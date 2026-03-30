Nguyễn Linh Chi - Nữ sinh học song trường tích cực hoạt động nghệ thuật và phong trào sinh viên

SVO - Nguyễn Linh Chi (sinh năm 2004) hiện là sinh viên năm 4 ngành Văn hóa học, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời là sinh viên năm 2 Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Không chỉ duy trì việc học song song tại hai môi trường đào tạo, Linh Chi còn tích cực tham gia hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ, diễn viên múa tự do, đồng thời tham gia công tác Hội và tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật, ghi dấu ấn qua nhiều sự kiện văn hóa - nghệ thuật lớn.

Theo đuổi nghệ thuật từ giảng đường đến sân khấu

Hành trình đến với nghệ thuật của Linh Chi không bắt đầu từ một kế hoạch mà từ những bước đi tưởng như ngẫu nhiên nhưng lại trở thành cơ duyên quan trọng. Linh Chi cho biết: “Trước đây mình chỉ coi âm nhạc là sở thích, từng thích Kpop, thích tập hát và nhảy, nhưng chưa từng nghĩ sẽ theo học chuyên nghiệp. Khi học lớp 12, mình từng mất định hướng và chọn ngành học với tâm lý ‘đến đâu thì đến’”. Bước ngoặt đến khi Linh Chi trúng tuyển đại học và tham gia casting vào Câu lạc bộ Nghệ thuật SOL. Từ một người còn tự ti về kỹ năng, sau hai năm hoạt động tích cực, cô dần tiến bộ về giọng hát và tự tin hơn khi đứng trên sân khấu.

Linh Chi lựa chọn theo đuổi song song con đường học thuật và nghệ thuật.

Đến cuối năm thứ hai đại học, được bạn bè động viên, Linh Chi quyết định tự ôn luyện và thi vào Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Dù gia đình không có điều kiện cho theo học các lớp ôn luyện thanh nhạc bên ngoài, Linh Chi vẫn lựa chọn tự học, tự luyện tập và tham gia kỳ thi tuyển sinh. Năm 2024, cô trúng tuyển và chính thức theo đuổi con đường nghệ thuật một cách bài bản.

Việc theo học song song hai môi trường đào tạo học thuật và nghệ thuật mang đến cho Linh Chi cả thuận lợi lẫn thử thách. Hai lĩnh vực với những yêu cầu khác nhau giúp nữ sinh mở rộng kiến thức, phát triển tư duy và có cơ hội gặp gỡ, học hỏi từ nhiều thầy cô, nghệ sĩ và bạn bè trong các môi trường khác nhau.

Linh Chi biểu diễn tại chương trình “Những bông lau bằng thép” trên QPVN.

Tuy nhiên, việc học hai trường với lịch học dày đặc cũng đặt ra không ít áp lực. Linh Chi chia sẻ: “Khó khăn nhất là việc di chuyển và sắp xếp thời gian. Có những ngày mình phải đi lại giữa hai trường nhiều lần vì trùng lịch học. Đặc biệt, kỳ thi của hai trường thường rơi vào cùng thời điểm nên mình phải ôn nhiều môn cùng lúc, đó là khoảng thời gian khá quá tải và áp lực”. Dù vậy, chính những trải nghiệm này đã giúp nữ sinh rèn luyện khả năng quản lý thời gian, tính kỷ luật và sự kiên trì để theo đuổi con đường mình đã lựa chọn.

Linh Chi biểu diễn tại lễ trao giải.

Trưởng thành từ sân khấu đến công tác tổ chức nghệ thuật

Hiện đang hoạt động với vai trò ca sĩ tự do, song Linh Chi cho biết bản thân vẫn đang trong quá trình học tập, rèn luyện và thực tập nghề. Xuất phát từ Câu lạc bộ Nghệ thuật SOL - nơi có đội vũ đoàn thường xuyên tham gia biểu diễn tại các chương trình và sự kiện nghệ thuật, Linh Chi có cơ hội được các anh chị trong câu lạc bộ tin tưởng, tạo điều kiện tham gia biểu diễn. Những lần đứng trên sân khấu lớn đã trở thành môi trường thực tế giúp cô tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành hơn trong nghề.

