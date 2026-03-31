Nữ sinh GenZ vượt qua biến cố sức khoẻ, theo học ngành Dược để hiểu nghề và hiểu chính mình

SVO - Từng là sinh viên ngành Quản lý đất đai tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Nguyễn Thị Dung (sinh năm 2004) quyết định chuyển hướng sang học ngành Dược tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương sau thời gian dài điều trị bệnh và nhận ra mong muốn gắn bó với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Không chỉ học tập chuyên ngành, Dung còn tích cực tham gia hoạt động tình nguyện, từ đó tích lũy trải nghiệm thực tế, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và định hình rõ hơn mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Học Dược bắt đầu từ mong muốn tự chăm sóc sức khỏe

Sinh ra với thể trạng không tốt, thường xuyên đối mặt với những trận ốm vặt hay sốt cao, Dung từng ví mình trong quãng thời gian dài là “uống thuốc thay cơm”. Chính những trải nghiệm đó đã khiến cô nảy ra một quyết định táo bạo: học Dược để hiểu cơ thể mình, hiểu về thuốc và biết cách tự chăm sóc bản thân một cách khoa học. Sau thời gian theo học ngành Quản lý đất đai, Dung nhận ra niềm yêu thích thực sự của mình nằm ở lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Quyết định chuyển hướng sang học Dược không chỉ là lựa chọn nghề nghiệp, mà còn là lựa chọn cho chính cuộc sống của mình - một công việc ổn định, ý nghĩa, đồng thời cũng là cách để dung hòa giữa nguyện vọng của gia đình và mong muốn cá nhân.

Dung hiện theo học ngành Dược tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện cá nhân, với Dung, ngành Dược còn là một nghề mang giá trị nhân văn sâu sắc, bởi mỗi viên thuốc không chỉ là một sản phẩm y học mà còn là niềm tin, là hy vọng của người bệnh. Trong quá trình học tập tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, Dung được tiếp cận với những kiến thức nền tảng như dược lý, bào chế, kiểm nghiệm thuốc, dược liệu, giải phẫu - sinh lý học… Qua từng bài giảng, từng giờ thực hành, nữ sinh dần hiểu rằng người làm Dược không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn cần sự cẩn trọng, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao đối với sức khỏe cộng đồng.

Với Dung, học Dược không chỉ là lựa chọn nghề nghiệp mà còn là hành trình hiểu hơn về sức khỏe và chính mình.

Nữ sinh chia sẻ: “Mỗi ngày đến lớp, mình đều cảm thấy mình đang học một điều gì đó rất có ích, không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Mình được học cách hiểu cơ chế tác dụng của thuốc, học cách sử dụng thuốc an toàn, học cách tư vấn cho người bệnh. Mình nhận ra rằng nghề Dược không chỉ là bán thuốc, mà là đồng hành cùng sức khỏe của con người”.

Trong hành trình học tập đó, cô cũng bày tỏ sự biết ơn đối với thầy cô và nhà trường, những người đã truyền cho cô không chỉ kiến thức mà còn là niềm tin vào con đường mình đã chọn. “Mình rất biết ơn các thầy cô đã luôn tận tình chỉ dạy, không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy mình thái độ làm nghề, sự cẩn thận và trách nhiệm. Nhờ thầy cô, mình hiểu rằng làm trong ngành Dược là làm việc bằng cả chuyên môn và cái tâm”.

Dung tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa trong quá trình học tập.

Khi những ngã rẽ trở thành con đường

Trái ngược với vẻ ngoài có phần mỏng manh, Dung lại mang trong mình một tinh thần dấn thân qua các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Với Dung, tình nguyện không phải là những chuyến đi ngắn hạn hay những hoạt động mang tính phong trào, mà là một “trường đại học thứ hai”, nơi cô học được những bài học về con người, về sự sẻ chia và về trách nhiệm với xã hội. Chính từ những chuyến đi, những lần tiếp xúc với những hoàn cảnh khó khăn, Dung học được cách lắng nghe, thấu hiểu và biết đặt mình vào vị trí của người khác. Những trải nghiệm ấy không chỉ giúp cô rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng giao tiếp mà còn bồi đắp lòng trắc ẩn, một phẩm chất quan trọng đối với một người làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Dung tích cực tham gia các chương trình tình nguyện và hoạt động vì cộng đồng.

Nữ sinh chia sẻ: “Tình nguyện đã mang đến cho mình rất nhiều bài học mà sách vở không có. Mỗi thử thách giúp mình hiểu rằng đôi khi giới hạn của bản thân nằm ở sự thiếu tự tin chứ không chỉ ở sức khỏe”. Những trải nghiệm từ hoạt động cộng đồng, kết hợp với môi trường học tập kỷ luật và giàu tính chuyên môn của ngành Dược, đang từng ngày giúp cô trưởng thành hơn, vững vàng hơn với lựa chọn của mình. Với Dung, ngành Dược không chỉ cần kiến thức mà còn cần sự thấu cảm, bởi phía sau mỗi đơn thuốc luôn là một con người đang cần được giúp đỡ.

Dung từng bước trưởng thành hơn qua những hoạt động tập thể và trải nghiệm cộng đồng.

Cô còn cho biết hành trình của mình không phải là một con đường thẳng, mà là những ngã rẽ. Nhưng chính những ngã rẽ ấy lại giúp cô hiểu bản thân mình hơn và tìm thấy con đường phù hợp. Qua câu chuyện của bản thân, Dung cũng gửi gắm một thông điệp đến các bạn trẻ rằng không phải ai cũng thành công trên một con đường thẳng tắp, và việc bắt đầu lại đôi khi không phải là đi chậm hơn, mà là đi đúng hướng hơn. Thay đổi không phải là bỏ cuộc, mà là lựa chọn một con đường phù hợp với mình; thành công không dành cho người đi nhanh nhất, mà dành cho người kiên trì nhất; và nghịch cảnh nếu nhìn theo một cách khác, có thể trở thành động lực để mỗi người trưởng thành.

