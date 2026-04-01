Nữ sinh khoa Lịch sử đăng quang Hoa khôi Đại học Khoa học Huế 2026

SVO - Không chỉ chinh phục Ban giám khảo bởi ngoại hình khả ái, Yến Vi – nữ sinh Khoa Lịch sử đã xuất sắc đăng quang ngôi vị Hoa khôi, tại cuộc thi “HUSC Miss & Mister 2026” trường Đại học Khoa học – Đại học Huế. Hành trình từ một cô gái rụt rè, đến "phiên bản tốt nhất của chính mình" trên sân khấu lớn là minh chứng rõ nét cho tư duy bản lĩnh, tri thức và nguồn năng lượng tích cực mà tân Hoa khôi muốn lan tỏa tới cộng đồng sinh viên.

Trần Nguyễn Yến Vi (sinh năm 2005) là sinh viên khoa Lịch sử, trường Đại học Khoa học - Đại học Huế.

Trong khoảnh khắc tên mình được xướng lên ở vị trí cao nhất - Hoa khôi HUSC Miss & Mister 2026 trường Đại học Khoa học Huế, Yến Vi chia sẻ rằng, điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí cô chính là hình ảnh gia đình – bố mẹ, những người đã luôn âm thầm dõi theo, động viên và tin tưởng Vi trên từng bước đi. Bên cạnh đó là thầy cô, bạn bè, và những người đã luôn ở phía sau ủng hộ Vi suốt hành trình vừa qua.

Vi tâm sự: "Đó là một cảm xúc rất khó diễn tả – vừa vỡ òa, vừa xúc động, vừa biết ơn". Cô nhận ra rằng, danh hiệu này không chỉ là của riêng bản thân, mà là kết quả của tất cả tình yêu thương và sự đồng hành mà Vi may mắn có được.

Bước vào cuộc thi với tâm thế là sinh viên Khoa Lịch sử, Yến Vi thừa nhận bản thân khá giản dị và có phần rụt rè. Tuy nhiên, qua từng vòng thi, cô gái trẻ đã dần tự tin hơn, biết làm chủ sân khấu và thể hiện bản thân rõ ràng.

Cuộc thi không chỉ giúp Vi thay đổi về hình ảnh, mà còn trưởng thành trong suy nghĩ – bản lĩnh hơn, dám bước ra khỏi vùng an toàn. Với Vi, giá trị lớn nhất chính là trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Điều đã giúp Vi thuyết phục Ban giám khảo và chinh phục ngôi vị, có lẽ không nằm ở một yếu tố duy nhất, mà là sự dung hòa giữa tri thức, sự chân thành và tinh thần cầu tiến. Cô luôn trân trọng giá trị của tri thức và cố gắng thể hiện sự hiểu biết, tư duy cũng như góc nhìn riêng của bản thân trong từng phần thi.

Bên cạnh đó, Vi mang đến hình ảnh một cô gái tự tin nhưng vẫn giữ được sự gần gũi, chân thành và luôn sẵn sàng học hỏi. Có lẽ chính sự nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân, cùng mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực của sinh viên Đại học Khoa học Huế đã giúp Vi trở thành một đại diện xứng đáng.

Khi được hỏi về vai trò của vẻ đẹp ngoại hình trong cuộc thi, Yến Vi khẳng định rằng: "Xinh" có thể là ấn tượng ban đầu, nhưng chắc chắn không phải là yếu tố đủ để trở thành một Hoa khôi.

"Một Hoa khôi đại học, đặc biệt trong môi trường như Đại học Khoa học Huế, cần hội tụ nhiều giá trị hơn: tri thức, bản lĩnh, cách ứng xử và khả năng lan tỏa những điều tích cực. Vẻ đẹp về hình thức có thể giúp bạn được chú ý, nhưng chính tư duy và nhân cách mới là điều giúp bạn được ghi nhớ lâu dài", Vi nhấn mạnh.

Với Vi, vẻ đẹp ý nghĩa nhất là vẻ đẹp hài hòa giữa ngoại hình và nội tâm – nơi một cô gái không chỉ tự tin về diện mạo, mà còn có suy nghĩ, mục tiêu và trách nhiệm với cộng đồng. Vì vậy, cô cho rằng quan điểm "chỉ cần xinh là đủ" là một định kiến chưa đầy đủ về giá trị của một Hoa khôi.

Đối với Yến Vi, một "người phụ nữ hiện đại" trong bối cảnh Gen Z không chỉ là người biết làm đẹp hay bắt kịp xu hướng, mà quan trọng hơn là người hiểu rõ bản thân mình là ai và mình muốn gì.

"Đó là một cô gái có tri thức, có chính kiến, dám theo đuổi ước mơ và không ngại bước ra khỏi vùng an toàn. Đồng thời, cô ấy cũng biết yêu thương bản thân, sống tử tế, có trách nhiệm với gia đình và xã hội", Vi chia sẻ.

Đồng thời, Vi cũng cho rằng phụ nữ hiện đại không cần phải hoàn hảo, nhưng cần đủ bản lĩnh để phát triển chính mình và lan tỏa những giá trị tích cực đến mọi người xung quanh.

Với danh hiệu Hoa khôi, Yến Vi xem đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là cơ hội để lan tỏa những giá trị tích cực.

Trong thời gian tới, Vi mong muốn tham gia và xây dựng các hoạt động cộng đồng gắn với sinh viên – đặc biệt là những dự án về hỗ trợ học tập, chia sẻ kỹ năng và lan tỏa tinh thần sống tích cực đến các bạn trẻ.

Bên cạnh đó, Vi cũng hy vọng có thể góp phần quảng bá hình ảnh sinh viên Trường Đại học Khoa học Huế – năng động, trí tuệ và bản lĩnh – thông qua các hoạt động truyền thông, sự kiện và hành trình cá nhân của mình.

Về định hướng sắp tới, Vi sẽ tiếp tục tập trung vào việc học, không ngừng hoàn thiện bản thân, đồng thời tận dụng cơ hội từ danh hiệu để trải nghiệm, học hỏi và cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng.

Yến Vi muốn gửi gắm một thông điệp đến mọi người: "Hãy sống tích cực, vì mỗi năng lượng bạn lan tỏa hôm nay có thể trở thành động lực cho một ai đó vào ngày mai".

(Ảnh: NVCC)