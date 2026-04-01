Cân bằng giữa học tập và hoạt động: Lựa chọn không dễ của nữ cán bộ Đoàn trẻ

SVO - Trong khi nhiều sinh viên buộc phải đánh đổi giữa điểm số và hoạt động phong trào, Huỳnh Thanh Trúc (sinh năm 2004) lại chọn cách giữ nhịp cả hai bằng một lịch trình dày đặc, kỷ luật khắt khe và không ít lần rơi vào trạng thái kiệt sức.

Ở lại sau tốt nghiệp: “Hành trình tại VAA không khép lại sau tấm bằng”

Huỳnh Thanh Trúc, cựu sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam, hiện là chuyên viên và Phó Bí thư Đoàn Học viện. Sau khi tốt nghiệp, cô không rời đi mà lựa chọn ở lại, tiếp tục gắn bó với môi trường đã gắn liền với tuổi trẻ của mình.

“Hành trình tại VAA không khép lại sau tấm bằng cử nhân. Mình quyết định chọn ở lại vì nơi đây không chỉ lưu giữ trọn vẹn những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất, mà còn là bệ phóng cho sự trưởng thành của mình”, Trúc nói.

Huỳnh Thanh Trúc tham dự Lễ tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2026 và nhận Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng Bộ Bộ Xây dựng.

Nhìn lại chặng đường đã qua, cô cho rằng thành tích học tập hay các danh hiệu không phải điều duy nhất đáng tự hào. “Niềm tự hào lớn lao nhất của mình là được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam khi còn rất trẻ”, cô chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh đây là dấu mốc định hình bản lĩnh cá nhân.

Việc được giao trọng trách, đại diện tiếng nói sinh viên và tham gia các diễn đàn thanh niên quy mô lớn, theo Trúc, không chỉ là cơ hội mà còn là áp lực buộc cô phải trưởng thành nhanh hơn.

Huỳnh Thanh Trúc nhận giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm học 2024 - 2025.

Những ngày “kiệt sức” và bài toán không được phép chọn

Để đạt các danh hiệu như “Sinh viên 5 tốt” hay giải thưởng Sao Tháng Giêng, Trúc cho rằng thử thách lớn nhất không nằm ở từng tiêu chí, mà là việc duy trì đồng thời tất cả.

“Bạn không thể chọn ưu tiên học hay ưu tiên hoạt động, mà buộc phải duy trì sự xuất sắc song song ở cả hai mặt trận”, cô nói.

Những năm cuối đại học là giai đoạn áp lực nhất. “Có những giai đoạn mình thực sự cảm thấy kiệt sức”, Trúc thừa nhận. Đó là khi cô vừa phải hoàn thành chương trình học chuyên ngành, vừa đảm nhận vai trò cán bộ Đoàn, trực tiếp tổ chức các chiến dịch và sự kiện lớn.

Huỳnh Thanh Trúc là đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại Hà Nội.

Việc liên tục chuyển đổi giữa hai vai trò, một sinh viên chịu áp lực điểm số trên lớp và một Phó Bí thư Đoàn phải điều phối công việc, nhân sự, đòi hỏi “sức bền và tinh thần trách nhiệm cực kỳ cao”.

Trúc đã lựa chọn đối mặt. “Mình vượt qua bằng kỷ luật thép với bản thân: chia nhỏ khối lượng công việc, lập kế hoạch chi tiết cho từng ngày và phân rõ mức độ ưu tiên”.

Bên cạnh đó, cô nhiều lần nhắc đến vai trò của tập thể. “Mình may mắn không phải bước đi một mình. Sự san sẻ, kề vai sát cánh của các đồng chí, đồng đội trong Ban Chấp hành là điểm tựa vững chắc nhất”, cô nói.

Huỳnh Thanh Trúc đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố năm học 2024 - 2025.

“Đừng tự buộc mình phải hoàn hảo ngay từ vạch xuất phát”

Ở vai trò Phó Bí thư Đoàn, Trúc cho rằng để không rơi vào trạng thái quá tải kéo dài, yếu tố quan trọng nhất là sự chuẩn bị và biết phân quyền.

“Sự chuẩn bị kỹ lưỡng là ‘vũ khí’ tối thượng để đánh bại sự quá tải”, cô nói, cho biết bản thân luôn lên kế hoạch chi tiết, thậm chí phác thảo trước các tình huống đối thoại hay phỏng vấn để giữ thế chủ động.

Tuy nhiên, cô cũng nhấn mạnh “nghệ thuật thực sự để không kiệt sức nằm ở kỹ năng phân quyền”, khi không ôm đồm mà đặt niềm tin vào cộng sự. Những khoảng nghỉ nhỏ, như việc ghi lại hình ảnh trong các hoạt động, cũng giúp cô cân bằng lại năng lượng.

Huỳnh Thanh Trúc trình bày tham luận trong “Diễn đàn thanh niên Việt - Trung với chủ đề Kế thừa nguồn gen đỏ” tại Hành trình đỏ, nghiên cứu học tập của thanh niên Việt Nam tại Bắc Kinh và Thiểm Tây (Trung Quốc).

Bước ngoặt trong tư duy của Trúc đến từ chuyến tham gia “Hành trình đổi mới nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam năm 2025” tại Bắc Kinh và Thiểm Tây (Trung Quốc). “Mình nhận ra những con số, dữ liệu không chỉ để hoàn thành một khóa luận, mà phải mang hơi thở của thực tiễn”, cô nói, đồng thời nhìn nhận việc học gắn liền với trách nhiệm đóng góp cho xã hội.

Dù vậy, hành trình này không thiếu những lúc chùn bước. “Mình cũng từng tự hỏi: ‘Mình có đang tự làm khó bản thân quá không?’”, Trúc chia sẻ. Nhưng điều giữ cô tiếp tục là “tình yêu vô điều kiện với màu áo xanh” và cảm giác khi nhìn thấy một chương trình khép lại trọn vẹn.

Huỳnh Thanh Trúc tham quan Vạn lý trường thành trong chuyến Hành trình đỏ, nghiên cứu học tập của thanh niên Việt Nam tại Bắc Kinh và Thiểm Tây (Trung Quốc)

Từ trải nghiệm của mình, Trúc cho rằng sinh viên không cần phải xây dựng một lộ trình hoàn hảo ngay từ đầu. “Quãng thời gian đại học là đặc quyền để được thử, được sai và được dấn thân”, cô nói.

Theo cô, thay vì loay hoay giữa nhiều lựa chọn, mỗi người nên tìm cho mình một “mỏ neo”, có thể là đam mê, lý tưởng hoặc một tập thể cùng chí hướng, để giữ định hướng. “Đừng tiếc mồ hôi và thanh xuân cho những hoạt động tập thể, vì đó sẽ là hành trang định vị bạn là ai trong tương lai”.