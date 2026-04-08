Nữ sinh từ ‘vùng an toàn’ định sẵn đến khao khát định vị bản thân trên bản đồ hội nhập

SVO - Từng chọn lối đi “an toàn” của gia đình, Hà Linh rẽ hướng khi nhận ra hội nhập không chờ sự hoàn hảo, mà đòi hỏi sự chủ động. Từ giảng đường đến thực tiễn, nữ sinh xây hành trình của mình bằng một nguyên tắc: tạo cơ hội, không chờ cơ hội.

Trần Vũ Hà Linh (sinh năm 2004) - sinh viên ngành Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN). Không đi một hành trình “thẳng và an toàn” như nhiều người từng kỳ vọng. Từ xuất phát điểm là lựa chọn quen thuộc theo định hướng gia đình, Linh từng bước rẽ hướng khi tìm thấy cách nhìn thế giới của riêng mình, nơi mỗi vấn đề không chỉ có một đáp án đúng sai. Trải qua những chững lại ban đầu ở giảng đường, cô thay đổi cách học, dấn thân vào hoạt động học thuật, đối ngoại và các dự án cộng đồng để tự “va chạm” và trưởng thành. Hành trình của Hà Linh không được định nghĩa bằng những cột mốc sẵn có, mà bằng một lựa chọn xuyên suốt: chủ động bước ra khỏi vùng an toàn để tự tạo cơ hội cho chính mình.

Hà Linh nhận khen thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở 2 năm liên tiếp 2024 và 2025.

Ngã rẽ từ một cách nhìn khác về thế giới

Không phải kiểu người sớm xác định rõ ngành học, Hà Linh từng đi qua một giai đoạn phân vân khá dài giữa những lựa chọn “an toàn” như kinh tế hay truyền thông. Xuất thân từ gia đình có truyền thống làm về tài chính, lại có thế mạnh về tư duy logic và toán học, cô từng mặc định mình sẽ theo Tài chính - Ngân hàng như một lối đi quen thuộc.

“Tại thời điểm đó, mình không thực sự biết mình muốn gì, nên cứ chọn những ngành mà mình thấy… hợp lý và an toàn", Linh nhớ lại. Chính gia đình lại là người khiến cô chững lại, khi gợi mở về những thay đổi của thị trường và khuyến khích cô tìm một hướng đi phù hợp hơn với bối cảnh mới. Thế nhưng, chính sự định hướng kịp thời của gia đình về những xu hướng mới của thời đại đã khiến Linh dừng lại để lắng nghe bản thân.

Bước ngoặt đến từ một lần tìm hiểu khá tình cờ về Quốc tế học. “Mình bị cuốn hút bởi cảm giác được nhìn một vấn đề từ nhiều phía, không có đúng - sai tuyệt đối", Hà Linh nhớ lại. Việc theo dõi các hoạt động tranh biện, đọc thêm tài liệu về các vấn đề quốc tế càng khiến cô nhận ra sự hứng thú với tư duy đa chiều, điều cô chưa từng tìm thấy ở những lựa chọn trước đó.

Quyết định chọn Quốc tế học, với Linh, không phải là một lựa chọn chắc chắn, mà là một thử nghiệm có ý thức. “Mình kỳ vọng ngành này sẽ cho mình một nền tảng tư duy rộng hơn, không bị bó hẹp trong một hướng nhìn”, cô nói. Và thực tế, đúng như kỳ vọng, môi trường học tập ấy buộc Linh phải tự học, tự nghiên cứu nhiều hơn, nhưng cũng chính từ đó, cô dần định hình được cách hiểu thế giới theo cách của riêng mình.

Cú "sốc" điểm số và bí quyết chinh phục học bổng

Dù có nền tảng học tập tốt, những ngày đầu đại học vẫn mang đến cho Hà Linh không ít thử thách. Có thời điểm, kết quả học tập chưa như kỳ vọng khiến cô bắt đầu hoài nghi về chính lựa chọn của mình.

Cô nhận ra cách học thụ động từ thời phổ thông không còn hiệu quả ở môi trường tự nghiên cứu, vậy nên thay vì hoang mang kéo dài, Linh chọn cách thay đổi hoàn toàn tư duy. Cô chia sẻ về bí quyết học tập: "Mình không học để thuộc lòng. Khi học về một sự kiện quốc tế, mình hay tự đặt mình vào vị trí các bên để hỏi: Tại sao họ lại quyết định như vậy? Cách đặt câu hỏi giúp mình hiểu bản chất vấn đề sâu hơn".

Hà Linh là 1 trong 17 sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhất toàn trường nhận Học bổng SHB năm học 2024-2025

Chính tư duy phản biện này không chỉ giúp Linh lấy lại phong độ, mà còn mang về những suất học bổng liên tiếp như một kết quả tất yếu của việc thay đổi cách học, thay vì dựa vào lợi thế sẵn có.

“Làm leader là khi mình vẫn phải bước tiếp dù chưa chắc chắn”

Ít ai biết rằng hành trình đến với vai trò MC của Hà Linh bắt đầu từ khi còn là học sinh Trường THPT Quang Trung - Đống Đa. Năm lớp 10, Linh có cơ hội làm MC cho “Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội”, từ đó dần hình thành niềm yêu thích với các hoạt động dẫn dắt và truyền thông.

