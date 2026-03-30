Từ cô bé nhút nhát đến MC, BTV truyền hình: Hành trình vượt giới hạn của nữ sinh Đại học Quốc gia Hà Nội

SVO - Từng là một cô bé rụt rè, không dám giao tiếp với người lạ, Nguyễn Thái Hà – sinh viên năm ba Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội – đã từng bước vượt qua giới hạn bản thân để theo đuổi lĩnh vực truyền thông, trở thành MC, BTV và gương mặt tích cực trong nhiều hoạt động sinh viên. Với cô, hành trình trưởng thành được xây dựng từ sự kiên trì, kỷ luật và niềm tin vào giá trị của tri thức.

Từ những trải nghiệm sớm giúp định hình con đường theo đuổi truyền thông

Nguyễn Thái Hà hiện là sinh viên năm ba ngành Marketing và Truyền thông tại Trường Quản trị và Kinh doanh – Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã có cơ hội tiếp xúc với các hoạt động nghệ thuật như múa, biểu diễn và dẫn chương trình.

Thái Hà đăng quang Hoa khôi Tài Sắc Việt Nam 2018.

Theo Hà, việc tham gia các hoạt động này không chỉ đơn thuần là trải nghiệm mà còn là nền tảng quan trọng giúp cô hình thành sự tự tin và định hướng nghề nghiệp sau này. Thay vì coi các sân chơi là nơi để đạt danh hiệu, cô nhìn nhận đó như cơ hội để rèn luyện kỹ năng và mở rộng góc nhìn. “Mỗi trải nghiệm đều giúp mình hiểu hơn về bản thân, biết mình mạnh ở đâu và cần cải thiện điều gì”, Hà chia sẻ.

Dự báo thời tiết QPVN.

Việc song hành giữa học tập và tham gia hoạt động thực tiễn cũng giúp cô sớm hình thành tư duy chủ động, biết tận dụng cơ hội để phát triển bản thân một cách toàn diện.

Hành trình vượt qua sự nhút nhát với điểm tựa từ gia đình và thầy cô

Ít ai biết rằng, trước khi trở nên tự tin và linh hoạt trong giao tiếp như hiện tại, Hà từng là một cô bé rất nhút nhát, không dám chủ động bắt chuyện hay thể hiện bản thân trước đám đông. Bước ngoặt đến khi mẹ cho cô theo học múa với mong muốn con gái trở nên dạn dĩ hơn. Từ những ngày đầu chỉ dám đứng ở góc lớp, Hà dần được thầy cô phát hiện năng khiếu và khuyến khích tham gia biểu diễn.

Chính những lần đứng trên sân khấu, dù ban đầu còn nhiều lo lắng, đã giúp cô từng bước phá vỡ rào cản tâm lý và xây dựng sự tự tin. Hành trình này kéo dài trong nhiều năm, đòi hỏi sự kiên trì không nhỏ. Trong suốt quá trình đó, gia đình, đặc biệt là mẹ, luôn là người đồng hành bền bỉ. “Mình thấy mẹ không bỏ cuộc nên mình cũng không cho phép bản thân được bỏ cuộc”, Hà chia sẻ.

Thái Hà (thứ 2 bên trái qua) Quán quân Tài năng Thiếu nhi Thủ đô.

Bên cạnh gia đình, sự hỗ trợ từ thầy cô cũng đóng vai trò quan trọng. Theo Hà, chính sự động viên, tin tưởng và tạo điều kiện của thầy cô đã giúp cô có thêm động lực để thử sức và phát triển trong nhiều môi trường khác nhau.

Trưởng thành từ những trải nghiệm thực tế trong môi trường đại học

Bước vào môi trường đại học, Hà từng trải qua giai đoạn bỡ ngỡ và chưa thực sự dám thể hiện bản thân. Tuy nhiên, nhờ sự khích lệ từ thầy cô và bạn bè, cô dần tham gia nhiều hoạt động như dẫn chương trình cho các sự kiện, tham gia các hoạt động Đoàn – Hội và các chương trình dành cho sinh viên. Những trải nghiệm này không chỉ giúp Hà rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm mà còn giúp cô xây dựng bản lĩnh cá nhân và khả năng thích nghi trong môi trường năng động.

Thái Hà trong vai trò TNV dự án Sách Nối Dốc

Song song với đó, việc cân bằng giữa học tập và hoạt động cũng là một thử thách. Tuy nhiên, Hà cho biết cô luôn đặt việc học làm nền tảng, từ đó sắp xếp thời gian hợp lý để vừa đảm bảo kết quả học tập, vừa tích lũy kinh nghiệm thực tế. “Việc học giúp mình có nền tảng, còn trải nghiệm giúp mình hiểu cách áp dụng những kiến thức đó vào thực tế”, cô nói. Nhìn lại quãng thời gian đại học, Hà cho rằng đó là giai đoạn quan trọng để mỗi người trẻ khám phá bản thân và xây dựng định hướng lâu dài.

Lan tỏa giá trị tích cực và theo đuổi sự phát triển bền vững

Không chỉ dừng lại ở học tập và hoạt động cá nhân, Hà còn tham gia các hoạt động cộng đồng với mong muốn đóng góp những giá trị tích cực cho xã hội. Cô từng tham gia truyền thông cho một số dự án thiện nguyện và đồng hành cùng các hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Một trong những trải nghiệm đáng nhớ là khi tham gia dự án trao tặng sách cho học sinh tại các khu vực khó khăn.

Theo Hà, những đóng góp dù nhỏ nhưng nếu xuất phát từ sự chân thành đều có thể tạo ra ảnh hưởng tích cực. “Không nhất thiết phải làm điều gì quá lớn lao, chỉ cần mỗi người ý thức được trách nhiệm của mình thì đã có thể tạo ra sự thay đổi”, cô chia sẻ.

Châm ngôn sống mà Hà theo đuổi là: “Nhan sắc nào cũng sẽ tàn phai nhưng tri thức thì sẽ ở lại mãi.” Với cô, tri thức là nền tảng giúp mỗi người phát triển bền vững và tự tin hơn trong hành trình của mình. Theo Hà, trong thời đại hiện nay, việc xây dựng hình ảnh cá nhân là cần thiết, nhưng điều quan trọng hơn vẫn là nội lực bên trong. Sự cân bằng giữa phát triển tri thức và hoàn thiện bản thân chính là chìa khóa để người trẻ tiến xa và đóng góp nhiều giá trị hơn cho xã hội.

(Ảnh: NVCC)