'Diễn viên phim giờ vàng VTV' Trương Minh Thảo thừa nhận từng mang nỗi lo tài chính nên ngại yêu đương

Trương Minh Thảo là nam diễn viên trẻ triển vọng của màn ảnh Việt. Anh từng ghi dấu ấn khi xuất hiện với vai nam chính trong phim Mặt Trời lạnh, lên sóng vào khung giờ vàng phim Việt của VTV3.

Ngoài phim truyền hình, Trương Minh Thảo còn được yêu thích trên màn ảnh rộng, từng đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh Cưới vợ cho cha, đóng cặp cùng Thuý Diễm. Gần đây nhất là vai Thiệt trong phim Ai thương ai mến, anh vào vai em trai của Mến (Thu Trang).

Tại chương trình, chia sẻ quan điểm về chủ đề “Xu hướng độc thân là tự do hay cô đơn?”, Trương Minh Thảo thẳng thắn chia sẻ, anh vẫn đang độc thân và đi kèm là cảm giác cô đơn. Đây là trạng thái mà anh xem như khoảng thời gian để hiểu mình hơn, sống chậm lại và chờ đợi điều xứng đáng.

Nói thêm về cuộc sống độc thân, Trương Minh Thảo cho rằng, điều thay đổi rõ nhất chính là quỹ thời gian dành cho bản thân. Anh có thể theo đuổi nhiều sở thích cá nhân mà khi đang trong một mối quan hệ đôi khi khó thực hiện. Tuy vậy, mặt trái vẫn là cảm giác trống trải khi thiếu người để sẻ chia những câu chuyện riêng tư hằng ngày.

Chia sẻ về suy nghĩ cho rằng, người độc thân chọn cô đơn vì không muốn tâm sự với người khác, Trương Minh Thảo nhận định, ai cũng có nhu cầu được lắng nghe, chỉ khác ở việc có sẵn sàng nói ra hay không. Anh thừa nhận, từng có giai đoạn giữ mọi thứ trong lòng, nhưng hiện tại lại mong có một người để chia sẻ niềm vui lẫn áp lực mỗi ngày.

Về áp lực từ gia đình, Trương Minh Thảo cho rằng, điều quan trọng nhất là sự trò chuyện thẳng thắn giữa con cái và cha mẹ. Khi cả hai phía cùng lắng nghe và thấu hiểu, những lo lắng sẽ dần được tháo gỡ, giúp con đường phía trước trở nên rõ ràng hơn.

Đề cập đến lý do nhiều người ngại yêu hay kết hôn vì gánh nặng tài chính, nam diễn viên thừa nhận, đây là nỗi lo phổ biến của người trẻ. Anh cũng từng suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên, anh tin rằng, giá trị cốt lõi của một mối quan hệ không nằm ở tiền bạc, mà ở việc hai người có thật sự muốn đồng hành cùng nhau. Khi đủ yêu thương, cả hai sẽ biết tiết chế mong muốn cá nhân, học cách chia sẻ và cùng gánh vác khó khăn.

Theo Trương Minh Thảo, tình yêu ở giai đoạn trưởng thành không còn là cảm xúc bồng bột, mà là sự đồng hành lâu dài. Anh tin, người phù hợp không phải là người đòi hỏi mình trở nên lớn lao, mà là người chấp nhận con người hiện tại và sẵn sàng đi cùng trên chặng đường dài.