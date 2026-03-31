Lee Jun Ho 'hâm nóng' người hâm mộ trong lần đầu tiên đến Thượng Hải

Xuất hiện giữa những tiếng reo hò nhiệt liệt từ người hâm mộ, Lee Junho đã mở đầu buổi giao lưu bằng lời chào nồng ấm. Sau đó, anh thỏa mãn sự tò mò của người hâm mộ bằng cách chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường và những khoảnh khắc trong cuộc sống thường nhật, bao gồm cả cảnh quay quảng cáo và quá trình làm tượng sáp tại bảo tàng Madame Tussauds.

Tiếp nối thông điệp ấm áp về việc luôn ở bên cạnh người hâm mộ được thể hiện qua bài hát chúc mừng năm mới Always vừa phát hành gần đây, Lee Junho đã chứng minh tình yêu phi thường của mình dành cho người hâm mộ bằng cách tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ cùng tên. Với những nỗ lực toàn cầu của anh ấy trong việc giao tiếp với người hâm mộ cả trong và ngoài nước, sự chú ý đang tập trung vào những hoạt động mà anh ấy sẽ tiếp tục thể hiện.

Lee Junho vừa được bổ nhiệm làm đại sứ quảng bá cho Busan, Thủ đô Thiết kế Thế giới (WDC) năm 2028.

Trong khi đó, ngoài chương trình giải trí Netflix, Kian's Bizarre B&B Season 2 Lee Junho dự kiến ​​sẽ gặp gỡ người hâm mộ thông qua nhiều hoạt động khác nhau, bao gồm một buổi hòa nhạc solo vào tháng Năm, kỷ niệm 15 năm ngày ra mắt tại Nhật Bản của 2PM.