Siêu mẫu Xuân Lan áp lực khi trở lại màn ảnh, muốn diễn được nhiều dạng vai khác nhau

SVO - Đảm nhận vai phản diện phim kinh dị 'Thẩm mỹ viện âm phủ', siêu mẫu Xuân Lan bày tỏ có áp lực nhưng muốn thử thách bản thân.

Xuân Lan nổi tiếng với vai trò siêu mẫu, đạo diễn catwalk. Dù hoạt động chính ở mảng thời trang, cô dành tình yêu lớn cả với diễn xuất, có thời gian gắn bó với sân khấu kịch IDECAF và tham gia nhiều bộ phim như Những cô gái chân dài, Người mẫu, Vua sân cỏ, Mối tình đầu của tôi… Cô từng sản xuất, đồng thời góp mặt trong hai phim Cái giá của hạnh phúc, Cưới vợ cho cha do ông xã Nguyễn Ngọc Lâm làm đạo diễn.

Nối tiếp hai dự án tự mình sản xuất, Xuân Lan tiếp tục cuộc chơi điện ảnh ở Thẩm mỹ viện âm phủ, với hình tượng tàn độc, hứa hẹn gây sóng gió cho nữ chính Ngọc Trinh. Lần đầu hóa thân vai diễn có sức nặng trong thể loại phim kinh dị là một trải nghiệm đặc biệt đối với siêu mẫu. Nhân vật không chỉ thuần là kẻ tà ác, mà còn là doanh nhân khôn ngoan, giỏi nắm bắt tâm lý người khác, có chiều sâu nội tâm và sự biến đổi cảm xúc liên tục.

Không chỉ tập trung cao độ về tâm lý và chú trọng diễn xuất bằng ánh mắt, Xuân Lan còn tìm hiểu về những truyền thuyết xoay quanh cõi âm cũng như các nguồn năng lượng bí ẩn. Nhờ vậy, cô có thể hiểu và thể hiện đúng ý đồ của đạo diễn. Đặc biệt, các cảnh quay cúng bái, xuất hồn lấy đi nhiều năng lượng, sức lực của cô.

Dù vậy, yếu tố tâm lý không phải quá khó đối với Xuân Lan. Thử thách lớn nhất đến từ việc hóa trang đặc biệt, đóng cảnh hành động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Cô kể: “Có những cảnh quay diễn ra trong làn khói dày đặc, trời mưa lạnh, nhiệt độ chỉ khoảng 10 độ C tại Đà Lạt. Tôi phải giữ tâm lý nặng nhiều giờ liền, để ê kíp có thể đặt nhiều góc máy và ánh sáng khác nhau mà không thể sai lệch cảm xúc ban đầu”.

Tuy áp lực, Xuân Lan cho rằng đây là cơ hội để cô thể hiện năng lực của mình. Cô muốn mình là một diễn viên đa dạng, diễn được nhiều dạng vai khác nhau. Trên phim trường, cô đặt nguyên tắc làm việc chỉn chu và hết lòng, để có thành quả xuất sắc cho các vai diễn của mình.

