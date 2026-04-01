Nữ sinh dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu toàn quốc viết tiếp ước mơ mang tri thức cống hiến cho quê hương

SVO - Sinh ra và lớn lên ở vùng cao tỉnh Điện Biên, Cà Thị Thái Nhi (sinh năm 2006), dân tộc Hà Nhì, đạt 28,4 điểm khối C00 và hiện là sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Với thành tích học tập nổi bật, Thái Nhi được tuyên dương là học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu toàn quốc năm 2025, tiếp thêm động lực để nữ sinh nuôi dưỡng ước mơ trở về quê hương, cống hiến cho cộng đồng.

Từ bản vùng cao đến giảng đường đại học

Sinh ra và lớn lên ở Bản Sen Thượng, xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên, Thái Nhi đã có một hành trình đầy nỗ lực để đi từ bản làng vùng cao đến giảng đường đại học. Lớn lên trong điều kiện học tập còn nhiều thiếu thốn, Thái Nhi sớm nhận ra rằng học tập là con đường quan trọng nhất để thay đổi tương lai. Từ suy nghĩ đó, nữ sinh luôn kiên trì vượt qua khó khăn, không ngừng nỗ lực để theo đuổi ước mơ học tập và chinh phục cánh cửa đại học.

Thái Nhi nhận bằng khen tại Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu toàn quốc năm 2025.

Trong điều kiện vùng cao còn nhiều trở ngại, từ việc thiếu tài liệu học tập, điều kiện đi lại khó khăn đến môi trường học tập còn hạn chế, Thái Nhi vẫn luôn chủ động tìm cách học tập. Ngoài thời gian học trên lớp, Thái Nhi tận dụng mạng để tìm kiếm tài liệu, học qua các bài giảng miễn phí và video học tập trực tuyến. Nhờ tinh thần tự học và sự kiên trì, kết quả học tập của Thái Nhi từng bước được cải thiện. “Ở vùng cao, điều kiện học tập còn khó khăn nên mình phải tự học là chính. Mình tranh thủ thời gian, tìm tài liệu trên mạng và học qua các bài giảng miễn phí để có thêm kiến thức”, Thái Nhi chia sẻ.

Thái Nhi tham gia hoạt động giao lưu trong khuôn khổ lễ tuyên dương.

Lựa chọn ngành Sư phạm Lịch sử, Thái Nhi cho biết đó không chỉ là niềm yêu thích đối với môn học mà còn xuất phát từ tình yêu quê hương Điện Biên - mảnh đất gắn liền với Chiến thắng Điện Biên Phủ. Chính những giá trị lịch sử của quê hương đã nuôi dưỡng trong Thái Nhi mong muốn trở thành giáo viên, truyền đạt kiến thức lịch sử một cách gần gũi, sinh động hơn tới học sinh. “Mình muốn giúp các bạn học sinh hiểu đúng và thêm yêu lịch sử dân tộc, để môn Lịch sử không còn khô khan mà trở nên hấp dẫn và ý nghĩa hơn”, Thái Nhi bày tỏ.

Khát vọng mang tri thức trở về vùng cao

Với những nỗ lực không ngừng trong học tập, Thái Nhi đạt 28,4 điểm khối C00 và được tuyên dương là học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu toàn quốc năm 2025.

Thái Nhi tham gia chương trình tập huấn do Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức.

Thái Nhi cho biết, danh hiệu này không chỉ mang lại niềm vui mà còn tiếp thêm động lực để cô hoàn thiện bản thân, tích lũy kiến thức và hướng tới những đóng góp cụ thể cho cộng đồng. “Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của mình trong thời gian qua mà còn là động lực để mình cố gắng nhiều hơn nữa, hoàn thiện bản thân và đóng góp cho cộng đồng, xã hội”, Thái Nhi chia sẻ.

Bước vào môi trường đại học, Thái Nhi sớm nhận ra nhiều khác biệt so với giai đoạn học phổ thông. Điều kiện học tập được cải thiện, nguồn tài liệu đa dạng hơn, song yêu cầu về tính chủ động và khả năng tự học cũng cao hơn. Theo Thái Nhi, sự thay đổi đó ban đầu tạo ra không ít áp lực, nhưng đồng thời cũng giúp sinh viên rèn luyện tư duy độc lập, khả năng thích ứng và ý thức tự chịu trách nhiệm với việc học của mình. Chính quá trình ấy đã giúp nữ sinh trưởng thành hơn, chủ động hơn trong học tập cũng như xác định rõ hơn định hướng tương lai.

Thái Nhi tham gia hoạt động trải nghiệm thực tế và chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh do Khoa Lịch sử tổ chức.

Theo học ngành Sư phạm Lịch sử, Thái Nhi đặt mục tiêu sau khi tốt nghiệp sẽ trở về quê hương hoặc công tác tại những địa bàn còn nhiều khó khăn, nơi điều kiện tiếp cận giáo dục của học sinh vẫn còn hạn chế. Cô mong muốn có thể góp phần nâng cao chất lượng dạy học, đồng thời khơi gợi hứng thú học tập cho học sinh, đặc biệt với môn Lịch sử.

Để làm được điều đó, Thái Nhi cho biết sẽ hướng tới việc ứng dụng công nghệ vào giảng dạy, kết hợp các hình thức học tập trực quan, sinh động nhằm giúp bài học trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với học sinh. “Mình mong muốn có thể trở về quê hương, mang những kiến thức đã học để truyền đạt lại cho các em học sinh, giúp các em học tốt hơn và yêu thích môn Lịch sử hơn”, Thái Nhi bày tỏ.

Bên cạnh việc học, Thái Nhi tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội và phong trào sinh viên để học hỏi kinh nghiệm, mở rộng mối quan hệ và nâng cao kỹ năng mềm, từ đó hoàn thiện bản thân một cách toàn diện hơn.

Thái Nhi chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu trong khuôn khổ Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu toàn quốc năm 2025.

Từ trải nghiệm của bản thân, Thái Nhi cho rằng đối với học sinh vùng cao, giáo dục không chỉ đơn thuần là việc học chữ mà còn là cơ hội để thay đổi cuộc sống. Trong điều kiện học tập còn nhiều thiếu thốn, việc được đến trường đã là một cơ hội quý giá. Giáo dục không chỉ giúp các em mở rộng hiểu biết, tự tin hơn mà còn mang đến nhiều lựa chọn cho tương lai, thay vì bó hẹp trong hoàn cảnh hiện tại. Theo Thái Nhi, khi một người được học tập đầy đủ, không chỉ bản thân thay đổi mà còn có thể góp phần giúp gia đình và quê hương phát triển.

Thái Nhi lưu lại khoảnh khắc tại “Vườn cây Tiến sĩ” tại trường.

Từ chính hành trình của mình, Thái Nhi mong muốn nhắn gửi tới các em học sinh vùng cao rằng hoàn cảnh khó khăn không phải là rào cản không thể vượt qua, điều quan trọng là phải có ước mơ, dám cố gắng và kiên trì theo đuổi mục tiêu. “Con đường học tập có thể vất vả hơn so với nhiều bạn khác, nhưng nếu không bỏ cuộc, các em hoàn toàn có thể bước vào giảng đường đại học và thay đổi tương lai của chính mình. Hãy tin rằng sự nỗ lực mỗi ngày sẽ mang lại kết quả xứng đáng”, Thái Nhi nhắn gửi.

(Ảnh: NVCC)