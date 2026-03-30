Nữ sinh thủ khoa ngành Ngôn ngữ Ả Rập và hành trình chinh phục môi trường quốc tế

SVO - Không chỉ dừng lại ở danh hiệu thủ khoa đầu vào ngành Ngôn ngữ Ả Rập tại Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Lâm Linh Nhi (sinh năm 2004) còn từng bước mở rộng giới hạn của bản thân qua những trải nghiệm học tập và hoạt động thực tiễn. Từ giảng đường đại học đến môi trường quốc tế tại Qatar, hành trình ấy được tạo nên bởi sự chủ động, tinh thần dấn thân và khát khao tìm kiếm những cơ hội mới trong một thế giới đang không ngừng dịch chuyển.

Lâm Linh Nhi - Thủ khoa đầu vào ngành Ngôn ngữ Ả Rập, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Khi ngôn ngữ trở thành cánh cửa mới cho tương lai

Cơ duyên đến với ngôn ngữ Ả Rập của Linh Nhi được định hình từ những định hướng ban đầu của gia đình. Khi tìm hiểu về một ngành học còn khá mới mẻ nhưng giàu tiềm năng, Nhi dần bị cuốn hút không chỉ bởi ngôn ngữ mà còn bởi chiều sâu văn hóa của các quốc gia Ả Rập. “Sau khi tìm hiểu về ngôn ngữ này mình cảm thấy yêu thích cả về văn hóa Ả Rập nữa. Bởi khi mình học không chỉ học ngôn ngữ mà còn học và tìm hiểu về văn hóa của các quốc gia Ả Rập”, Nhi chia sẻ.

Với Nhi, việc học không đơn thuần là tiếp cận một hệ thống ngôn ngữ mới, mà còn là hành trình khám phá bản sắc, con người và những giá trị văn hóa đặc trưng của cả một khu vực rộng lớn. Chính sự gắn bó ấy đã trở thành động lực để Nhi kiên trì theo đuổi ngành học, ngay cả khi phải đối mặt với những khó khăn ban đầu như hệ chữ viết hoàn toàn khác biệt hay cách phát âm phức tạp. Khi gặp giai đoạn mất động lực hay khó khăn, Nhi lựa chọn việc đối mặt và vượt qua: “Mình thường chia nhỏ mục tiêu để dễ bắt đầu lại, đồng thời nhắc bản thân về mục tiêu dài hạn để giữ định hướng. Bên cạnh đó, mình linh hoạt thay đổi cách học và cho phép nghỉ ngắn khi cần, để duy trì năng lượng và quay lại học tập hiệu quả hơn”. Từ nền tảng đam mê ban đầu, hành trình học tập của Nhi dần dần được tô điểm bằng những trải nghiệm thực tế và các hoạt động ngoại khóa, tạo nên một hướng đi rõ ràng và bền vững.

Hành trình học tập và những bước tiến ra thế giới

Quá trình học tập và trở thành thủ khoa đầu vào của Linh Nhi đã được bạn xác định và phấn đấu ngay từ khi còn đang học tại trường cấp 3, “Vì trong quá trình học tập ở trường cấp 3, mình cũng cố gắng, chăm chỉ và nỗ lực hết sức để đạt được điểm số trộm vía trong kì thi THPT Quốc gia năm 2022. Nên yếu tố quan trọng để mình đạt được danh hiệu thủ khoa đầu vào chắc là nhờ sự chăm chỉ, cố gắng hết mình”. Từ danh hiệu ấy, Nhi không xem đó là đích đến mà là một điểm khởi đầu cho hành trình dài phía trước. Nhận thức rõ lợi thế và áp lực đi kèm, Nhi chủ động đặt ra cho mình những mục tiêu cao hơn, không ngừng trau dồi kiến thức và kỹ năng để sẵn sàng nắm bắt cơ hội. Chính sự nỗ lực bền bỉ ấy đã giúp Nhi từng bước chạm tới những trải nghiệm quốc tế, từ các chương trình học tập, giao lưu đến môi trường học tập tại nước ngoài. Hành trình đó không chỉ là sự tiếp nối của thành tích ban đầu, mà còn là minh chứng cho tinh thần cầu tiến và khả năng biến cơ hội thành bước đệm để vươn xa hơn.

Linh Nhi (thứ 3 từ bên phải sang) ghi dấu ấn quốc tế với suất học bổng trao đổi một năm tại Đại học Qatar (2023 – 2024).

Nhi vinh dự được là một trong những thành viên của đội tuyển Việt Nam tham gia thi đấu tại Cuộc thi Tranh biện Tiếng Ả Rập khu vực Châu Á năm 2025 tại Muscat, Oman.

