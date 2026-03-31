'Nữ thần bom nước' Kwon Eunbi bất ngờ về chung nhà với G-Dragon và Taemin

Hợp đồng độc quyền của Kwon Eunbi với công ty quản lý Woollim Entertainment kết thúc vào ngày hôm nay. Kwon Eunbi đã quyết định chấm dứt mối quan hệ với Woollim Entertainment và sẽ không gia hạn hợp đồng.

Điểm đến mới của Kwon Eun Bi được cho là Tập đoàn Galaxy. Đã có xác nhận rằng, cả hai bên đã có những cuộc thảo luận tích cực về hợp đồng độc quyền cho đến gần đây, và việc phối hợp chi tiết hiện đang ở giai đoạn cuối. Đặc biệt, có tin đồn rằng, Tập đoàn Galaxy đã chủ động theo đuổi cô.

Tập ​​đoàn Galaxy, công ty thu hút sự chú ý khi hợp tác với ca sĩ G-Dragon, là công ty công nghệ giải trí AI đầu tiên của Hàn Quốc và đang mở rộng kinh doanh bằng cách kết hợp các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo và robot với nội dung giải trí.

Với việc chiêu mộ Kwon Eun Bi, công ty dường như đang sẵn sàng đẩy nhanh hơn nữa việc củng cố đội ngũ của mình bằng cách liên tiếp chiêu mộ các ngôi sao "tên tuổi" từ ngành giải trí. Trước đây, Tập đoàn Galaxy đã ký hợp đồng với thành viên Taemin của nhóm SHINee, ca sĩ Kim Jong Kook và diễn viên Song Kang Ho. Sự chú ý cũng đang tập trung vào những dự định tương lai của Kwon Eunbi.

Kwon Eunbi ra mắt năm 2014 và nổi tiếng vào năm 2018 khi được chọn làm thành viên của IZ*ONE thông qua chương trình tuyển chọn của Mnet, Produce 48. Sau khi IZ*ONE kết thúc hoạt động, cô chuyển sang sự nghiệp solo và phát hành nhiều bài hát, bao gồm Door, Glitch, Underwater, The Flash và Hello Stranger...

Đặc biệt, cô được mệnh danh là 'Nữ thần Waterbomb' nhờ sự hiện diện vô song trên sân khấu của Waterbomb, một lễ hội âm nhạc mùa Hè tiêu biểu. Cô đã khẳng định vị trí của mình bằng cách thu hút sự chú ý nhờ vóc dáng quyến rũ và phong thái cuốn hút trên sân khấu.