hướng phân tích dữ liệu sau tốt nghiệp

Bên cạnh việc học, Ngọc Anh tham gia nhiều hoạt động sinh viên và công việc học thuật để tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng. Ngọc Anh từng tham gia Cộng đồng sinh viên Kinh tế đối ngoại chất lượng cao IBE FTU, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Trường Đại học Ngoại thương và làm cộng tác viên cho Ban Quản lý Khoa học và Hợp tác phát triển của Viện Kinh tế và Kinh tế quốc tế. Thông qua các hoạt động này, Ngọc Anh có thêm trải nghiệm thực tế, đồng thời rèn luyện các kỹ năng như quản lý thời gian, giao tiếp, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm.

Ngoài học tập và hoạt động ngoại khóa, Ngọc Anh cho biết mình thích chụp ảnh, đặc biệt là chụp thiên nhiên và những khoảnh khắc đời thường. Ngọc Anh cũng chơi cầu lông để thư giãn. Thỉnh thoảng, Ngọc Anh dành thời gian tìm hiểu sâu về một chủ đề mình quan tâm, có thể là nhạc cụ, mỹ thuật hoặc công nghệ, như một cách cân bằng lại nhịp học tập và công việc.

Nói về tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, Ngọc Anh cho rằng đây là một cột mốc quan trọng nhưng không phải là đích đến cuối cùng. “Với mình, tấm bằng xuất sắc là một cột mốc đáng tự hào, nhưng cũng là minh chứng cho quá trình mình đã phải thích nghi và nỗ lực khi học trong một môi trường mới. Tuy nhiên, mình không xem đó là đích đến, mà là một điểm khởi đầu. Khi bước ra môi trường làm việc, điều quan trọng là mình áp dụng được những gì đã học như thế nào, học nhanh ra sao và tạo ra giá trị gì. Vì vậy, mình trân trọng tấm bằng này, nhưng cũng không muốn bị giới hạn bởi nó”, Ngọc Anh chia sẻ.

Sau tốt nghiệp, Ngọc Anh lựa chọn phát triển theo hướng công việc liên quan đến khoa học dữ liệu.

Hiện Ngọc Anh đang làm công việc liên quan đến khoa học dữ liệu, cụ thể là làm việc với dữ liệu để đánh giá và cải thiện các mô hình dự báo, nhằm đảm bảo mô hình phản ánh đúng hành vi và mức độ rủi ro của khách hàng. Công việc này có liên quan đến những nội dung Ngọc Anh từng tham gia trong các cuộc thi về khoa học dữ liệu khi còn là sinh viên.

Trong thời gian tới, Ngọc Anh cho biết muốn tiếp tục phát triển theo hướng làm việc dựa trên dữ liệu trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời củng cố nền tảng phân tích dữ liệu và tìm hiểu các chương trình thạc sĩ phù hợp để tiếp tục học tập trong thời gian tới. Theo Ngọc Anh, việc tiếp tục học hỏi và nâng cao năng lực vẫn là mục tiêu quan trọng trong giai đoạn đầu sau khi tốt nghiệp.

