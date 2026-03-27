Liệu người yêu bạn có hết tình cảm thông qua các đoạn tin nhắn hằng ngày?

SVO - Việc không trả lời hoặc trả lời tin nhắn cộc lốc có nhất thiết đồng nghĩa với việc không có tình cảm hay không?

Ngay cả khi tin nhắn từ người bạn thích dường như cho thấy họ không quan tâm, đừng vội bỏ cuộc. Đôi khi, chỉ cần thay đổi thời điểm hoặc cách bạn gửi tin nhắn cũng có thể thay đổi phản ứng của họ. Điều quan trọng là phải thấu hiểu hoàn cảnh của đối phương.

Tùy thuộc vào những lần trao đổi qua tin nhắn, rất có thể bạn sẽ chuyển từ trạng thái "không quan tâm" sang "người mà họ quan tâm", vì vậy đừng vội vàng, hãy giữ thái độ tích cực và tiếp tục theo đuổi.

Bỏ cuộc chỉ sau một phản hồi hời hợt là quá sớm

Nếu tin nhắn của bạn trùng với lịch trình bận rộn của người kia, hoàn toàn có thể họ muốn trả lời nhưng lại trì hoãn. Đặc biệt là trong giai đoạn đầu của một mối quan hệ, công việc và cuộc sống hằng ngày được ưu tiên, dẫn đến việc trả lời chậm trễ.

Bỏ cuộc ngay lập tức chỉ vì phản hồi không như bạn mong đợi, nghĩ rằng "không có cơ hội" hoặc "mình đã bị từ chối", có nghĩa là bạn đang bỏ lỡ một cơ hội có thể tiến triển nếu kiên trì hơn một chút.

Nếu bạn cảm thấy phản hồi tin nhắn của mình không mấy nhiệt tình, điều quan trọng là hãy thử lại vài lần, thử nghiệm với nội dung và thời gian. Hãy thử gửi tin nhắn vài lần, thay đổi ngày hoặc giờ, hoặc chuyển sang chủ đề liên quan đến sở thích mà họ có thể quan tâm.

Làm sao tôi biết được ai đó có thích tôi qua tin nhắn không?

Nếu bạn muốn xác định xem có sự quan tâm lẫn nhau hay không, một điểm quan trọng là liệu họ có dùng lời khen ngợi hoặc bày tỏ tình cảm trong cuộc trò chuyện với bạn hay không, chẳng hạn như "Bạn làm việc chăm chỉ quá!" hoặc "Tôi thực sự ngưỡng mộ bạn!".

Nếu họ khen ngợi cụ thể về ngoại hình, tính cách hoặc hiệu quả công việc của bạn, bạn ít nhất có thể coi đó là dấu hiệu của sự quan tâm lẫn nhau. Nếu bạn không thể đọc được phản ứng của họ, hãy thử kiểm tra phản hồi của họ theo ba bước sau:

Bước 1, bắt đầu một cuộc trò chuyện giả định rằng bạn sẽ gặp nhau và quan sát phản ứng của họ. Đầu tiên, hãy thêm một cụm từ vào cuộc trò chuyện của bạn gợi ý rằng bạn sẽ gặp nhau, chẳng hạn như "Tôi sẽ kể cho bạn nhiều hơn khi chúng ta gặp nhau lần sau" hoặc "Tôi đã mua cho bạn một món quà lưu niệm, tôi sẽ tặng bạn vào lần sau". Nếu họ trả lời bằng một câu như: "Tôi rất mong chờ điều đó!" hoặc "Vậy, khi nào chúng ta có thể gặp nhau?", và chuyển sang thảo luận về một ngày cụ thể, đó là dấu hiệu của sự quan tâm lẫn nhau. Nếu họ kết thúc bằng "Ồ, được rồi, hẹn gặp lại lần sau" và không đề cập đến việc gặp nhau, đó là dấu hiệu của sự không quan tâm.

Bước 2, hỏi khi nào họ có thể gặp nhau lần tới. Nếu bước 1 không dẫn đến cuộc gặp mặt, hãy tiến thêm một bước nữa và hỏi vào một dịp khác: "Bạn nghĩ khi nào chúng ta có thể gặp nhau lần tới?". Điểm mấu chốt là liệu người kia có đề xuất ngày hoặc lịch trình cụ thể hay không. Nếu họ né tránh chủ đề hoặc lảng tránh nó, rất có thể họ không quan tâm đến việc gặp mặt và khả năng cao là họ không quan tâm.

Bước 3, mời họ đi ăn tối. Cuối cùng, hãy thử một lời mời trực tiếp như: "Bạn có muốn đi ăn tối vào tuần tới không?" và kiểm tra xem họ có sẵn sàng nói về điều đó hay không. Ngay cả khi họ không giỏi đọc hiểu ý nghĩa ẩn ý, ​​họ cũng sẽ nhận thấy một lời mời trực tiếp. Ngay cả khi mức độ quan tâm của họ thấp, họ có thể sẽ nghĩ: "Có lẽ mình sẽ đi", nếu bạn mời họ. Nếu họ lảng tránh lời mời cụ thể của bạn và không có bất kỳ hành động nào, thật không may, bạn có thể kết luận rằng họ không quan tâm.