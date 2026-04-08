Nữ sinh Ngoại giao mang theo nền tảng chuyên Sử để chinh phục ngành Trung Quốc học

SVO - Phạm Lan Hương hiện là sinh viên năm 2 ngành Trung Quốc học, Học viện Ngoại giao, từng đạt Huy chương Vàng Trại hè Hùng Vương, Giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử, Giải Đặc biệt cuộc thi tiếng Trung QTEDU Quảng Ninh, đồng thời sở hữu chứng chỉ HSK5, HSKK cao cấp và duy trì GPA xuất sắc ở bậc đại học. Từ nền tảng học sinh chuyên Sử đến định hướng Trung Quốc học, Lan Hương lựa chọn đi theo hướng kết hợp giữa kiến thức lịch sử và ngôn ngữ để mở rộng cơ hội học tập và nghề nghiệp.

Nối dài thành tích từ lớp chuyên Sử đến giảng đường đi học

Sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều là công nhân, Lan Hương sớm ý thức được việc học là con đường quan trọng để mở ra cơ hội cho bản thân. Từ những năm học THCS, Lan Hương đã có tình cảm đặc biệt với môn Lịch sử, một phần nhờ sự định hướng và tin tưởng của giáo viên. Càng học, Lan Hương càng nhận ra Lịch sử không khô khăn như nhiều người nghĩ, mà giúp hiểu sâu hơn về con người và những gì đã tạo nên hiện tại.

Lên THPT, Lan Hương theo học lớp chuyên Sử, Trường THPT Chuyên Hạ Long và tiếp tục theo đuổi môn học này với nhiều thành tích như Huy chương Vàng môn Lịch sử tại Trại hè Hùng Vương các trường THPT chuyên khu vực Trung du và miền núi phía Bắc năm 2022; Giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử năm 2023; Huy chương Bạc kỳ thi học sinh giỏi các trường THPT chuyên vùng Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm 2023; cùng nhiều giải thưởng cấp tỉnh các năm 2023, 2024.

Bên cạnh Lịch sử, cơ duyên đến với tiếng Trung của Lan Hương lại bắt đầu từ một điều rất tình cờ khi xem phim và tò mò học thử. Ban đầu chỉ là thử sức, nhưng càng học Lan Hương càng cảm thấy yêu thích và muốn theo đuổi nghiêm túc. Đến lớp 12, Lan Hương đứng trước lựa chọn khó khăn giữa Lịch sử, môn học đã theo đuổi nhiều năm và tiếng Trung, một hướng đi mới chưa thực sự chắc chắn. Không vội vàng quyết định, Lan Hương chọn cách đi song song cả hai con đường: vừa tiếp tục học và thi Lịch sử, vừa học tiếng Trung một cách bài bản. Trong quá trình đó, Lan Hương dần hiểu rõ bản thân và nhận ra hai lĩnh vực này không tách rời mà có thể bổ trợ cho nhau, khi nền tảng Lịch sử giúp hiểu sâu hơn về văn hóa và bối cảnh của Trung Quốc, từ đó hỗ trợ việc học ngôn ngữ.

Với những cố gắng, Lan Hương đạt nhiều kết quả nổi bật như Giải Đặc biệt cuộc thi tiếng Trung do Trung tâm QTEDU Quảng Ninh tổ chức năm 2023, đạt chứng chỉ HSK5 và HSKK cao cấp, được cấp chứng nhận tham gia trại hè của Đại học Khoa học và Công nghệ Vũ Hán và Đại học Ngoại ngữ Thiên Tân (Trung Quốc), trúng tuyển sớm vào nhiều trường đại học như Đại học Luật Hà Nội, Học viện Ngoại giao, Đại học Văn hóa Hà Nội, đồng thời trúng tuyển Đại học Sư phạm Hoa Đông (Thượng Hải) hệ tự phí năm 2025. Hiện tại, Lan Hương đang duy trì GPA xuất sắc tại Học viện Ngoại giao.

Ngoài việc học, Lan Hương còn tham gia câu lạc bộ tình nguyện và đi làm thêm với công việc gia sư, đứng lớp tại trung tâm. Những trải nghiệm này giúp Lan Hương rèn luyện sự kiên nhẫn, khả năng lắng nghe và tinh thần trách nhiệm. Lan Hương chia sẻ: “Mình nghĩ hành trình chọn ngành của mình không phải là từ bỏ Lịch sử để chọn tiếng Trung, mà là mang theo nền tảng cũ để đi tiếp trên một con đường mới. Nhờ có Lịch sử, mình hiểu sâu hơn về văn hóa và con người, và điều đó giúp mình học ngôn ngữ tốt hơn”.

