Nữ sinh ngành Marketing - Truyền thông theo đuổi học thuật với công bố Scopus và hai học bổng quốc tế

SVO - Trần Trúc Mai, sinh viên năm 4, Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô ghi dấu với các công bố khoa học được xếp hạng Scopus cùng loạt học bổng như POSCO TJ Park và Mitsubishi UFJ Foundation.

Dấu ấn học thuật từ giảng đường đến các công trình nghiên cứu quốc tế

Trúc Mai (sinh năm 2004) hiện là sinh viên năm cuối chuyên ngành Marketing và Truyền thông, Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội. Động lực lựa chọn ngành của Trúc Mai bắt nguồn từ những trải nghiệm thực tiễn ngay từ thời phổ thông.

Khi còn là học sinh THPT, Trúc Mai từng đảm nhận vai trò trưởng ban nội dung của một câu lạc bộ, đồng thời có cơ hội tham gia xây dựng cốt truyện cho một dự án đồ họa 3D. Những trải nghiệm này giúp cô nhận ra sức mạnh của storytelling trong việc kết nối thông điệp với công chúng, từ đó hình thành niềm đam mê sáng tạo và định hướng theo đuổi lĩnh vực truyền thông. Lựa chọn Trường Quản trị và Kinh doanh, nữ sinh tin tưởng môi trường đào tạo chuẩn quốc tế sẽ là nền tảng giúp bản thân chuyên nghiệp hóa những đam mê ban đầu.

Theo Trúc Mai, ngành Marketing và Truyền thông mang đặc thù của sự giao thoa giữa tư duy quản trị chiến lược, khả năng sáng tạo linh hoạt và nền tảng kiến thức chuyên ngành, đòi hỏi sinh viên không chỉ nắm chắc lý thuyết mà còn phải gắn với thực tiễn và rèn luyện tư duy lãnh đạo. Trúc Mai cho rằng ba yếu tố then chốt giúp sinh viên tạo khác biệt là tư duy phản biện, khả năng thích nghi nhanh và kỹ năng đối đáp. "Mình được rèn luyện rất nhiều qua các buổi phản biện với giảng viên, từ cách lập luận đến cách trình bày vấn đề một cách logic và thuyết phục. Chính điều đó đã giúp mình tự tin vượt qua các vòng phỏng vấn học bổng quốc tế", nữ sinh chia sẻ.

Trúc Mai đại diện sinh viên HSB phát biểu nhân dịp ngày 20/11.

Trong quá trình học tập, Trúc Mai đã đạt học bổng Giỏi, Xuất sắc của Nhà trường, đồng thời nhận học bổng POSCO TJ Park năm học 2024-2025 và học bổng Mitsubishi UFJ Foundation năm học 2025-2026. Với Trúc Mai, những thành tích này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính mà còn là sự ghi nhận cho nỗ lực, đồng thời mở ra cơ hội kết nối với mạng lưới sinh viên quốc tế và tiếp cận các chương trình phát triển lãnh đạo trẻ, học bổng sau đại học.

Bên cạnh thành tích học tập, Trúc Mai còn là đồng tác giả của một số công trình nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế được xếp hạng Scopus. Cơ duyên đến với nghiên cứu khoa học bắt đầu từ sự tò mò ban đầu, khi Trúc Mai nhận thấy đây là một lĩnh vực còn khá mới mẻ đối với sinh viên trong bối cảnh chương trình đào tạo cử nhân tại trường còn non trẻ. Bước ngoặt đến khi cô tham gia nhóm nghiên cứu sinh viên về chủ đề an ninh phi truyền thống do giảng viên hướng dẫn, từ đó từng bước tiếp cận các phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu nền tảng.

Trúc Mai trong quá trình thực hiện dự án “Love At First Sight”.

“Mình bắt đầu từ những điều cơ bản nhất, kiên trì làm từng phần, từng dự án và học cách phối hợp với các bạn để hoàn thiện công trình có giá trị học thuật”, nữ sinh cho biết. Trước những áp lực và khó khăn trong quá trình nghiên cứu, cô lựa chọn cách đối diện trực tiếp với vấn đề, rà soát và tìm lời giải đến cùng.

Chủ động học tập, kết nối thực tiễn và định hình hành trình phát triển bền vững

Để duy trì kết quả học tập nổi bật và liên tiếp giành các học bổng trong và ngoài nước, Trúc Mai xây dựng phương pháp học tập dựa trên tính chủ động và khả năng hệ thống hóa kiến thức. Thay vì ghi chép một cách thụ động, Trúc Mai ưu tiên “ghi hiểu”, sau đó sử dụng sơ đồ tư duy để nắm bắt bản chất vấn đề một cách trực quan. Bên cạnh đó, việc thường xuyên đặt câu hỏi, thảo luận và phản biện trực tiếp với giảng viên giúp cô đào sâu kiến thức và nâng cao khả năng vận dụng trong thực tiễn.

Trong quá trình học tại đại học, Trúc Mai tích cực tham gia các hoạt động học thuật và trải nghiệm thực tế nhằm hoàn thiện năng lực chuyên môn. Cô tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường, đồng thời góp mặt trong nhiều workshop chuyên sâu và các buổi hội thảo với sự tham gia của các giáo sư quốc tế, qua đó mở rộng góc nhìn và tiếp cận những phương pháp nghiên cứu mới. Đáng chú ý, tại cuộc thi “Một ngày làm Giảng viên”, Trúc Mai đã vận dụng kiến thức chuyên ngành để chuyển hóa những nội dung học thuật phức tạp thành bài giảng ngắn dễ hiểu, gần gũi với sinh viên.

Song song với học tập và nghiên cứu, Trúc Mai đã hoàn thành kỳ thực tập tại Bộ phận Nghiên cứu thị trường của Eurowindow Holding, nơi Trúc Mai trực tiếp tham gia thu thập dữ liệu, phân tích hành vi khách hàng và đánh giá đối thủ cạnh tranh nhằm hỗ trợ xây dựng chiến lược marketing cho doanh nghiệp. Thực tiễn này giúp cô nâng cao khả năng chuyển hóa dữ liệu thành insight có giá trị, đồng thời rèn luyện sự nhạy bén trước những biến động của thị trường. “Mình nhận ra rằng dữ liệu chỉ thực sự có ý nghĩa khi được phân tích đúng cách và gắn với bối cảnh thực tế của doanh nghiệp”, cô cho biết.

Trúc Mai tham gia trải nghiệm thực tế môn IMC tại Nhà hát Chèo Việt Nam.

Ở giai đoạn cuối của hành trình đại học, Trúc Mai định hướng tiếp tục song hành giữa nghiên cứu chuyên sâu và trải nghiệm thực tiễn. Theo cô, nghiên cứu không tách rời thực tế mà chính là quá trình sử dụng dữ liệu để lý giải các vấn đề của thị trường, từ đó đề xuất giải pháp phù hợp. “Mỗi công trình nghiên cứu, với mình, là một câu chuyện khách quan giúp hiểu rõ hơn về khách hàng và thị trường”, Trúc Mai chia sẻ. Gửi gắm tới các bạn sinh viên, Trúc Mai nhấn mạnh vai trò của sự tò mò và kiên trì: “Mình mong các bạn đừng xem học thuật là những lý thuyết khô khan, mà hãy coi đó là công cụ để khám phá thế giới và khẳng định giá trị của chính mình”.