Đến với Qatar - một quốc gia Trung Đông xa xôi với bao điều mới lạ nhưng Linh Nhi đã học cách thích nghi rất tốt với môi trường và con người nơi đây. Khi được hỏi về sự khác biệt giữa môi trường học tập ở Việt Nam và Trung Đông, Nhi chia sẻ: “Mình thấy khác biệt lớn nhất đó chính là nhịp sống và học tập của 2 môi trường. Trong khi ở Việt Nam mình luôn quay cuồng với deadline và các hoạt động ngoại khóa của trường thì khi đi du học mình cảm thấy ở bên Qatar mọi thứ đều chill và chậm hơn không có liên tục và dồn dập khi mình học tại Việt Nam”.

Linh Nhi nhanh chóng hòa nhập, thích nghi với môi trường và các bạn tại đất nước Trung Đông xa xôi.

Về bản thân, Nhi cũng chia sẻ rằng: “Sau khi học 1 năm tại Qatar, mình cảm thấy bản thân cũng trưởng thành hơn nhiều so với hồi năm 1, mình có thêm nhiều hứng thú hơn đối với ngành học và càng thêm yêu và khao khát chinh phục tiếng Ả Rập hơn”.

Tích cực cống hiến hết mình

Ngoài việc cố gắng học tập xuất sắc, Linh Nhi còn rất tích cực trong các phong trào Đoàn - Hội với vai trò Bí thư Liên chi đoàn và tham gia hàng loạt sự kiện lớn của các Đại sứ quán (UAE, Palestine, Ai Cập…). Nhi luôn cố gắng cân bằng, duy trì song song việc học tập và việc tham gia các hoạt động ngoại khoá: “Để làm được điều đó thì mình cần phải biết được đâu là việc ưu tiên mình cần làm và sẽ phải thực hiện trước, và đối với mình việc học lúc nào cũng là ưu tiên hàng đầu”.

Mới đây nhất, Nhi cũng vinh dự được tham gia đóng góp trong công tác phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV năm 2026.

Linh Nhi luôn cảm thấy tự hào và may mắn khi có cơ hội được cống hiến cũng như tích cực tham gia vào các hoạt động để trau dồi bản thân, mở rộng vốn kiến thức cũng như trải nghiệm. “Vì khi mình tham gia hoạt động ngoại khoá, mình sẽ làm việc với nhiều người khác nhau sẽ trau dồi được những kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổ chức quản lý và kỹ năng xử lý tình huống. Thêm vào đó, qua các hoạt động ngoại khóa mình có thêm cơ hội được giao lưu học giỏi rất nhiều từ những anh chị tiền bối, các bạn và thêm gắn kết với các em khóa sau”, Nhi chia sẻ.

Từng bước định hướng tương lai

Linh Nhi cho biết, tiềm năng của ngôn ngữ Ả Rập trong tương lai là rất lớn, dựa vào việc hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia Ả Rập đang ngày càng phát triển mạnh. Khi được hỏi về định hướng tương lai trong những năm tới, Nhi không ngần ngại chia sẻ rằng: “Hiện tại mình cũng chỉ đặt mục tiêu có thể học tập thật tốt và tích lũy ngày càng nhiều trải nghiệm liên quan đến văn hóa Ả Rập, làm giàu thêm vốn hiểu biết của bản thân. Mình mong bằng những kiến thức và vốn hiểu biết của mình sẽ giúp cho thị trường Ả Rập được phát triển mạnh mẽ hơn tại Việt Nam và truyền được cảm hứng học tiếng Ả Rập đến nhiều người ở Việt Nam”. Với những người trẻ đang loay hoay đi tìm con đường của mình, Nhi cũng muốn gửi gắm: “Không ai có sẵn một con đường hoàn hảo ngay từ đầu. Điều quan trọng là dám thử, dám sai và kiên trì với lựa chọn của mình. Khi bạn bắt đầu hành động, dù nhỏ thôi, hướng đi sẽ dần rõ ràng hơn”.

Hành trình từ một tân sinh viên đạt danh hiệu thủ khoa đến những trải nghiệm học tập quý báu và hoạt động trong môi trường quốc tế đã cho thấy sự trưởng thành rõ nét của một người trẻ dám bước ra khỏi vùng an toàn. Không dừng lại ở những thành tích đã đạt được, Nhi vẫn đang tiếp tục tích lũy, hoàn thiện bản thân và hướng tới những mục tiêu xa hơn trong tương lai. Câu chuyện ấy không chỉ là hành trình cá nhân, mà còn phần nào phản ánh hình ảnh một thế hệ sinh viên năng động, chủ động hội nhập và sẵn sàng khẳng định mình trong thế giới không ngừng biến đổi.

