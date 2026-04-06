Làm thế nào để vượt qua nỗi nhớ nhung một người?

SVO - Bất kể giới tính, những rắc rối trong tình cảm là vô tận. Một trong những rắc rối đó là tình thế khó xử khi vẫn còn yêu một người nhưng lại phải từ bỏ họ. Có nhiều lý do khiến việc từ bỏ người mình thích trở nên khó khăn, chẳng hạn như cùng làm việc trong một môi trường hoặc gặp nhau mỗi ngày, hay không thể quên những kỷ niệm hạnh phúc.

Tập trung vào công việc hoặc sở thích

Hãy tập trung vào công việc hoặc sở thích đến mức bạn không còn thời gian hay năng lượng để nghĩ về họ, và thay vào đó, bạn sẽ có nhiều thời gian ý nghĩa hơn.

Tập thể dục để thay đổi tâm trạng

Tập ​​thể dục được biết đến là giúp giảm mức độ căng thẳng và cải thiện chức năng não bộ cũng như khả năng tập trung. Ngoài ra, việc duy trì một cơ thể khỏe mạnh và xinh đẹp có thể tăng cường sự tự tin của bạn.

Mỗi ngày hãy mỉm cười

Ngay cả một nụ cười gượng gạo cũng được, nhưng hãy cố gắng mỉm cười. Nụ cười sẽ tự nhiên làm tươi sáng tâm trạng và khiến bạn tích cực hơn.

Xóa ảnh và cắt đứt liên lạc

Nếu bạn cứ nhìn thấy thông tin về họ, bạn sẽ cứ nghĩ về họ. Cách tốt nhất là xóa ảnh và thông tin liên lạc nhắc nhở bạn về họ để bạn không nhìn thấy nữa.

Cải thiện bản thân và "tái sinh" thành một con người mới

Buông bỏ tình yêu sẽ tạo không gian để bạn có được điều gì đó mới mẻ. Hãy xem đó là cơ hội để bắt đầu lại, thử thách bản thân với điều bạn luôn quan tâm, hoặc dành thời gian để hoàn thiện bản thân.

Tìm kiếm những cơ hội gặp gỡ khác

Hiện nay, có rất nhiều dịch vụ cung cấp cơ hội gặp gỡ mọi người, chẳng hạn như ứng dụng hẹn hò và các sự kiện hẹn hò tốc độ. Tham gia các hoạt động hẹn hò sẽ cho bạn thấy rằng có rất nhiều người ngoài kia quan tâm đến bạn. Điều này có thể giúp bạn tự tin hơn và dẫn đến mối tình lãng mạn tiếp theo.

Thổ lộ cảm xúc của bạn, ngay cả khi bạn đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối

Nếu bạn chưa thổ lộ cảm xúc của mình, hãy mạnh dạn nói cho họ biết cảm giác của bạn. Ngay cả khi bạn biết rằng nó sẽ không thành công, việc thổ lộ một cách quyết tâm có thể giúp bạn khép lại mối quan hệ.

