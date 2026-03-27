Kỹ thuật tỏ tình để biến câu trả lời không có cơ hội thành có cơ hội

SVO - Dù hiện tại chưa xác định được tình cảm của đối phương nhưng bạn vẫn có thể tăng thiện cảm cũng như khơi gợi sự quan tâm của họ thông qua các cuộc trò chuyện bằng tin nhắn.

Hãy biến việc nhắn tin thành thói quen hàng ngày của cả hai bạn

Mục tiêu là biến việc nhắn tin cho nhau ít nhất một lần mỗi ngày thành thói quen. Ngay cả những tin nhắn ngắn như "Chào buổi sáng" hoặc "Hôm nay mình sẽ đi [địa điểm]" cũng được. Hãy cố gắng duy trì tần suất ít nhất một tin nhắn mỗi ngày.

Bằng cách giao tiếp hàng ngày, cảm giác an toàn sẽ được hình thành khi cả hai hiểu rõ lịch trình và cách sử dụng thời gian của nhau. Ngay cả với người mà ban đầu bạn không đặc biệt hứng thú, việc giao tiếp hàng ngày cũng có thể tự nhiên dẫn đến cảm giác như đang trong một mối quan hệ.

Những tin nhắn dài có thể gây mệt mỏi, vì vậy điều quan trọng là giữ cho chúng ngắn gọn, chỉ một hoặc hai dòng.

Hãy điều chỉnh tốc độ trả lời của bạn sao cho phù hợp với họ

Nếu họ trả lời mỗi giờ, việc liên tục trả lời trong vòng vài giây có thể tạo áp lực. Nếu họ trả lời nhanh, bạn cũng hãy trả lời nhanh, nếu họ chậm, hãy đợi một lúc trước khi trả lời. Việc điều chỉnh nhịp độ giao tiếp của cả hai tạo ra cảm giác về nhịp sống chung và sự gắn kết, như thể cả hai đang dành thời gian cho nhau.

Điều chỉnh giọng điệu trong tin nhắn sao cho phù hợp

Điều quan trọng là phải điều chỉnh giọng điệu tổng thể của tin nhắn, bao gồm cả số lượng ký tự và số lượng biểu tượng cảm xúc được sử dụng.

Nếu có sự khác biệt lớn về giọng điệu, ví dụ trả lời bằng 10 dòng trong khi người kia chỉ trả lời một dòng, hoặc không sử dụng bất kỳ biểu tượng cảm xúc nào trong khi người kia sử dụng rất nhiều điều đó có thể tạo ra cảm giác khó xử trong cuộc trò chuyện.

Bằng cách điều chỉnh số lượng ký tự và việc sử dụng biểu tượng cảm xúc, phong cách viết và vốn từ vựng của cả hai sẽ dần trở nên tương đồng, tạo cảm giác gần gũi và tự nhiên rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Hãy dần dần bỏ việc sử dụng các danh xưng trang trọng và bắt đầu gọi nhau bằng biệt danh ngay từ đầu. Đặc biệt, việc sử dụng biệt danh chỉ hai người cùng dùng sẽ tạo ra cảm giác đặc biệt và thú vị, khiến nó càng hiệu quả hơn. Mỗi khi bạn gọi nhau bằng tên trong tin nhắn, bầu không khí trang trọng sẽ lập tức dịu đi.

Chọn những chủ đề mà người kia dễ dàng trả lời

Nếu người kia không quan tâm, hãy gửi tin nhắn về những chủ đề họ quan tâm thay vì những chủ đề bạn muốn nói đến.

Việc chọn những chủ đề thể hiện sự quan tâm của bạn đến người kia, chẳng hạn như môn thể thao yêu thích, sở thích hoặc các cửa hàng mới trong khu vực của họ, sẽ cho họ lý do để trả lời, khiến họ nghĩ: "Họ đã bỏ công tìm kiếm thông tin đó cho mình," hoặc "Thông tin hay quá!". Việc tạo ra những chủ đề khiến họ nghĩ: "Chủ đề này dễ trả lời," sẽ dẫn đến cuộc trò chuyện thú vị hơn và tăng thiện cảm.

Thỉnh thoảng gọi điện

Nhiều người dường như không thoải mái với các cuộc gọi điện thoại, nhưng lượng thông tin được truyền tải qua giọng nói và ngữ điệu tương đương với hàng chục tin nhắn. Cảm xúc và sự nhiệt tình được truyền đạt trực tiếp, khiến nó trở thành một cách hiệu quả để thu hẹp khoảng cách. Sử dụng một lý do như: "Tôi có điều muốn hỏi bạn trực tiếp, tôi có thể gọi cho bạn 5 phút được không?".