Nhận thấy nhà trường khi đó chưa có môi trường rõ ràng để học sinh phát triển kỹ năng này, cùng với sự định hướng từ thầy cô, ý tưởng thành lập câu lạc bộ được ấp ủ. Sau khi được sự cho phép của Đoàn trường và Ban Giám hiệu, đến năm lớp 11, Linh cùng các bạn chính thức triển khai M.I.C Club - CLB MC & Truyền thông.

Dù đã ra trường nhiều năm nhưng Founder Hà Linh vẫn luôn đồng hành cùng các thành viên Gen mới.

Từ những ngày đầu vận hành, Linh đã phải đối mặt với nhiều tình huống không lường trước: quản lý nhân sự, xử lý mâu thuẫn, duy trì hoạt động. “Leader còn là người phải giữ vững tinh thần cho mọi người, kể cả khi bản thân mình chưa chắc chắn”, Linh chia sẻ. Những trải nghiệm đó giúp cô hiểu rằng lãnh đạo không chỉ là vai trò, mà là quá trình học cách thấu hiểu và làm việc với con người.

Từ giảng đường đến những diễn đàn quốc tế

Trong hành trình chinh phục và trải nghiệm, Hà Linh sớm khẳng định được bản lĩnh khi thoát khỏi lối học lý thuyết thuần túy để dấn thân vào những hoạt động ngoại khóa sôi nổi. Trên cương vị Phó Chủ nhiệm CLB Loa Quốc tế, cô đã cùng những thành viên trong CLB tạo ra những giá trị khác biệt qua các chương trình học thuật và hội thảo chuyên môn, giúp sinh viên có cái nhìn thực tế và đa chiều hơn về ngành Quốc tế học.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động phong trào, Hà Linh còn khẳng định bản sắc của một người “làm đối ngoại” tương lai khi có cơ hội được tham gia các hoạt động đối ngoại cấp cao. Những khoảnh khắc được tham gia đón tiếp, gặp gỡ các chính khách, học giả hàng đầu thế giới như Thủ tướng Phạm Minh Chính, Giáo sư Klaus Schwab (Chủ tịch WEF) hay Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, đều là những cơ hội quý giá giúp Linh định hình rõ nét hơn về bản lĩnh và tầm nhìn của một công dân toàn cầu.

Hà Linh tham gia hoạt động đối ngoại cấp cao, đón đoàn đại biểu tại Văn phòng Chính phủ (tháng 10/2024).

"Trước đây, ngoại giao với mình là thứ gì đó rất xa vời trên báo chí. Nhưng khi được chứng kiến sự chỉn chu, chuyên nghiệp trong từng chi tiết nhỏ của các buổi đón tiếp, mình nhận ra phía sau những dòng tin ngắn gọn là cả một quá trình chuẩn bị khổng lồ. Điều đó khiến mình nghiêm túc và tâm huyết hơn với ngành học đã chọn", Linh tâm sự.

Điều khiến Linh ấn tượng không nằm ở việc “được gặp ai”, mà ở cách những vấn đề lớn được xử lý bằng vô số chi tiết phía sau. Từ đó, cô nhận ra: hội nhập không phải là bước vào những sân khấu lớn, mà là khả năng thích nghi với những chuẩn mực rất cụ thể, rất kỷ luật. Những trải nghiệm này khiến các khái niệm từng “xa vời” trên sách vở trở nên rõ ràng và thực tế hơn, đồng thời buộc Linh phải nghiêm túc hơn với lựa chọn của mình.

Hội nhập là sự chủ động

Không dừng lại ở việc học trên giảng đường, Hà Linh còn là thành viên quen thuộc trong các hoạt động của dự án cộng đồng như Fix My Food (sáng kiến của UNICEF khu vực Đông Á - Thái Bình Dương) như một cách để “bước ra” khỏi vùng quen thuộc của mình. Với Linh, cơ hội không tự đến, mà được tạo ra từ những lần chủ động bắt đầu, kể cả khi chưa thực sự sẵn sàng.

Hà Linh trong chuỗi Workshop của Fix My Food Việt Nam kết hợp cùng Hoa hậu Lương Thuỳ Linh và khách mời Nam vương Tuấn Ngọc.

“Mình từng nghĩ phải đợi đến khi đủ giỏi thì mới nên tham gia. Nhưng sau đó nhận ra cảm giác ‘sẵn sàng’ đó rất khó đến nếu mình không bắt đầu trước", Linh chia sẻ. Từ suy nghĩ đó, cô không còn đứng ngoài quan sát, mà trực tiếp dấn thân, từ tổ chức workshop, điều phối chương trình đến làm việc với nhiều đối tác khác nhau.

Khép lại hành trình đại học, Hà Linh nhìn hội nhập theo một cách rất rõ ràng: không bắt đầu từ những tiêu chuẩn hoàn hảo, mà từ một lựa chọn rất cụ thể - bước ra khỏi vùng an toàn và chấp nhận va chạm. Và có lẽ, đó cũng là điểm khởi đầu quan trọng nhất đối với mỗi người trẻ trên hành trình tìm kiếm cơ hội và định vị bản thân.

(Ảnh: NVCC)