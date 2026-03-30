Ánh Sáng AZA: 'Tôi từng rất sợ chị Tiên Tiên'

SVO - 'Em út' của 'Em xinh say hi' Ánh Sáng AZA ra mắt album đầu tay mang tên 'CHÓI' và bộc bạch nhiều suy tư ở tuổi đôi mươi.

Album CHÓI là hành trình yêu của gen Z qua lăng kính nhiều cảm xúc. Album như cuốn nhật ký ghi lại cảm xúc chân thực và đơn thuần nhất của một cô nàng tuổi đôi mươi trải qua các giai đoạn khác nhau của một cuộc tình.

Album gồm 11 track trong đó có 9 ca khúc gồm: Intro wee woo wee woo, Tâm trí lang thang, Lucky girl, SHINE, Day n nite, interlude chiều em, Tối nay, CHÓI (tai), Em biết ò!, It’s you, Chẳng thể nói ra. Qua album này, Ánh Sáng AZA thể hiện sự mới mẻ trong cách nhìn nhận hay kể chuyện về tình yêu của thế hệ mới.

"Em út" của Em xinh say hi cho biết: “Trong album, It’s you là bài giống mình nhất. Nhiều người thấy mình hồn nhiên, vui vẻ nhưng bản thân cũng có những khoảng lặng khó có thể nói thành lời”. Bên cạnh đó, Ánh Sáng AZA bày tỏ sự trân trọng với màn kết hợp cùng Tiên Tiên. Nữ ca sĩ tiết lộ, từng rất “sợ” đàn chị trước khi có cơ hội làm việc chung.

Đặc biệt, Ánh Sáng AZA còn có dịp hội ngộ Xuân Ca, khi cả hai từng là thành viên chung một nhóm nhạc trước đây. Xuân Ca không kìm được nước mắt khi nhắc về hành trình đồng hành cùng Ánh Sáng AZA từ năm 12 tuổi: “Những gì Ánh Sáng có hôm nay là hoàn toàn xứng đáng. Chị rất tự hào".

Tiếp nối chuỗi thành công vừa qua, 2026 sẽ là một năm mà Ánh Sáng AZA bùng nổ hơn bao giờ hết với hàng loạt sản phẩm lớn được ra mắt và chuỗi hoạt động kéo dài xuyên suốt như school tour hay uni tour.

Qua album này, Ánh Sáng AZA tham gia sản xuất, sáng tác, mà còn cho thấy tư duy âm nhạc vô cùng hiện đại, dám làm, dám thử nghiệm. Cô cũng cho thấy sự cầu toàn, chỉn chu đúng với tinh thần của một nghệ sĩ thế hệ mới.

So với các sản phẩm trước đó, album lần này cũng thể hiện rõ hơn sự trưởng thành khi bước qua tuổi 20 của Ánh Sáng AZA, bằng cách đan xen những ca khúc và giai điệu có phần suy tư, trăn trở về tình yêu.