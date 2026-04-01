Phùng Thị Thanh Thu: Đảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2026

SVO - Phùng Thị Thanh Thu - sinh viên năm 3 ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Quy Nhơn là đảng viên trẻ tiêu biểu của tỉnh Gia Lai năm 2026. Với sự nỗ lực trong học tập, tích cực trong công tác Đoàn - Hội và tinh thần trách nhiệm của một đảng viên trẻ, Thanh Thu đang từng bước khẳng định bản lĩnh của sinh viên sư phạm trong thời kỳ mới.

Phùng Thị Thanh Thu - sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn.

Ước mơ trở thành cô giáo và hành trình phấn đấu của đảng viên trẻ

Sinh ra và lớn lên tại tỉnh Phú Thọ, Phùng Thị Thanh Thu sớm nuôi dưỡng ước mơ trở thành giáo viên, tình yêu với trẻ nhỏ cùng sự ảnh hưởng từ mẹ đã định hình lựa chọn nghề nghiệp của Thu. “Làm giáo viên là ước mơ của mình từ nhỏ. Mình yêu trẻ và cảm thấy bản thân phù hợp với công việc này”, Thu chia sẻ.

Được gia đình ủng hộ, nữ sinh mạnh dạn rời quê nhà vào tỉnh Bình Định học tập (nay là tỉnh Gia Lai). Đối với Thu, học sư phạm không chỉ là theo đuổi một nghề nghiệp mà còn là hành trình chuẩn bị để trở thành người truyền cảm hứng cho thế hệ học sinh trong tương lai.

Phùng Thị Thanh Thu được kết nạp Đảng từ khi còn học tại Trường THPT Vĩnh Yên. Với Thu, lý tưởng phấn đấu vào Đảng được hun đúc từ những bài học lịch sử về truyền thống cách mạng và sự hy sinh của những thế hệ đi trước. “Những câu chuyện về tinh thần đấu tranh, sự hy sinh của các thế hệ cha anh đã thôi thúc mình phấn đấu để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng, tiếp nối trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước”, Thu tâm sự.

Hiện nay, Thu là Phó Bí thư Chi bộ Sinh viên khối Sư phạm 2, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Quy Nhơn, Ủy viên BTV Liên chi Đoàn khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non, Bí thư Chi đoàn Giáo dục Tiểu học K46A. Hai năm liên tiếp đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Thu cho rằng bản lĩnh của người đảng viên trẻ thể hiện ở sự kiên định lý tưởng, tinh thần dám nghĩ dám làm và không ngại khó khăn.

Nhận bằng khen Đảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2026.

“Kỷ luật là nền tảng để giữ vững trách nhiệm trong học tập và công việc, còn tinh thần nêu gương thể hiện qua việc sống mẫu mực, lan tỏa năng lượng tích cực đến tập thể”, Thu bộc bạch. Danh hiệu “Đảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2026” đối với Thu không chỉ là niềm vinh dự mà còn là động lực để tiếp tục rèn luyện và cống hiến.

Trưởng thành từ phong trào Đoàn - Hội và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ

Song song với học tập, Phùng Thị Thanh Thu tích cực tham gia các hoạt động phong trào sinh viên. Đối với cô, công tác Đoàn - Hội là môi trường giúp rèn luyện nhiều kỹ năng quan trọng như tổ chức hoạt động, giao tiếp, làm việc nhóm và quản lý thời gian.

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của Thu là khi tham gia Hội trại “Tuổi trẻ vì an ninh Tổ quốc” tổ chức tại Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (tỉnh Tây Ninh). Chuyến đi không chỉ giúp Thu có cơ hội giao lưu với nhiều đoàn viên, thanh niên tiêu biểu đến từ các tỉnh, thành phía Nam mà còn mang lại những bài học quý giá về truyền thống cách mạng.

Tham gia Hội trại Tuổi trẻ vì an ninh Tổ quốc năm 2025.

Theo Thu, để phong trào sinh viên ngày càng thiết thực, các hoạt động cần gắn với nhu cầu học tập và rèn luyện thực tế của sinh viên, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và sẻ chia trong mỗi bạn trẻ. Để cân bằng giữa học tập và hoạt động phong trào, Thu luôn lập kế hoạch rõ ràng cho từng tuần, xác định ưu tiên công việc và tận dụng thời gian hợp lý. Với Thu, phong trào thanh niên không phải là “gánh nặng” mà đây là môi trường giúp rèn luyện kỹ năng, bổ trợ cho quá trình học tập.

Trong thời gian tới, nữ sinh sư phạm mong muốn hoàn thành tốt việc học để trở thành một giáo viên tâm huyết, góp phần giáo dục thế hệ trẻ. “Mình muốn đem tri thức và tinh thần cống hiến để khơi dậy tình yêu học tập, ý thức trách nhiệm với cộng đồng ở các em học sinh; đồng thời lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích trong phong trào thanh niên”, Thu bày tỏ.

Thu chia sẻ, trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, vai trò của người giáo viên không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức mà còn là người đồng hành, khơi gợi tư duy và sáng tạo cho học sinh. “Giáo viên cần tạo môi trường học tập nhân văn, giúp học sinh phát huy năng lực, biết tự học và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn”, Thu bày tỏ.

Thanh Thu là Phó Bí thư Chi bộ Sinh viên khối Sư phạm 2, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Quy Nhơn.

Gửi gắm thông điệp đến sinh viên, Thu cho rằng điều quan trọng nhất là giữ vững lý tưởng, kiên trì rèn luyện và không ngừng học hỏi: “Mỗi nỗ lực hôm nay, dù nhỏ đều góp phần tạo nên giá trị cho ngày mai. Phải tin vào bản thân và sống có trách nhiệm để cùng xây dựng một thế hệ sinh viên năng động, bản lĩnh”.

Thành tích nổi bật của Phùng Thị Thanh Thu: - Bằng khen Đảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2026 của Tỉnh đoàn Gia Lai; - Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn: Sinh viên giỏi năm học 2023-2024 và 2024-2025; - Giấy khen của BCH Đoàn Trường Đại học Quy Nhơn: Có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2023-2024 và 2024-2025; - Bằng khen của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Định: Đã có thành tích xuất sắc trong Hội trại Tuổi trẻ vì an ninh Tổ quốc năm 2025; - Giấy khen của BCH Đoàn Trường Đại học Quy Nhơn: Thí sinh đạt thành tích xuất sắc trong Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Quy Nhơn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024-2027.