Linh Chi trong lần đầu tiên đến Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Không chỉ tham gia biểu diễn, Linh Chi còn đảm nhiệm vai trò Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghệ thuật SOL và từng tham gia Ban tổ chức nhiều chương trình như SOL SHOW I, II và các liveshow nghệ thuật của câu lạc bộ. Trước khi đảm nhiệm vai trò Phó Chủ nhiệm, Linh Chi có hai năm phụ trách vị trí Trưởng Ban Hậu cần, trực tiếp tham gia vào công tác tổ chức và vận hành chương trình. Quá trình này giúp cô tích lũy nhiều kỹ năng như lập kế hoạch chi tiết, quản lý hậu cần gồm đạo cụ, trang phục, sân khấu, xử lý các tình huống phát sinh, phối hợp làm việc nhóm dưới áp lực cao và kỹ năng quản lý nhân sự trong ban tổ chức.

Linh Chi từ năm nhất đại học đã có cơ hội tham gia các chương trình biểu diễn.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Linh Chi còn tích cực tham gia công tác Hội và phong trào sinh viên tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Môi trường hoạt động tập thể đã giúp cô rèn luyện nhiều kỹ năng quan trọng như làm việc nhóm, lắng nghe và tôn trọng ý kiến khác biệt, đồng thời học cách phân công công việc, động viên các thành viên và chịu trách nhiệm khi có vấn đề phát sinh.

Đam mê nghệ thuật cần được nuôi dưỡng bằng sự kiên trì và kỷ luật

Việc từng tham gia biểu diễn tại nhiều chương trình lớn như các lễ trao giải, chương trình nghệ thuật cấp quốc gia và các sự kiện của các cơ quan, đơn vị đã mang lại cho Linh Chi nhiều trải nghiệm đáng quý trên hành trình theo đuổi nghệ thuật. Với nữ sinh, mỗi sân khấu không chỉ là nơi biểu diễn mà còn là môi trường rèn luyện bản lĩnh, tác phong làm nghề và sự chuyên nghiệp trong từng chi tiết. Linh Chi chia sẻ: “Những sân khấu lớn giúp mình nhận ra giá trị của sự nỗ lực. Từ một cô sinh viên bình thường, mình có cơ hội đứng chung sân khấu với nhiều nghệ sĩ tên tuổi, được va chạm với môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp. Kể cả những sân khấu nhỏ hơn cũng mang lại cho mình cảm giác thành tựu và tiếp thêm động lực rất lớn”.

Linh Chi nhận giải thưởng Tuổi trẻ Nhân Văn.

Song song với hoạt động biểu diễn, nữ sinh vẫn duy trì việc học tại hai môi trường đào tạo khác nhau, vì vậy việc sắp xếp thời gian luôn phải tính toán kỹ lưỡng. Linh Chi cho biết lịch học khá dày, tuy nhiên cô luôn tận dụng những khoảng thời gian trống để tham gia hoạt động câu lạc bộ và đi biểu diễn, nhưng vẫn đặt việc học lên hàng đầu. “Mình luôn cố gắng sắp xếp lịch diễn và hoạt động câu lạc bộ sao cho không ảnh hưởng đến việc học. Với mình, việc học vẫn là ưu tiên trước tiên”, Linh Chi cho biết.

Trong thời gian tới, Linh Chi cho biết cô sẽ tập trung hoàn thành chương trình học ngành Văn hóa học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đồng thời tiếp tục rèn luyện chuyên sâu về ngành Thanh nhạc. Bên cạnh việc học, nữ sinh mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm biểu diễn, tham gia nhiều chương trình nghệ thuật quy mô lớn hơn và từng bước hoàn thiện bản thân để theo đuổi con đường ca hát một cách nghiêm túc và lâu dài.

Linh Chi tham gia thi học kỳ môn Thanh nhạc.

Gửi gắm tới các bạn sinh viên đang theo đuổi đam mê nghệ thuật, Linh Chi chia sẻ: “Hãy dám thử và đừng sợ thất bại. Con đường nghệ thuật không dễ dàng, sẽ có lúc tự ti, áp lực, thậm chí muốn bỏ cuộc, nhưng nếu thật sự yêu thích thì hãy kiên trì. Hãy bắt đầu từ những sân khấu nhỏ nhất, học hỏi từ mỗi lần đứng trên sân khấu, vì đam mê khi đi cùng với nỗ lực sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn mình nghĩ”.

(Ảnh: NVCC)