Tìm lại nhịp đi của mình sau những ngày mất phương hướng

Với Lan Hương, việc chuyển từ nền tảng Lịch sử sang học tiếng Trung chưa bao giờ là một hành trình dễ dàng. Là một ngôn ngữ hoàn toàn mới với hệ thống chữ tượng hình phức tạp, tiếng Trung từng khiến Lan Hương nhiều lần rơi vào trạng thái áp lực khi học mãi vẫn không nhớ, thậm chí có lúc bắt đầu nghi ngờ lựa chọn của mình. Khoảng thời gian cuối cấp và những năm đầu đại học là giai đoạn Lan Hương cảm thấy mông lung nhất khi đứng giữa câu hỏi liệu việc tạm gác Lịch sử để theo đuổi tiếng Trung có phải là một quyết định đúng hay không.

Khi bước vào môi trường đại học, Lan Hương tiếp tục đối diện với một áp lực khác đến từ chính những người xung quanh. Trong một môi trường có nhiều sinh viên giỏi và tự tin, Lan Hương từng có thời gian trở nên thu mình, không còn dám giơ tay phát biểu, thậm chí có lúc cảm thấy những thành tích trước đây của mình không còn nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên, chính trong giai đoạn đó, Lan Hương dần nhận ra rằng nếu cứ so sánh bản thân với người khác, cô sẽ không thể đi tiếp. Lan Hương bắt đầu quay lại với nhịp học của riêng mình, học chậm nhưng chắc, duy trì sự đều đặn và kỷ luật trong học tập, không đặt mục tiêu phải hơn người khác mà cố gắng để tốt hơn chính mình mỗi ngày.

Điểm tựa lớn nhất giúp Lan Hương vượt qua những giai đoạn khó khăn là gia đình. Mỗi khi cảm thấy muốn dừng lại, Lan Hương lại nghĩ đến sự vất vả của bố mẹ và câu nói mà cô luôn ghi nhớ: “Con là niềm tự hào của ba mẹ”. Lan Hương chia sẻ: “Có những lúc mình cũng mệt và hoang mang, nhưng mình nghĩ nếu mình dừng lại thì mọi cố gắng trước đó sẽ trở nên dang dở. Mình không phải lúc nào cũng mạnh mẽ, nhưng mình nghĩ điều quan trọng là không được bỏ cuộc”.

“Có thể vừa khóc vừa làm, nhưng nhất định không bỏ cuộc”

Ở thời điểm hiện tại, Lan Hương cho rằng bản thân vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và chưa phải là người làm được những điều quá lớn. Tuy nhiên, Lan Hương luôn tin rằng giá trị của mỗi người không nằm ở việc làm được điều gì to lớn, mà nằm ở việc có đang cố gắng mỗi ngày hay không. Bên cạnh việc học, Lan Hương dành thời gian dạy học và hỗ trợ những bạn mới bắt đầu học tiếng Trung. Khi nhìn các bạn loay hoay với những kiến thức cơ bản, Lan Hương thấy lại chính mình của những ngày đầu cũng từng mông lung, từng áp lực và từng nghĩ mình không làm được. Từ đó, Lan Hương hiểu rằng đôi khi điều một người cần không phải là điều gì quá lớn, mà chỉ là có người ở bên kiên nhẫn hướng dẫn và cho thêm một chút niềm tin.

Từ chính những trải nghiệm của mình, Lan Hương cho rằng hành trình học tập chưa bao giờ là con đường bằng phẳng, bởi ai cũng có lúc mất phương hướng, hoang mang hoặc nghi ngờ năng lực của bản thân. Theo cô, điều quan trọng không nằm ở việc lúc nào cũng phải tự tin, mà ở khả năng tiếp tục bước đi ngay cả khi mệt mỏi hay chênh vênh nhất. Mỗi giai đoạn khó khăn, vì thế, không chỉ là thử thách mà còn là cơ hội để mỗi người hiểu mình rõ hơn và trưởng thành hơn trên con đường đã chọn.

Lan Hương cũng nhìn nhận rằng sống có ích không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao, mà đôi khi chỉ là học tập nghiêm túc, hoàn thành tốt công việc của mình và sẵn sàng giúp đỡ người khác trong khả năng. Với cô, không phải ai cũng có một lộ trình rõ ràng ngay từ đầu, nhưng điều quan trọng nhất là không dừng lại giữa chừng. Lan Hương chia sẻ: “Mình luôn nhắc bản thân rằng nếu điều gì đó quá khó thì có thể vừa khóc vừa làm, nhưng nhất định không được bỏ cuộc”.

