Tám tình huống bạn nên chấm dứt mối quan hệ với đối phương

SVO - Nếu bạn rơi vào một trong 8 tình huống dưới đây, có lẽ tốt hơn hết là nên xem xét lại tình cảm của mình dành cho người đó và bắt đầu một mối quan hệ khác.

Người yêu của bạn đã phải lòng người khác

Một người có thể đã thích bạn lại phải lòng người khác. Hoặc, một người dường như không hề có tình cảm với bạn lại phải lòng người khác. Nếu một người phụ nữ khác đã trở thành người quan trọng nhất đối với họ, thì việc bạn trở thành người quan trọng nhất của họ sẽ rất khó khăn. Vì lợi ích của chính bạn, tốt nhất là nên từ bỏ và bước tiếp.

Bạn bị phản bội

Bị phản bội có thể khiến bạn choáng ngợp với nhiều cảm xúc tiêu cực như giận dữ và buồn bã. Nếu nỗi đau quá lớn đến mức bạn cảm thấy mình mất đi giá trị bản thân, thì có lẽ tốt nhất là nên chia tay.

Bạn nhận ra họ chỉ quan tâm đến bạn vì tình dục

Họ nói rằng họ yêu bạn, hai người đã hẹn hò, đã quan hệ tình dục... Nhưng nếu họ có những người tình khác như vậy, và trái tim họ không hướng về bạn, thì có thể họ chỉ quan tâm đến bạn vì tình dục. Nếu việc tiếp tục mối quan hệ với người có suy nghĩ như vậy khiến bạn đau khổ, hãy xem xét đã đến lúc tìm kiếm một tình yêu mới.

Khoảng cách xuất hiện do chuyển công tác hoặc chuyển nơi ở

"Tình yêu đơn phương từ xa" còn đau khổ hơn cả một mối quan hệ yêu xa, và khả năng thành công cũng thấp hơn. Đây có thể là cơ hội tốt để từ bỏ người bạn thích.

Thiếu sự tử tế

Nếu bạn không cảm nhận được sự tử tế, họ có vẻ lạnh lùng, bạn không cảm thấy thoải mái hay hạnh phúc khi ở bên nhau, việc cố gắng chịu đựng sẽ làm giảm lòng tự trọng của bạn. Có lẽ nên cân nhắc việc từ bỏ.

Bị vòi tiền

Cho dù người kia thích bạn đến mức nào, họ tử tế đến đâu, hay họ chu đáo đến mức nào, bạn cũng nên nghi ngờ tình yêu của họ nếu họ vòi tiền. Lúc này, không rõ liệu đó là tình cảm hay tiền bạc đang níu giữ hai người lại với nhau.

Trải qua bạo lực tinh thần hoặc bạo lực gia đình

Bạo lực tinh thần và bạo lực gia đình gây tổn thương sâu sắc cả về thể xác lẫn tinh thần. Không cần thiết phải tiếp tục mối quan hệ với người có hành vi 'độc ác' như vậy. Hãy lập tức giữ khoảng cách.

Giá trị khác biệt đáng kể

Nếu giá trị của bạn về tiền bạc, đạo đức và các mối quan hệ quá khác biệt, sẽ rất khó để duy trì mối quan hệ. Nếu sự khác biệt ở mức độ mà bạn hoàn toàn không thể chịu đựng được, bạn nên cân nhắc việc chấm dứt mối quan hệ.