Tại sao hơn 20 nghệ sĩ 'đổ bộ' Học viện Báo chí và Tuyên truyền chỉ trong 1 tháng?

SVO - Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) đã trở thành tâm điểm của đời sống âm nhạc sinh viên Thủ đô với 6 đêm nhạc lớn đã diễn ra, quy tụ hơn 20 nghệ sĩ tên tuổi như Phương Ly, Hoàng Dũng, Double 2T, Wxrdie, Kai Đinh, Dangrangto, VCC Left Hand, nhóm nhạc Chillies... Dịp tháng 10, tháng 11 hằng năm được sinh viên AJC gọi là mùa sự kiện với những "đặc sản" không trường nào có.

Rapper Double2T check in cùng hàng trăm sinh viên tại đại nhạc hội Spotlight 2025: Adastra. Đây cũng là lần thứ hai Quán quân Rap Việt quay trở lại biểu diễn tại sự kiện này. Hơn 20 nghệ sĩ đã đến sân khấu của AJC tính từ đầu tháng 10 đến nay, con số này vẫn chưa dừng lại, khi còn 3 đêm nhạc nữa dự kiến diễn ra từ nay đến cuối tháng 11.

Thay vì tổ chức một sự kiện chung toàn trường, mỗi khoa tại AJC lại tự tổ chức một chương trình thường niên để chào đón sinh viên khóa mới hoặc hưởng ứng các lễ kỷ niệm. Điều đáng nói là các sự kiện "cấp khoa" này lại đạt đến tầm vóc và độ chuyên nghiệp không kém gì một đại nhạc hội quy mô lớn.

Ca sĩ Hoàng Dũng thăng hoa trên sân khấu IJC Festival 2025, chương trình chào tân sinh viên Viện Báo chí - Truyền thông.

Điểm đặc biệt là toàn bộ ban tổ chức các chương trình đều do sinh viên đảm nhiệm. Trải qua nhiều năm, chính các bạn đã tập hợp, gắn kết hàng trăm con người để duy trì và xây dựng nên những sân chơi chuyên nghiệp, tạo dựng được uy tín nhất định.

Tổ đội Workaholic$ với các rapper Dangrangto, Teuyoungboy... đã có màn trình diễn bùng nổ tại FPS 2025.

Chia sẻ về yếu tố then chốt, bạn Lê Na - Trưởng Ban truyền thông sự kiện FPS 2025 - Sen’s Resonance, chương trình chào tân của Khoa Chính trị học - cho biết: "Thành công nằm ở việc sinh viên AJC biết kết hợp nhuần nhuyễn nhiều mảng, từ truyền thông, đối ngoại đến tổ chức sự kiện, chứ không chỉ mạnh ở một chuyên môn riêng biệt".

Để tổ chức thành công đêm đại nhạc hội, hàng trăm sinh viên AJC trong Ban tổ chức FPS 2025 - Sen’s Resonance đã miệt mài làm việc liên tục trong nhiều tháng.

"Việc xây dựng chiến lược truyền thông mạnh mẽ trên các nền tảng số là nền móng vững chắc, song hành với khả năng tìm kiếm nhà tài trợ và bảo trợ. Hơn nữa, các sự kiện này đều có lịch sử nhiều năm, đã tạo dựng được uy tín và niềm tin. Ban tổ chức qua các thế hệ đã trau dồi kinh nghiệm, hoàn thiện cơ cấu và mở rộng mối quan hệ với đối tác. Từ đó, mỗi sự kiện đều tích lũy được nguồn tài chính dồi dào để mời các nghệ sĩ lớn," Lê Na cho biết.

﻿﻿ Nhóm nhạc Chillies trình diễn tại Premiere 2025.

Đồng quan điểm, bạn Hoàng Kiều Oanh, Phó Ban tổ chức Premiere 2025 - Chivalry Quest (Khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo), cho rằng bí quyết chính là "sự bài bản, chuyên nghiệp nhưng không kém phần thực tế trong tất cả các khâu."

"Qua nhiều năm, các sự kiện đã có tiếng vang nhất định để chúng mình kết nối với các đối tác uy tín. Chúng mình cũng không ngừng đổi mới các 'điểm chạm' để kết nối mật thiết hơn với tân sinh viên, đây là yếu tố được các nhà tài trợ và đơn vị truyền thông lớn quan tâm. Nhờ vậy, chương trình có đủ tiềm lực kinh phí và truyền thông để mời nghệ sĩ 'khủng'," Kiều Oanh chia sẻ.

Việc tổ chức sự kiện theo quy mô khoa đã vô hình trung tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy sinh viên AJC liên tục trau dồi và "thực chiến" ở nhiều mảng. Mỗi sự kiện đều mang sắc màu đặc trưng của từng khoa, nhưng đều có điểm chung là truyền đi những thông điệp nhân văn. Trong cuộc đua đó, sự sáng tạo và hiệu quả truyền thông chính là những yếu tố cạnh tranh hàng đầu của sinh viên trường Báo.

Ca sĩ Phương Ly khuấy động sân khấu AJC tại sự kiện Welcome to AJC 2025.

Thành công của chuỗi sự kiện cho thấy năng lực tổ chức đáng nể. Nói về "chất" riêng của sinh viên Báo chí, Kiều Oanh nhấn mạnh đó là "sự sáng tạo, không ngừng đổi mới và năng lượng nhiệt huyết".

"Một điểm đặc biệt là sinh viên AJC tuy sáng tạo nhưng có hành trang lý luận khá vững vàng. Vì vậy, dù bắt kịp xu hướng rất nhanh, các sản phẩm vẫn tuân theo chuẩn mực nhất định, đảm bảo tính cập nhật nhưng tránh được khả năng 'lệch chuẩn'. Đây chính là kết quả của việc áp dụng kiến thức được đào tạo vào thực tiễn," Kiều Oanh cho biết.

Rapper Wxrdie quay trở lại sân khấu Hội trường lớn AJC tại sự kiện Nhật ký 20.

Mỗi năm, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức khoảng 9 chương trình thường niên. Để lo chi phí, ban đối ngoại của các sự kiện phải tự tìm kiếm nhà tài trợ, và không hiếm chương trình vận động được hàng trăm triệu đồng.

Thông qua đó, sinh viên được "thực chiến" toàn diện các kỹ năng từ báo chí, truyền thông, tổ chức sự kiện, nhiếp ảnh, quay phim... Tự tổ chức các sự kiện lớn cũng đồng nghĩa với việc các sản phẩm truyền thông của chương trình chính là những "portfolio" (hồ sơ năng lực) đầu đời, giúp sinh viên tự tin hơn khi bước vào thị trường lao động.



